– Olet aina täällä saunalla hyvällä tuulella ja otat iloisesti vastaan. Minulle tämä on rauhoittumisen paikka. On ihanaa, että täällä on aina rauhallinen ja vakaa ihminen vastassa. Olet aina valmiina auttamaan, Oinas-Panuma sanoo ja ojentaa paketin.