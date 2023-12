Keittiökalustevalmistaja Nobia irtisanoo noin sata henkilöä

Nobia Finland valmistaa keittiökalusteita Nastolassa, jossa on töissä noin kaksi sataa henkilöä.

Keittiökalusteita valmistava Nobia Finland irtisanoo noin sata työntekijää.

Irtisanomiset kohdistuvat Nastolan tehtaan tuotantotyöntekijöihin, valtakunnalliseen asennusorganisaatioon sekä toimistotyöntekijöihin Nastolassa, Vantaalla, Forsassa ja Tampereella.

Nobia tunnetaan muun muassa Novart-keittiöbändistä.

Myyntijohtaja Kari Roosin mukaan syynä on poikkeuksellisen vähäiseksi painunut asuntorakentaminen, joka on pienentänyt keittiökalusteiden kysyntää voimakkaasti. Samalla tilausmäärät ovat laskeneet ja työvoiman tarve on vähentynyt.

Irtisanomisten tarkempi kohdentuminen paikkakunnittain selviää lähiviikkoina.

Nobia Finland vähentää samalla toimipisteidensä määrää neljästä kahteen, kun ensi vuoden aikana Forssan ja Tampereen toimipisteet suljetaan. Niiden toiminta keskitetään Nastolaan ja Vantaalle.

Myyntijohtaja Roosin mukaan Forssassa työskentelee nyt kuusi henkilöä ja Tanpereella seitsemän.

Muutosneuvottelut yhtiö aloitti marraskuussa.