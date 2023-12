Sedän tai serkun maaomistus voi tehdä valtuutetusta esteellisen – se voi tehdä tuulivoimakaavoituksesta vaikeaa

Vähäväkisissä maaseutukunnissa jääviydet voivat hidastuttaa tuulivoimakaavoitusta, koska useilla valtuutetuilla on perheensä tai sukunsa kautta kytkös maa-alueiden omistukseen.

Etelälappilaisessa Ranuan kunnassa valtuusto ei päässyt tekemään päätöstä tuulivoimahankkeiden kaavoitusaloitteista, koska iso osa valtuutetuista oli jäävejä.

Osalle valtuutetuista ja varavaltuutetuistakin oma esteellisyys paljastui vasta kokouksessa, kun muut jäsenet olivat asiaa heidän puolestansa selvittäneet. Esteellisyyksien syynä olivat pääasiassa valtuutettujen lähisukulaisten maanomistukset kaavoitusalueilla.

– Tämä ei ole tavaton tilanne ollenkaan maaseutukunnassa, missä asukkaita on vähän ja maanomistukset hajallaan. Tuulivoimakaavoituksessa maanomistuksista johtuvat jääviydet usein lisäävät vaikeuskerrointa päätöksenteossa, sanoo Kuntaliiton johtava ympäristöjuristi Marko Nurmikolu.

Viime vuosina lisääntynyt tuulivoimarakentaminen on poikinut monenlaista kyselyä Kuntaliittoon. Yksi isohko asia ovat olleet päättäjien esteellisyydet juuri kaavoituksissa. Esteellisyys voi johtaa tehdyn päätöksen kumoamiseen.

Viime kesänä Kuntaliitto vastasi kunnilta tulleeseen pyyntöön ja julkaisi erillisen oppaankin kuntien tuulivoimamenettelyistä. Siinä esteellisyyksistä on kerrottu omassa osiossaan hyvinkin kattavasti.

Tilanne voi yllättää varsinkin uusissa tuulivoimakunnissa

Kuntaliiton mukaan jääviydet tulevat usein itse valtuutetuillekin yllätyksenä, koska tuulivoimakaavoituksessa esteellisyys ulottuu suhteellisen laajasti kauempiinkin sukulaisiin tai puolison sukulaisiin.

Valtuutettu on valtuustossa esteellinen käsittelemään asiaa, joka koskee henkilökohtaisesti häntä taikka hänen hallintolain 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettua läheistään. Esteellisyys arvioidaan kuitenkin aina tapauskohtaisesti.

Lainkohdan tarkoittamia läheisiä ovat oman lähimmän perhepiirin lisäksi muun muassa entinen puoliso, sedät, enot, tädit sekä heidän lapsensa.

Esteellisyys voi tulla kysymykseen myös silloin, jos maanomistajana tai mahdollisena hyödyn saajana on puolison lapsi, lapsenlapsi, sisarus, vanhempi ja isovanhempi samoin kuin tällaisen henkilön puoliso sekä puolison sisarusten lapsi.

Johtava ympäristöjuristi Marko Nurmikolu pitää ymmärrettävänä, että varsinkin uusissa tuulivoimakunnissa jääviyskysymykset voivat hämmentää.

– Kun ensimmäistä kertaa tulee käsittelyyn laajoja maanomistajajoukkoja koskeva asia, ei ole ehkä havaittukaan, että oman puolison, lapsen puolison tai muun sukulaisen maanomistukset osuvatkin alueelle, josta mahdollisesti jotain henkilökohtaista hyötyä tai haittaa tulee.

Yleensä kunnat saavat asiat hoidettua

Marko Nurmikolun mukaan kunnissa on voinut tulla tilanteita, että päätäntävaltaista valtuustoa on tuulivoimakaavojen käsittelyssä ollut vaikea saada kasaan, koska jäävejä on niin paljon sekä varsinaisissa että varavaltuutetuissa.

– Tärkeää olisi, että valtuutetuille kerrottaisiin hyvissä ajoin ja kehotettaisiin selvittämään omia ja sukulaistensa maaomistuksia.

Myös tuulivoimakaavoituksessa esteellisyyssäännöksillä on tarkoitus turvata asioiden käsittelyn puolueettomuus ja luottamus päätöksentekoon. Jos esteellinen henkilö ottaa osaa asian käsittelyyn, päätös syntyy virheellisessä järjestyksessä ja päätös voidaan kumota, jos asiassa haetaan muutosta.

– Omaan mieleen ei tule, että hallinto-oikeuksissa olisi mitenkään mahdottomasti päätöksiä kaatunut jääviyksien vuoksi. Asioiden käsittely voi hidastua, mutta yleensä kunnat saavat asiat hoidettua aika hyvin, Marko Nurmikolu toteaa.