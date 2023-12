Tampere luottaa yhä enemmän sähköön kaukolämmön tuotannossa – Lielahteen tulee 20 miljoonan euron laitos

Tampereella on jo yksi sähkökattila, joka on ollut käytössä vajaan vuoden. Sähkökattiloita käytetään, kun sähkö on edullista.

Avaa kuvien katselu Tampereen Energian ensimmäistä sähkökattilaa ujutettiin paikalleen Lielahden voimalaitoksella vuoden 2022 joulukuussa. Kuva: Tampereen sähkölaitos