Hämähäkkimies saa sairaalan lapset hymyilemään Espanjassa

Espanjan Malagassa sairaalan lapset saivat iloisen yllätyksen maanantaina, kun ikkunan takaa heille vilkutteli Hämähäkkimies. Normaalista toimintatavastaan poiketen Hämähäkkimies suostui paljastamaan henkilöllisyytensä.

Maskin takaa paljastui poliisi Eduardo Balboa. Kuten kaikki hämähäkkimiehet tietävät, suuri voima tuo mukanaan suuren vastuun.

– Se on lahja minulle, kun saan lapset hymyilemään. Heillä on muuten kurjaa, koska he eivät terveysongelmiensa vuoksi voi viettää joulua kotonaan, Balboa sanoo.

Balboa ei ole ensimmäistä kertaa Hämistä kyydissä. Hän aloitti lasten ilahduttamisen yhdeksän vuotta sitten yhdessä Olivares-säätiön kanssa.

Säätiö kertoo verkkosivuillaan auttavansa syöpäsairaita lapsia. Balboa sanoo saaneensa inspiraationsa yhdysvaltalaismiehestä, joka pukeutui Teräsmieheksi piristääkseen omaa sairasta lastaan.