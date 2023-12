Arizona kuivuu ja maanviljely vaikeutuu, mutta tällä 25-vuotiaalla on ratkaisu – se löytyy Hopi-heimon perinteistä

HOPI-RESERVAATTI, ARIZONA Hopi-heimon taruston mukaan kaikki alkoi maissista.

Heimon synnyintarina kertoo, kuinka hopit ilmestyivät maailmaan ja tapasivat maailman varjelijan Maasawin. Tämä antoi heimolle vesileilin, kepin maan muokkaamiseen ja maissin siemeniä – kaiken, mitä heimo tarvitsisi viljelemiseen. Hopien tehtäväksi Maasaw nimesi maanhoitamisen.

Maree Mahkewalle, 25, tämä tehtävä on erityisen tärkeä, sillä hän kuuluu heimon maissiklaaniin. Hän ja muut klaanin jäsenet säilövät viljelyyn käytettyjä siemeniä ja viljelevät maissia koko heimon seremoniatarpeisiin ja ruuaksi.

Siitä on tullut vuosi vuodelta vaikeampaa. Nuoret muuttavat pois reservaatista läheisiin kaupunkeihin töiden ja koulutuksen perässä. Arizonan osavaltion lämpötila on noussut selvästi sadassa vuodessa ja maaperä kuivuu.

Viljely tarvitsee sekä työvoimaa että vettä.

Mahkewa kuitenkin uskoo tietävänsä ratkaisun. Se löytyy perinteisistä viljelymetodeista.

Hopi-reservaatti sijaitsee Navajo-reservaatin sisällä Arizonassa. Hopien uskotaan saapuneen alueelle tuhansia vuosia sitten. Vanhin kylä, 20 kilometrin päässä Mahkewan kodista, perustettiin 1000-luvulla, ja on siten vanhin pysyvä asutus koko Yhdysvalloissa.

Alkuperäiskansat Yhdysvalloissa Yli viisi miljoonaa ihmistä kuuluu Yhdysvaltain alkuperäiskansoihin. Heistä suurin osa elää reservaattien ulkopuolella.

Hopi-heimoon kuuluu arviolta 20 000 ihmistä, joista alle puolet elää Hopi-reservaatissa Arizonassa.

Hopit elävät yhä alkuperäisillä asuinsijoillaan, mutta heimon hallinnassa oleva alue on kolonisaation seurauksena kutistunut merkittävästi.

Kun Yhdysvallat suoritti pakkosiirtoja osana alkuperäiskansojen kansanmurhaa, hopien alue pieneni alle neljännekseen heimon alkuperäisestä maa-alueesta.

Heimo on kuitenkin saanut jäädä ikivanhoille asuinsijoilleen. Yhdysvaltain lounaisosien kuiva maaperä ei ole ollut koskaan haluttua viljelysmaata.

– Olemme aina eläneet vaikeammissa olosuhteissa kuin monet muut, jotka harjoittavat maanviljelyä. Tämä on yksi maan kuivimmista alueista, ja työ on aina ollut vaikeaa, sanoo Maree Mahkewa.

Avaa kuvien katselu Koko kylä osallistuu maissitähkien perkaamiseen sadonkorjuun jälkeen. Kuva: Iida Tikka / Yle

Ympäristötieteitä yliopistossa, sitten takaisin kotikylään

Maree Mahkewan perhe on aina viljellyt maata. Päätettyään lukion hän lähti opiskelemaan ympäristötieteitä Arizonan yliopistoon. Silloin hän alkoi ymmärtää, että yhteiskunta näkee hänen tapansa elää ilmastoaktivismina.

Toisin kuin monet nuoret, Mahkewa päätti palata kotikyläänsä valmistumisen jälkeen jatkaakseen työtään ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja perinteiden säilyttämiseksi.

Mahkewa halusi opettaa muille nuorille aikuisille perinteisiä tapoja viljellä maata, jotta ne säilyvät. Nyt hän toimii koordinaattorina järjestössä, joka järjestää kaikkien alkuperäiskansojen jäsenille avoimia koulutuksia. Niissä opetellaan uudelleen vanhoja perinteisiä viljelysmetodeja.

