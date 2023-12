Yksi osti seksiä puolisoltaan, toinen teki itsestään lahnan – näin Ylen lukijat toimivat, kun seksihalut eivät kohtaa

Seksuaalisten halujen eriparisuus on hyvin yleinen ilmiö heteroparisuhteissa.

Seksiin myöntyminen ilman omaa halua jakaa voimakkaasti mielipiteitä. Tutkijan mukaan Me too -keskustelu parisuhteiden sisällä on vielä käymättä.

Onko oikein myöntyä parisuhteessa seksiin, vaikka ei itse juuri sillä hetkellä haluaisi seksiä? Kysymys jakaa voimakkaasti parisuhteessa elävien ja myös seksologian ammattilaisten mielipiteet.

Myöntyminen tarkoittaa seksiin suostumista ilman omaa halua. Siihen ei lähtökohtaisesti liity uhkailua tai väkivaltaa.

Itä-Suomen yliopiston tutkijan Maiju Parviaisen mukaan seksuaalisen ahdistelun yleisyys on nykyään tunnistettu ja suostumuksellisuudesta puhutaan paljon. Pariskuntien keskinäisessä keskustelukulttuurissa olisi kuitenkin parannettavaa.

– Me too -keskustelu parisuhteiden sisällä on vielä käymättä, Maiju Parviainen sanoo.

Hänen tuore väitöskirjansa käsittelee halun ja seksin merkitystä heteroparisuhteessa. Tutkimuksen mukaan seksologisen parisuhdetyön ammattilaiset pitävät seksiin myöntymistä usein neutraalina asiana, jonka ajatellaan kuuluvan parisuhteeseen. Seksologista parisuhdetyötä tekevät esimerkiksi seksuaalineuvojat ja seksuaaliterapeutit.

Yle keräsi ihmisten kokemuksia seksihalujen eriparisuudesta parisuhteessa. Kokemuksistaan kertoi yli 120 vastaajaa, joista kaksi kolmannesta oli miehiä. Tässä jutussa näkemyksistään kertovien henkilöllisyys on toimituksen tiedossa, mutta käytämme jutussa kommentteja nimettömänä asian arkaluontoisuuden vuoksi.

Kysyimme muun muassa, mitä ihmiset ajattelevat seksiin myöntymisestä parisuhteessa.

Seksiin myöntymistä tekevät erityisesti heteroparisuhteessa elävät naiset. Haluttomuus tai seksihalujen eriparisuus on tutkimusten mukaan yleisin seksuaalisuuteen liittyvä parisuhdeongelma heterosuhteissa. On yleisempää, että vähemmän haluava osapuoli on nainen, mutta roolit voivat toki olla myös toisinpäin.

– Virallisesti puhutaan halun erilaisuudesta, mutta seksologian kentällä halun ja seksin vähäisyys nähdään lähtökohtaisesti ongelmana, josta tulisi päästä eroon.

Parviaisen tutkimuksen mukaan seksologian ammattilaiset saattavat pitää seksiin myöntymistä parisuhteen hoitamisena tai rakkauden tekona kumppania kohtaan. Asetelma toistuu myös seksiä käsittelevissä jutuissa esimerkiksi terveyslehdissä.

– Huomattavasti paljon vähemmän puhutaan myöntymisen negatiivisista puolista, Maiju Parviainen sanoo.

Pitkään jatkuessa seksiin myöntymisestä tulee parisuhteessa negatiivinen asia, sanoo vaativan erityistason seksuaaliterapeutti ja psykoterapeutti Leena Piikoski. Seksistä saattaa tulla suoritus, josta jää aina kurja olo.

– Myöntyminen tai kalenteriin merkattu seksi sopivat vain harvoille pariskunnille, Piikoski sanoo.

Vaikka myöntymiseen ei liity varsinaista väkivaltaa tai sen uhkaa, kokemus voi olla hajottava. Kyse on myös vallankäytöstä

– Jos seksistä kieltäytyminen johtaa mykkäkouluun tai kireään ilmapiiriin, kumppani saattaa myöntyä seksiin säädelläkseen toisen tunteita.

Hänen mukaansa käsitys seksistä heterosuhteiden sisällä on yhä hyvin yhdyntäkeskeinen. Lisäksi monissa suhteissa vallitsee ennakko-oletus, että kumppaneiden pitäisi syttyä seksiin samassa tahdissa ja samalla tavalla.

Enemmän ja spontaanimmin seksiä haluava osapuoli ei välttämättä ymmärrä, että kumppani saattaa lähteä intiimiin hetkeen pitkältä takamatkalta ja kaivata eri asioita. Jos parisuhteessa on kosketusta vain yhdynnän toivossa, läheisyydestä tulee ahdistava asia.

Seksihalujen eriparisuus on yleisin ongelma, jonka Piikoski kohtaa vastaanotollaan. Tavoitteena on etsiä kullekin pariskunnalle sopivin ratkaisu, joka palvelee molempia.

– Jollekin se voi olla kompromisseista sopimista, toisille eroaminen ja kolmansille suhteen avaaminen. Polyamoria ja avoimet suhteet ovat viime vuosina nousseet voimakkaasti esiin.

Tärkeintä on avoin keskustelu asiasta. Mitä asioita parisuhteessa voidaan muuttaa yhdessä, ja mitkä asiat pitää hyväksyä? Miten voitaisiin edistää kummankin hyvinvointia?

Yle kysyi myös lukijoilta, miten nämä ovat ratkoneet eriparisten halujen ongelmaa parisuhteessaan.

Suomalaistutkimuksen mukaan seksiin myöntyvät useammin nuoret aikuiset naiset kuin vanhemmat.

Kun puhutaan eriparisista haluista, puhutaan yleensä pohjimmiltaan hyvin perustavanlaatuisista tunteista, muistuttaa seksuaaliterapeutti Leena Piikoski.

Kelpaanko? Riitänkö? Olenko tarpeeksi?

– Joillekin seksi on ainoa rakkauden mittari. Jos ei ole muita rakkauden kieliä, saattaa ajatella rakkauden katoavan, jos seksuaalisuus muuttuu elämän myötä, Piikoski sanoo.

