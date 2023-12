Liikennesopu löytyi – länsirajalla kulkeva Valtatie 21 saatetaan kunnostaa EU-rahalla

Valtatie 21 on pitkä ja paikoin kapea. Se kaipaa parannusta liikenneturvallisuuteen. Arkistokuva tien pohjoispäästä Kilpisjärveltä.

Valtatie Torniosta Kilpisjärvelle on pääsemässä osaksi Euroopan laajuisen liikenneverkon TEN-T-tieverkkoa. Myös Tornion satama on mukana kattavassa verkossa.

Euroopan jäsenmaat, parlamentti ja komissio ovat päässeet alustavaan sopuun asetuksesta unionin suuntaviivoiksi Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi.

Asetuksessa määritellään Euroopan laajuinen TEN-T-verkko (Trans European Transport Network) ja säädetään muun muassa sen väyliä ja solmukohtia koskevista laatuvaatimuksista.

Jatkossa Turusta Norjaan kulkeva Eurooppatie 8 (E8) on kokonaisuudessaan osa kattavaa verkkoa, kun valtatie 21 Torniosta Norjan rajalle lisätään TEN-T-verkolle.

Tämä mahdollistaa Suomen huoltovarmuudelle tärkeän Valtatie 21:n kunnostamista tulevaisuudessa EU rahoituksen turvin.

Avaa kuvien katselu Kuva: Vesa-Pekka Hiltunen / Yle, Mapcreator, OpenStreetMap

Valtatie 21 on ollut pitkään otsikoissa varsinkin raskaan liikenteen ongelmien vuoksi. Tiellä on runsaasti rekkaliikennettä. Varsinkin talviaikaan raskas liikenne on ollut vaikeuksissa kapealla ja liukkaalla tiellä, valtatie 21:n pohjoisosissa.

Lisäksi kattavalle verkolle on nousemassa uutena Tornion satama.

Tornion kaupunginjohtaja Jukka Kujalan mukaan se nostaa Tornion sataman statusta ja tuo mahdollisuuden hakea EU rahoitusta joihinkin sataman hankkeisiin.

Seuraavaksi alustavaa sopua käsitellään jäsenmaiden pysyvien edustajien komiteassa. Sen jälkeen asetusehdotus on tarkoitus hyväksyä ministerineuvoston kokouksessa ja se tarvitsee myös parlamentin virallisen hyväksynnän.

Asetus astuu voimaan 20 päivää sen jälkeen, kun se on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä.