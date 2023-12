Tässä vuoden 2023 parhaimmat pelit – kolme pelialan kovaa ammattilaista listaa suosikit ja karvaimmat pettymykset

Tänä vuonna julkaistiin hämmentävä määrä isoja, laadukkaita ja ennen kaikkea odotettuja pelejä.

Jo pelkästään suomalaisittain pelivuosi oli komea. Kotimainen selviytymiskauhupeli Alan Wake 2 löi kriitikoiden rekisteristä läpi suomalaisuutta korostavalla tarinallaan, joka on kuin revitty suoraan Stephen Kingin ja David Lynchin maailmoista. Lisäksi kansainvälisesti menestynyt Cities Skylines -kaupunginrakennuspeli sai jatko-osan, ja ensimmäinen kokonaan pohjoissaameksi ääninäytelty seikkailupeli Skábma – Snowfall julkaistiin. Peli voitti parhaan pohjoismaisen pelin palkinnon Nordic Game Awardsissa.

Pelaaminen ja pelit ovat luonnollisesti todella subjektiivinen kokemus. Pyysimme kolmea pelialan vaikuttajaa rankkaamaan itselleen viisi rakkainta vuoden 2023 pelijulkaisua. Lisäksi pyysimme paljastamaan, mikä peli ei yltänyt lähellekään odotuksiin tai oli yksinkertaisesti karvas pettymys.

Alta löytyy tiivis listaus. Syvällisempien pohdintojen ääreen pääset kuuntelemalla tämän pelivuotta käsittelevän Yle Radio 1:n Kulttuuriykkösen lähetyksen. Lisää peliaiheista kuunneltavaa löydät jutun lopusta.

Pelitoimittaja Johannes Valkolan poiminnat:

1. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo Switch)

- Jos luuli, että The Legend of Zelda: Breath of the Wildista ei voi parantaa, ensimmäinen ampaisu taivaalle ja mieli muuttuu!

2. Super Mario Bros. Wonder (Nintendo Switch)

– Ratkiriemukas, pohjaton leikkilaatikko!

3. Alan Wake 2 (PC / PS5 / XBOX Series S & Series X)

– Remedyn hurja tasonnosto, kaikkien aikojen selviytymiskauhuja.

4. Humanity (PC / PS4 / PS5)

– Ihmisyyden pohdintaa herkullisen nokkelassa, mestarillisessa pulmapelissä.

5. A Highland Song (PC / Mac OS / Nintendo Switch)

– Kuvankaunis matka Skotlannin ylämaahan ja syvimpään mielenmaisemaan.

Vuoden pahin pettymys: Forza Motorsport (PC / XBOX Series S & Series X)

– Hyvin hajuton ja mauton kilpa-autopelikokonaisuus, joka häviää Gran Turismo 7:lle ihan selkeästi.

Peliasiantuntija Jenni Ahlapuron poiminnat:

1. Baldur’s Gate 3 (PC / Mac OS / PS5 / XBOX Series S & Series X)

– Vuoden mukaansatempaavimman pelin takana on mielettömän rikas maailma, kiehtovat hahmot ja tarinat sekä kokeilunhalua ruokkiva suunnittelu.

2. Diablo 4 (PC / PS5 / PS4 / XBOX Series S & Series X)

– Paras hupi syntyy porukalla pelatessa, mutta myös soolokokemus on hienosti tasapainossa. Grindin ystävälle!

3. Marvel’s Spider-Man 2 (PS5)

– Tuntuu ja näyttää hyvältä, pelaaminen on yksiselitteisesti todella hauskaa.

4. Horizon Forbidden West: Burning Shores (PS5)

– Kompakti kartta ja napakka tarinankerronta tekevät Aloyn saappaisiin paluusta tasapainoisen kokonaisuuden. Horizon 3, ota oppia!

5. Alan Wake 2 (PC / PS5 / XBOX Series S & Series X)

– Fanien hartaudella odottama ja hienosti menestynyt jatko-osa on eittämättä vuoden julkaisu. Remedy taitaa alitajuntaa ravistelevan tunnelman rakentamisen. Vuoden mukaansatempaavimman pelin takana on mielettömän rikas maailma, kiehtovat hahmot ja tarinat sekä kokeilunhalua ruokkiva suunnittelu.

Vuoden pahin pettymys: Starfield (PC / XBOX Series S & Series X)

– Maailma on tyhjä, tehtävät ovat monotonisia ja toistavat itseään. Ohjaaja Todd Howard mainosti peliä ”Skyriminä avaruudessa”, joten odotukset sen suhteen olivat korkealla. Tätä lupausta peli ei todellakaan lunastanut.

Pelisuunnittelija Juho Kuorikosken valinnat:

1. Hogwarts Legacy (PC / PS5 / PS4 / XBOX One, Series S & Series X, Nintendo Switch)

– Parasta Potteria koskaan, loistaa erityisesti lisenssipelinä. Pelin suurin ansio on se, että se korjaa todella paljon Rowlingin luoman maailman valuvikoja esitellen aiempaa huomattavasti tasa-arvoisemman Tylypahkan.

2. Super Mario Bros. Wonder (Nintendo Switch)

– Uusin 2D-Mario on kerrassaan erinomainen tasohyppelypeli, huikean mielikuvituksellinen loikkaseikkailu ja ihan parasta pelattavaa porukalla.

3. Alan Wake 2 (PC / PS5 / XBOX Series S & Series X)

– Remedy teki parhaan pelinsä. Alan Wake 2 on erinomainen kauhuseikkailu.

4. Stuffo The Puzzle Bot (PC / iOS / Android)

– Toinen vuoden suomalaishelmi. Stuffo The Puzzle Bot on minimalistinen pulmapeli, joka loistaa tasosuunnittelullaan. Peli tarjoaa kerrassaan ihanan kinkkisiä aivopähkinoitä.

5. Star Trek: Resurgence

– The Next Generationin hengessä tehtyä tieteisviihdettä, joka tuntuu enemmän Star Trekiltä kuin mikään kymmenen viime vuoden aikaan julkaistu. Teknisistä ongelmistaan huolimatta Resurgence on erinomainen valintoja painottava seikkailupeli, joka pitää tiukasti pihdeissään aivan loppuratkaisun äärelle saakka.

Vuoden pahin pettymys: Lord of the Rings: Gollum (PC / PS5 / PS4 / XBOX One, Series S & Series X, Nintendo Switch)

– Peli oli jo ideatasolla tuomittu epäonnistumaan, eikä onneton tekninen toteutus juuri auta asiaa. Kaiken lisäksi Klonkku antoi kuoleman suudelman myös sen tehneelle saksalaiselle Daedalic Entertainmentille.

Vinkit kuunteluun:

Kulttuuriykkösen Baldur's Gate 3 -jakso

Kulttuuriykkösen Alan Wake 2 -jakso

Kulttuuriykkösen Zelda-jakso

Kulttuuriykkösen Assasin’s Creed -jakso

Millaisen listan itse tekisit vuoden hiteistä ja huteista? Voit keskustella aiheesta sunnuntaihin 24. joulukuuta kello 23:een saakka.