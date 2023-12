Jutta Urpilainen vastusti aiemmin talouspakotteita Venäjää kohtaan – Näin hän perustelee nyt silloista kantaansa

SDP:n presidenttiehdokas Jutta Urpilainen listaa suurimmaksi Venäjää koskevaksi virheekseen aiemman uskonsa siihen, että taloudellisella ja muulla yhteistyöllä Venäjällä pystytään edistämään demokratiaa ja ihmisoikeuksia.

– Valitettavasti tuo uskomus osoittautui vääräksi.

Urpilainen vieraili tänään keskiviikkona Ylen Politiikkaradion presidenttitentissä.

Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen vanhat Venäjää koskevat lausunnot ja päätökset ovat palanneet kummittelemaan useita suomalaispoliitikkoja.

Tällaisia kommentteja löytyy myös Urpilaiselta, joka toimi Suomen valtiovarainministerinä vuoden 2014 alussa, kun Venäjä valtasi Ukrainaan kuuluvan Krimin.

Urpilainen totesi valtauksen jälkeen maaliskuussa, että Venäjän vastaisten talouspakotteiden käyttöönottoa pitäisi välttää viimeiseen asti.

Olisiko jo silloin pitänyt suhtautua Venäjään tiukemmin?

– Uskon, että jos me olisimme kollektiivisesti EU:na reagoineet Venäjän toimiin voimakkaammin, niin kyllä sillä varmasti olisi voinut olla Venäjään vaikutus.

Toisaalta Urpilainen toteaa, että Suomen lähtökohta oli vielä tuolloin ennen kaikkea poliittisen dialogin hakeminen Venäjän kanssa ja Suomen taloudellisten intressien turvaaminen.

– Talousyhteistyö Venäjän kanssa oli niin vahva tekijä, joka siinä hetkessä sitten myös meidän ajatteluun vaikutti.

Presidenttitentti Jutta Urpilainen

”Meihin ei kohdistu sotilaallista uhkaa”

Venäjän presidentti Vladimir Putin varoitti hiljattain, että NATO-jäsenyys aiheuttaa ongelmia Suomelle.

Tutkijoilta ja muilta ehdokkailta on kuultu viime päivinä jopa arvioita, että Suomea ja Natoa voisi uhata sotilaallinen konflikti jo lähivuosina.

Urpilaisen mielestä päättäjien tehtävä on vaikeassa kansainvälisessä tilanteessa luoda uskoa tulevaisuuteen ja puhua myös rauhasta.

– On tärkeää pitää pää kylmänä. Suomi on turvallinen maa, meihin ei kohdistu tällä hetkellä sotilaallista uhkaa. Samalla tietenkin on tärkeää varautua erilaisiin skenaarioihin, hän sanoo.

EU-komissaarin tehtävistään virkavapaalla olevan Urpilaisen mukaan pahimpia uhka-arvioita ei pidetä todennäköisinä myöskään EU:ssa.

– Arvio perustuu keskusteluihin, joita komissiossa olen käynyt eri maiden päämiesten, mutta myöskin eri virkamiesten ja kollegojen kanssa.

Suomen kannustettava EU-maita puolustussatsauksiin

Yhdysvaltain presidentinvaalit lähestyvät ja Euroopassa on herättänyt huolta skenaario, jossa Donald Trump lähtisi vaalivoiton jälkeen vetämään Yhdysvaltoja Natosta.

– Mikäli Yhdysvallat vetäytyisi Natosta, sen globaali rooli heikkenisi merkittävästi. Sen takia en pidä tällaista skenaariota todennäköisenä, Urpilainen sanoo.

Hän painottaa kuitenkin sen tärkeyttä, että EU vahvistaa omaa puolustusteollisuuttaan ja lisää yhteistyötä Naton kanssa.

Urpilaisen mukaan hän pyrkisi presidenttinä myös vaikuttamaan aktiivisesti siihen, että Euroopan maat pitävät kiinni Naton edellyttämästä tavoitteesta, jonka mukaan puolustusmenoihin suunnataan vähintään kaksi prosenttia bruttokansantuotteesta.

– Nythän näin ei ole tapahtunut. Ja sen takia mielestäni Suomen pitää myös tässä omalla esimerkillään kannustaa muita nostamaan puolustusmäärärahat kahteen prosenttiin.

Urpilainen nostaa esille myös ajatuksen siitä, voisiko seuraavassa Euroopan unionin komissiossa toimia myös puhtaasti puolustuspolitiikkaan keskittyvä puolustuskomissaari.

Avaa kuvien katselu Jutta Urpilainen kertoo olevansa salaa ylpeä pianonsoiton taidostaan: ”Olen intohimoisesti soittanut pianoa lapsesta asti ja suorittanut siitä myös erilaisia tutkintoja. Tällä hetkellä opetan lapsiani pianonsoitossa.” Kuva: Lauri Karo / Yle

Mihin presidentti voi puuttua?

Presidentin on Urpilaisen mukaan hyväksyttyä pitää myös talouteen liittyviä puheenvuoroja, vaikkei sisäpolitiikka hänen toimivaltaansa kuulukaan.

Yksittäisiin talouspolitiikan keinoihin, kuten säästöihin, menolisäyksiin tai veropäätöksiin hän ei lähtisi ottamaan kantaa.

– Mutta mitä tulee julkisen talouden tilaan, velkaantumiseen, julkisen talouden kestävyysvajeeseen tai ylipäänsä huoleen julkisen talouden tulevaisuudesta, niin siihen mielestäni presidentti voi puuttua.

Työmarkkinoiden osalta presidentti voisi hänen mukaansa esimerkiksi tavata eri toimijoita ja vedota sopimisen puolesta.

Urpilainen muistuttaa, että myös presidentti Sauli Niinistö on toiminut vastaavalla tavalla.

– Presidentin arvovaltaa ja -johtajuutta voi käyttää suomalaisen hienon perinteen, eli sopimisen puolustamiseen ja vaalimiseen.

”Sanon nyt ne verkkosukkahousut”

Noloimmaksi tilanteekseen Urpilainen mainitsee tentin loppupuolella esitetyssä ämpärikysymyksessä verkkosukkahousuissa poseeraamisen iltapäivälehden haastattelussa.

– Sanon nyt ne verkkosukkahousut, koska olihan se aika ikävä kokemus. Elämäni ensimmäistä kertaa puin verkkosukkahousut päälle. Ja sen jälkeen niitä kuvia on sitten näytetty puoli yhdeksän Ylen uutisista lähtien eri puolilla. Sen varmaan jättäisin nyt tekemättä.

Muiden kadehtiminen ei Urpilaisen mukaan kuulu hänen tapoihinsa, mutta nimeää yhdeksi kateuden kohteekseen Etelä-Afrikan entisen presidentin Nelson Mandelan.

– Olen kadehtinut hänen kykyään antaa anteeksi ja toimia kansaa yhdistävänä johtajana hyvin vaikean aikakauden jälkeen.