Yhdysvaltain osavaltio teki päivähoidosta ilmaista ja se mullisti lapsiperheiden arjen – ”Nyt minä ja mieheni voimme käydä töissä”

ALBUQUERQUE, NEW MEXICO. Lauren Sofia pakkaa lapsiaan hymyssä suin autoonsa. Lapsilla on ollut hyvä päivä päiväkodissa, ja nyt suunnataan uintiharjoituksiin.

Perheellä on harrastukseen varaa osin siksi, että päiväkoti ei maksa mitään. Heidän kotiosavaltionsa New Mexico teki puolitoista vuotta sitten lastenhoidosta ilmaista suurelle osalle lapsiperheistä - ensimmäisenä osavaltiona Yhdysvalloissa.

– En voi edes kuvailla, miten merkittävää tämä on meille. Se poistaa hurjan taakan harteiltamme, Sofia sanoo.

– Nyt meidän ei tarvitse miettiä, miten maksamme sähkölaskumme tai asuntolainamme, tai millä rahalla ostamme ruokaa, Sofia sanoo.

Perheellä on 5-vuotias poika ja 1,5-vuotias tyttö. Sofia arvioi, että jos lastenhoidosta pitäisi maksaa, heiltä kuluisi siihen noin 2000 dollaria kuussa. Se tarkoittaisi käytännössä valtaosaa toisen vanhemman palkasta. Näin ollen molempien ei kannattaisi käydä töissä.

Nyt se kuitenkin kannattaa - ja juuri se oli yksi osavaltion tavoitteista. Pandemian jälkeen työvoimapula on painanut yrityksiä koko maassa, myös New Mexicossa.

Iso syy työvoimapulaan on ollut pandemian pahentama lastenhoidon kriisi. Lastenhoitopaikkoja on vähän, ja ne ovat kalliita: pahimmillaan yhdysvaltalaiset perheet maksavat jopa 17000 dollaria vuodessa yhden lapsen hoitopaikasta.

Asiantuntijat ennakoivat, että tilanne pahenee entisestään lähikuukausina. Päiväkodit saivat koronan jälkeen tukirahoitusta, kun pandemian aiheuttama työntekijäpula iski alalle. Tuki päättyi syyskuussa, ja monien päiväkotien pelätään ajautuvan taloudellisiin vaikeuksiin.

Ajatushautomo Century Foundationin arvion mukaan yli 3 miljoonan lapsen päivähoitopaikka on vaarassa.

Opiskelijoiden unelma-osavaltio

New Mexico on yksi Yhdysvaltain kymmenestä köyhimmästä osavaltioista, jossa yli 18 prosenttia väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella. Poliittiset päätökset eroavat kuitenkin merkittävästi muista köyhistä osavaltioista, sillä New Mexico on listan ainoa demokraattijohtoinen osavaltio.

Yksi esimerkki on osavaltion aborttilainsäädäntö, mikä on hyvin salliva. Suuri osa muista köyhistä, republikaanijohtoisista osavaltioista kieltää raskaudenkeskeytykset lähes kokonaan. Tutkijat ja oikeustieteilijät arvioivat, että aborttikiellot lisäävät naisten ja lasten köyhyyttä.

Toinen esimerkki New Mexicon edistysmielisestä politiikasta löytyy yliopistoiden kampuksilta. Osavaltio lisäsi hiljattain merkittävästi rahoitusta asukkaidensa korkeakoulutukseen.

Nykyään opiskelu julkisissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa on käytännössä ilmaista. Lisäksi yksityisissä yliopistoissa opiskelevista merkittävä osa saa osavaltiolta stipendin, joka kattaa parhaimmillaan opintojen lukukausimaksut.

Avaa kuvien katselu Gabriel Biadora maksaa opintonsa osavaltion myöntämällä stipendillä. Kuva: Iida Tikka / Yle

New Mexicon yliopiston kandivaiheen opiskelija Gabriel Biadora maksaa opintonsa osavaltion stipendillä.

Hän valitsi New Mexicon yliopiston nimenomaan siksi, että opiskelu on niin edullista. Yliopistolla on myös hyvä biologian ohjelma, ja Biadora haluaa lääkäriksi.

– Lääketieteellinen on yleensä mahdollinen vaihtoehto vain tiettyyn tuloluokkaan kuuluville, Biadora sanoo.

– Tämän yliopiston ja stipendien ansiosta useimmilla yliopistoon haluavilla on siihen varaa.

New Mexicolla on varaa järjestelmään ennen kaikkea osavaltion energivarantojen takia. Osavaltio on Yhdysvaltain toiseksi merkittävin öljyntuottaja ja tuottaa myös kaasua.