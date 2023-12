Kiireellisten sijoitusten tarve on kasvanut – sijaisperheeksi kasvetaan valmennuksen avulla

Sijaisperheitä tarvitaan edelleen kipeästi Suomessa ja syynä on lisääntynyt äkillisen lastensuojelun tarve. Sijaisperheitä valmennetaan viidessä vanhemmuustaidossa.

Ilmassa on jännitystä. Koko syksyn kestänyt valmentautuminen lähestyy päätöstään.

Ikäheimosten perhe on valmentautunut tarjoamaan perheessään paikan vielä tuntemattomalle, mutta toivon mukaan pian tutuksi tulevalle lapselle.

Elina ja Mika Ikäheimonen ovat kuluvan talven aikana käyneet läpi sijaisvanhemmuuteen valmentavaa koulutusta.

Koko Suomessa uusista sijaisperheistä on ollut pysyvää tarvetta. Erityisesti sitä on kiireellisesti sijoitettavien lasten osalta.

Hyvinvointialueiden aloittaessa tilanne oli se, että lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvanut tasaisesti viimeisten kymmenen vuoden ajan.

THL:n tilastojen mukaan viime vuonna tarve kasvoi viitisen prosenttia.

Kiireellisesti sijoituspaikkaa tarvitsevien lasten määrä kasvoi vuonna 2022 kolme prosenttia ja kiireellisesti sijoitettuja lapsia oli 4 498.

Avaa kuvien katselu Sijaisperheiksi haetaan tavallisia suomalaisia perheitä. Ikäheimoset Toivakasta on yksi kutsuun vastanneista. Kuva: Timo Hytönen / Yle

Keski-Suomessa sijaisperheitä kouluttaa Keski-Suomen hyvinvointialue ja sen perhehoitoyksikkö Koivikko. Vanhemmat käyvät läpi Pride-valmennuksen.

Valmennus kasvattaa ja opastaa vanhempia kasvamaan viidessä eri suunnassa.

Heidän tulee pystyä tukemaan lapsen itsenäistä kehitystä ja toisaalta myös suhdetta biologisiin vanhempiin sekä muihin lapselle tuttuihin tärkeisiin ihmisiin.

Vanhempina antamaan lapselle turvaa: suojelemaan ja hoivaamaan.

On pystyttävä edistämään lapsen elämän ennakoitavuutta, mutta ennen kaikkea on pystyttävä siihen yhteistyössä lapsen kanssa.

Itsearvioinnin lisäksi heitä arvioivat myös valmennuksen vetäjät.

Avaa kuvien katselu Mika Ikäheimonen kertoo, että ajatus sijoitetun lapsen ottamisesta sytytti hänet heti. Kuva: Timo Hytönen / Yle

Mika Ikäheimonen kertoo, että perheessä on parin vuoden ajan keskusteltu turvan ja perheyhteyden tarjoamisesta lapselle, joka on sen tarpeessa.

– Vaimo kysyi, että lähdetäänkö valmentautumaan. Minä olin heti mukana, hän kertoo.

Toivon, että biologiset vanhemmat hyväksyvät meidät sijaisperheenä Mika Ikäheimonen

Mika Ikäheimonen kertoo, että sijaisperhevalmennuksen aikana on toistaiseksi päästy vasta tutustumaan niihin haasteisiin, joita tulevaisuus tuo tullessaan.

– Mietityttää se, miten tulemme toimeen lapsen biologisten vanhempien kanssa. Miten he hyväksyvät meidät ja miten pystymme tekemään yhteistyötä lapsen hyvinvoinnin eteen, hän sanoo.

Avaa kuvien katselu Elina Ikäheimonen tunnustaa, että sijaisäidiksi ryhtyminen jännittää. Kuva: Timo Hytönen / Yle

Elina Ikäheimonen kertoo, että hänelle sijaiskodin tarjoaminen sitä tarvitsevalle lapselle on ollut jo pitkään mielessä.

– Jo nuorena olen ollut sitä mieltä, että jos lapselle on mahdollisuus antaa uusi koti ja hyvä perhe, se pitää tehdä, hän sanoo.

Ikäheimosten valmennusta vetävä sosiaalityöntekijä Olli-Pekka Niskanen Keski-Suomen hyvinvointialueen perhehoitoyksikkö Koivikosta toteaa, että juuri se itsensä arvioiminen on tärkeä osa valmennusta.

Avaa kuvien katselu Olli-Pekka Niskanen valmentaa sijaisperheitä Keski-Suomessa. Kuva: Timo Hytönen / Yle

– Se on koko homman juju, hän toteaa.

Niskanen kertoo, että valmennukseen tullaan kovalla motivaatiolla: valtaosa päätyy sijaisperheiksi.

Äänekoskelta valmennukseen osallistuva Sari Saarinen kertoo, että ajatus sijaisvanhemmuudesta on hautunut pitkään mielessä.

Lentoon se lähti läheisen ystävän ansiosta.

Avaa kuvien katselu Sari Saarinen oli pohtinut sijaisvanhemuutta jo vuosia. Kuva: Timo Hytönen / Yle

– Paras ystäväni lomitti sijaisperhettä. Se tuli ihan että – ei vitsi tähän tilanteeseen tämä sopisi. Se oli semmoinen hetken oivallus, Saarinen toteaa.

Saarinen kertoo, että tulevaa on koko perheen kanssa käyty läpi.

– Saunassakin siitä puhutaan, hän nauraa.

Saunassakin siitä puhutaan Sari Saarinen

Kun perheet ovat käyneet läpi sijaisvalmennuksen, on edessä lapsen odottaminen. Into saattaa olla kova, mutta yksi periaate on selvä.

– Perheelle ei etsitä lasta, vaan lapselle perhettä, kiteyttää Jaana Hietala, perhehoitaja ja toinen valmennuksen vetäjistä.

Hän tietää myös kokemuksesta, että vaikka sopivuus ja valmius mitattaisiin elämä saattaa tulla väliin.

Avaa kuvien katselu Perhehoitaja Jaana Hietala on kokemusasiantuntija. Hän on sijaisäiti. Kuva: Timo Hytönen / Yle

– 14 vuotta sitten kävimme läpi Pride-valmennuksen. Meidät hyväksyttiin ja halusimme sijaisvanhemmiksi. Sitten tulin raskaaksi ja sijaislasta jouduttiin odottamaan neljä vuotta, Hietala kertoo.

Periaate on se, että lapselle haetaan perhettä perhehoitaja Jaana Hietala

Nyt Hietalan perheessä valmistaudutaan jouluun. Jouluun valmistautuvilta nuorilta tuli kommentti, jonka voisi arvioida kannustavan sijaisperheeksi ryhtymistä harkitsevia.

– Kun kysyin nuorilta, mitä he toivovat joulun ajalta, sain vastauksen: aikaa olla perheen kanssa, Hietala kertoo.

Sijaisperhevalmennuksiin innostuvien kannattaa tarkistaa valmennuksen mahdollisuudet oman hyvinvointialueensa verkkosivuilta. Tarvetta perheille on.