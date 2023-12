Asukkaiden ripeä toiminta pelasti ihmishenget – rivitalopalon rajun leviämisen syy on palopäällikölle selkeä

Viiden asunnon rivitalo on palanut korjauskelvottomaksi Kotkassa tiistai-illan ja keskiviikon vastaisen yön aikana.

Kaakkois-Suomen poliisi kertoo, että palo sai alkunsa yhden huoneiston sisätiloista.

Kaikki rivitalon asukkaat ovat poliisin tiedossa. Heidän joukossaan on myös lapsia.

Avaa kuvien katselu Alueen asukkaat yöpyivät suurimmaksi osaksi läheistensä luona. Kuva: Maija Tuunila / Yle

Palo leviää

Kotkan palomestari Jaakko Hämeenniemi kertoo, että palo oli rajuimmillaan parin tunnin ajan. Syynä rajulle leviämiselle on Hämeenniemen mukaan rivitalon rakenteet.

Palanut talo oli rakennettu 1960-luvulla. Tällaisissa taloissa ei ole rakennettu esteitä yläpohjaan eli sisäkaton ja ulkokaton väliin. Vasta 1990-luvun jälkeen alettiin vaatia osastointia yläpohjaan, mikä pyrkii estämään tulen nopeaa leviämistä.

– Jos tuli pääsee yläkaton ja alakaton väliin ja sattuu olemaan vielä tuuli oikeasta suunnasta, niin palo pystyy leviämään nopeasti ontelossa, Hämeenniemi kertoo.

Avaa kuvien katselu Rivitalo tuhoutui täysin tulipalossa. Kuva: Maija Tuunila / Yle

Evakuoitiin itsenäisesti

Kun palokunta saapui kohteeseen, rakennusten pelastamiseksi ei ollut mitään tehtävissä. Palokunta pystyi tuossa vaiheessa vain estämään palon leviämisen viereisiin rakennuksiin.

Tärkein asia Jaakko Hämeenniemen mielestä oli se, että kaikki ihmiset pääsivät ajoissa ulos. Syynä kaikkien pelastumiseen oli asukkaiden itsenäinen evakuointi. Heti kun tulipalo syttyi ensimmäisessä asunnossa, vietiin sanaa viereisiin asuntoihin.

– Asukkaat ovat varoittaneet toisiaan. He ovat tavallaan evakuoineet toisensa ulos huoneistoista. Se on ollut loistava juttu.

Palon ajankohta auttoi myös evakuoinnissa. Koska palo ei tapahtunut yöllä, olivat asukkaat hereillä.

Asukkaat saivat paikalla kriisiapua.

Palanut rivitalo sijaitsee Kotkassa Ruonalan esiopetuksen ja koulun vieressä. Esikoulu on tänään ollut väistötiloissa. Alakoulu tuuletettiin, ja siellä koulupäivä on tänään sisätiloissa.

Avaa kuvien katselu Rivitalosta evakuoitiin yhteensä 13 ihmistä. Kuva: Maija Tuunila / Yle

Koskettaa meitä

Ruonalan koulun rehtori Anssi Kinnaslampi kertoo, että tilat on käyty palomestarin kanssa läpi. Koulun joissain tiloissa saattaa haistaa savun hajua, ja jos siitä tulee haittoja, kykenee koulu siirtämään opetuksen muualle.

Kinnaslampi kertoo, että koulussa on ollut aamulla tilaisuus, jossa tilannetta on käyty läpi. Lapsilla on mahdollisuus myös luokissa purkaa tuntoja asiaan liittyen. Koteihin on lähetetty Wilma-viesti aamulla.

– Kyläyhteisössä tällaiset tapahtumat ovat suuria tragedioita. Se koskettaa jokaista. Onkin annettava lapsille aikaa käsitellä asiaa.

Kinnaslampi uskoo, että paloturvallisuusasioista keskustellaan tänään lasten kanssa.