Hopien perinteinen viljelytapa on sopeutunut kuivuuteen. He harjoittavat permakulttuuria, joka jäljittelee luonnon kiertokulkua esimerkiksi vaihtoviljelyn keinoin.

Maata viljellään vuoron perään erilaisilla kasveilla, jotta se pysyy hedelmällisenä ilman keinotekoisia ravinteita. Lisäksi pellot istutetaan harvakseltaan, jotta kasveille riittää tarpeeksi vettä niukoista sateista.

– Nämä metodit eivät ole mitään uutta, vaan niitä on käytetty satoja vuosia. Olemme selviytyneet niiden avulla olosuhteiden vaihdellessa, Mahkewa sanoo.

Hän uskoo, että perinteiset keinot ovat paras tapa sopeutua myös nykyiseen ilmastonmuutokseen.

– Näinä aikoina, kun emme tiedä mitä muutoksia tulee tapahtumaan, nämä tekniikat antavat meille mahdollisuuden joustavuuteen. Tällä tavoin voimme olla valmiita arvaamattomiin muutoksiin, hän sanoo.

Maree Mahkewa uskoo, että maanviljely parantaa heimon omavaraisuutta.

Omavaraisuus on tärkeää myös ruokaturvallisuuden kannalta. Hopi-reservaatissa on vain pari pientä ruokakauppaa, joissa myydään kallista prosessoitua ruokaa. Suurempiin ruokakauppoihin, joissa on enemmän vaihtoehtoja ja tuoretta ruokaa, on lähes kahden tunnin ajomatka.

– Reservaatin ruokakaupat ovat monelle viimeinen oljenkorsi. Osa työtämme on näyttää, että ruokaa on mahdollista kasvattaa itse, Mahkewa sanoo.

Perinteisesti viljelysmaat periytyisivät äidiltä tyttärille

Mahkewan kotikylä on perustettu kukkulan päälle, korkealle ympäröivien laaksojen ylle. Etäältä hiekanvärisiä taloja on melkein vaikea erottaa ympäristöstä.

Avaa kuvien katselu Tuvan seinillä on valokuvia, joissa perheen isoisä ja Maree Mahkewa ovat pukeutuneet perinneasuihin. Kuva: Iida Tikka / Yle

Mahkewan perheen koti on pieni kaksikerroksinen talo. Sen tuvan seinillä on valokuvia, joissa perheen tyttäret ovat pukeutuneet perinneasuihin. Huoneen nurkassa on Damana-nukke, jonka hopit uskovat siunaavan perhettä monilla tyttärillä.

Hopi-heimo on äitilinjainen. Perinteisesti naiset johtavat klaaneja, ja viljelysmaat periytyisivät äidiltä tyttärille.

Yhdysvaltain hallinnon vaikutuksella järjestetty heimohallitus ei kuitenkaan noudata perinteitä. Sitä johtavat valtaosin miehet. Maan periminen ei tapahdu enää äidiltä tyttärille, vaan siihen on anottava lupa hallinnolta.

– Tämä vaikuttaa suoraan siihen, miten näemme maan merkityksen. Heimohallitus on muuttanut suhdettamme maahan ja miten pidämme huolta siitä, Mahkewa sanoo.

Kuivuus ja tulvat pahentuneet

Silti naisilla on yhä keskeinen rooli siinä, että perinteet jatkuvat. Mahkewa kertoo olevansa onnekas, sillä hänen isovanhempansa ja äitinsä ovat kaikista vaikeuksista huolimatta jääneet kylään.

Toisinkin olisi voinut käydä – heimon lapsia vietiin väkisin amerikkalaisiin sisäoppilaitoksiin. Niin myös Mahkewan isoäiti Evangeline Nuvayestewa. Hän asui sen jälkeen pitkään ulkomailla ja muualla Yhdysvalloissa, mutta palasi lopulta kylään jatkamaan perinteitä.

Mahkewan äiti Marissa Nuvayestewa kertoo, että viime vuosien ajan eroosio on kiihtynyt. Kuivuuden lisäksi tulvat ovat pahentuneet, kun ilmasto on yhä arvaamattomampi.

– He [Mareen sukupolvi] pitävät meidät siinä tahdissa, jossa meidän pitää olla vastataksemme nopeasti tapahtuviin muutoksiin, Nuvayestewa sanoo.