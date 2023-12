Eduskunnasta pudonnut Iiris Suomela on saanut töitä musiikkialalta

29-vuotias Suomela on entinen vihreiden puheenjohtaja ja kansanedustaja ja Tampereen kaupunginvaltuuston jäsen.

Entinen vihreiden puheenjohtaja ja kansanedustaja Iiris Suomela, 29, aloittaa tammikuussa neljän suomalaisen musiikkialan järjestön yhteisenä edunvalvontapäällikkönä.

Toimenkuva on Teoston, Suomen Musiikintekijöiden, Suomen Säveltäjien ja Suomen Musiikkikustantajien yhteinen.

Tamperelainen Iiris Suomela on toiminut yhden kauden kansanedustajana vuosina 2019–2023 ja vihreiden puolueen puheenjohtajana Maria Ohisalon vanhempainvapaan ajan vuosina 2021–2022. Suomela on Tampereen kaupunginvaltuuston jäsen.

”Alalla on valtava kasvupotentiaali maailmalla”

Suomela aloittaa neljän musiikkialan järjestön yhteisenä edunvalvontapäällikkönä 22. tammikuuta 2024. Hänen tehtävänään on järjestöjen edunvalvonnan johtaminen, poliittisen tilannekuvan luominen ja kannanmuodostuksen koordinointi.

Teoston toimitusjohtaja Risto Salminen toteaa tiedotteessa, että Iiriksellä on vahva kokemus yhteiskunnallisen päätöksenteon prosesseista ja vaikuttamisesta eri tasoilla sekä valmiita kontakteja keskeisiin sidosryhmiin.

– Musiikin luova alkutuotanto, säveltäjät, sanoittajat ja musiikkikustantajat ovat osa musiikin ja taiteen laajaa ekosysteemiä ja koko sen arvoketjun ytimessä, Salminen sanoo.

Suomela on uudesta toimenkuvasta innoissaan.

– On iso ilo ja kunnia päästä aloittamaan työt musiikkialan alkutuotannon edunvalvojana. Alalla on valtava kasvupotentiaali maailmalla, mikä politiikan on korkea aika tunnistaa. Ennen kaikkea elämä ilman musiikkia olisi paljon tyhjempää ja köyhempää, hän kuvailee tiedotteessa.