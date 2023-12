Laavapurkaus sylkee tuhkaa ja kaasua ilmaan – jos ne saavuttavat Reykjavíkin, ikkunat pysyvät kiinni ja lapset sisällä

Kirjailija Satu Rämön mukaan tämänkaltaiset purkaukset eivät ole jokapäiväisiä, vaikka ilmiöihin on maassa totuttu.

Islannissa käynnissä oleva laavapurkaus on rauhoittunut, mutta laavaa purkautuu edelleen arviolta viikkojen ajan.

Mittava laavapurkaus alkoi Islannin lounaisosassa myöhään maanantaina illalla. Purkausta edelsivät useita viikkoja kestäneet voimakkaat maanjäristykset.

Purkaus on pysynyt keskiviikon vastaisen yön ajan rauhallisempana. Laavaa on virrannut halkeamasta maan pinnalle noin 100–200 kuutiometriä sekunnissa, mikä on moninkertainen määrä verrattuna niemimaan viimevuotisiin purkauksiin.

Laava voi kuitenkin vielä saavuttaa Grindavíkin kalastajakylän, josta evakuoitiin viime kuussa 4 000 asukasta. Alueelle on julistettu hätätila, mutta hengenvaaraa ei viranomaisten mukaan ole. Purkauksella ei myöskään ole vaikutusta lentoliikenteeseen.

Tuhkaa ja savun hajua on havaittu 30 kilometrin päässä purkauskohdasta. BBC:n toimittajat kuvailevat maan värisevän ajoittain.

Islannissa asuvat suomalaiset Virpi Jokinen ja Satu Rämö kertovat, että luonnonilmiöihin on maassa totuttu.

Jos kaasut saavuttavat Reykjavíkin, lapset eivät ulkoile

Miten iso tulivuorenpurkaus vaikuttaa tavallisen reykjavikiläisen arkeen? Raumalaislähtöinen Virpi Jokinen kertoo

Raumalaislähtöinen Virpi Jokinen on asunut Islannissa yli 20 vuotta. Hän kertoo, että tulivuorenpurkauksen alkaessa kiinnostavinta on seurata, mihin päin purkauksen aiheuttamat kaasut lähtevät.

Jokinen asuu perheineen pääkaupunki Reykjavíkissa. Hänen mukaansa tilanne näyttää juuri nyt suotuisalta sen suhteen, etteivät tuulet toisi kaasuja kaupunkia kohti.

Mutta täysin ei voi vielä tietää, miten tilanne tulee etenemään. Laavapurkauksen on arvioitu kestävän ainakin kolme viikkoa.

– Pidettäisiin ikkunat kiinni, lapset eivät ulkoilisi, leikkikouluryhmät pysyisivät sisällä, vauvat eivät menisi ulos nukkumaan. Jos on astma tai hengitystieongelmia, niin suositellaan pysymään sisällä, Jokinen kertoo toimista kaasujen saavuttaessa kaupungin.

Jokinen kertoo, että vuosien varrella hänelle on tullut rutiiniksi katsoa ensimmäisenä aamulla, mihin päin tuulee. Islannin maaperällä tiedostetaan hyvin asuinpaikan poikkeuksellisuus.

– Huomaan omista lapsistani, miten he kasvavat tähän. Herätin heidät aamulla, että ”hei, on alkanut tulivuorenpurkaus”, niin eiväthän he säikähtäneet, Jokinen sanoo.

Tämä tulivuorenpurkaus on Jokisen mukaan hieman lähivuosien muita purkauksia huolestuttavampi, sillä se uhkaa kokonaista kylää.

Satu Rämö: ”Eiväthän nämä ihan jokapäiväisiä ole”

Purkauksen odotetaan jatkuvan jopa viikkojen ajan. Islannin Länsivuonoilla asuva kirjailija Satu Rämö kertoo Ylen Aamussa, miten Islannissa seurataan laavapurkausta.

Kirjailija Satu Rämö on niin ikään asunut Islannissa parikymmentä vuotta. Rämön suosikkiteokset, kuten viimevuotinen ilmiö Hildur, sijoittuvatkin juuri Islantiin.

Paikan päällä Islannissa tilanne on rauhallinen, Rämö kertoo Ylen Aamun puhelinhaastattelussa. Hän kertoo, kuinka paikallisen voimalan ympärille on rakennettu suoja. Myös Grindavíkin kylän eteläpuolelle rakennettaneen suoja-aitaa.

Suurimmat vaikutukset tapahtumilla on ollut juuri Grindavikín asukkaisiin, jotka ovat jo pitkään olleet evakossa kotoaan.

– Tietysti monet toivoivat pääsevänsä jouluksi kotiin, sanoo Rämö.

Rämö ei edes muista, kuinka monta tulivuorenpurkausta on tapahtunut sinä aikana, kun hän on Islannissa asunut. Tätäkin purkausta tiedettiin odottaa.

– Eiväthän nämä ihan jokapäiväisiä ole, mutta kyllä meillä näitä tapahtuu, Rämö kertoo.