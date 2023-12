Suomi on nyt sähköomavarainen – näin se näkyy hinnassa

Suomi saavutti tänä vuonna käytännössä sähköomavaraisuuden. Toisin sanoen tuotamme vuositasolla kotimaassa yhtä paljon sähköä kuin kulutamme.

– Tätä on jo moneen kertaa odotettu ja pohdittu milloin se tapahtuu. Nyt tämä käänne on käsillä. Se on iso juttu. Ajat, jolloin toimme viidenneksen ja jopa neljänneksen käyttämästämme sähköstä muualta, ovat takanapäin, sanoo kantaverkkoyhtiö Fingridin varatoimitusjohtaja Asta Sihvonen-Punkka.

Hän nousee Fingridin toimitusjohtajaksi vuoden alusta, kun Jukka Ruusunen jää eläkkeelle.

Saavutuksesta voi kiittää OL3-ydinvoimalan kaupallisen tuotannon käynnistymistä maaliskuussa ja syksyn aikana uusia tuotantoennätyksiä viuhtonutta tuulivoimaa. Myös leuto kevättalvi ja kriisitalven sähkönsäästöopit auttoivat, koska sähköä kului vähemmän.

Itseasiassa niukka nettotuontikirjaus tälle vuodelle olisi vältetty kokonaan, jos OL3-ydinvoimala olisi ollut toiminnassa jo alkuvuodesta. Suomi olisi ollut ilman sitä viivästystä yliomavarainen.

Jos tuulet ovat suotuisat, yliomavaraisuus kirjataan vuodelle 2024.

Yliomavaraisuus kannattaa Fingridin mukaan hyödyntää uusien teollisten investointien houkutteluun pelkän sähkön viennin kasvattamisen sijaan.

– Vuosikymmenen loppua kohti mentäessä sähkön vienti tulee vuositasolla hieman kasvamaan. Parempi on kuitenkin pyrkiä jalostamaan kotimaista sähköä arvokkaammiksi tuotteiksi kuten vedyksi, sähköpolttoaineiksi ja datakeskuspalveluiksi, Sihvonen-Punkka sanoo.

Sähkö on myös ”puhdasta” eli ei fossiilisilla tuotettua. Fossiilisilla ja turpeella tuotetun sähkön osuus on pudonnut tänä vuonna jo selvästi alle 10 prosentin.

– Sekä Suomessa tuotetun että Suomessa kulutetun sähkön päästöt ovat puolittuneet lähimmän viiden vuoden aikana ja alentuminen on jatkunut OL3-ydinvoimalan ja edelleen lisääntyvän tuuli- ja aurinkotuotannon ansiosta, Sihvonen-Punkka sanoo.

”Sähköonnela” jatkuu

Sähkön kulutuksen ennustetaan kasvavan ensi vuonna tästä vuodesta. Kyse on Sihvonen-Punkan mukaan oletuksesta, että sää on esimerkiksi tulevana kevättalvena tavanomainen eli että pakkasta on.

Muutoin sähkön kulutus voi pikemminkin vähentyä, kun talous on taantumassa ja teollisuudessa on tekemisen pulaa.

Edullisen sähkön perässä suunnitellut investoinnitkaan eivät ole edenneet ennustettua tahtia.

Sähkölaskujen maksajille tilanne tarkoittaa ”sähköonnelan” jatkumista eli sähköä riittää jopa ylenmäärin ja keskihinta pysyy alhaalla.

– Kyllä tämä siltä näyttää. Koska sähkön hinta muodostuu tarjonnan ja kysynnän perusteella, niin jos meillä on runsaasti sähköä tarjolla, niin tietysti sen pitäisi näkyä myös siinä, että sähkön hinta säilyy kohtuullisena, Sihvonen-Punkka sanoo.

Lappeenrannan LUT-yliopistossa on laskettu, että tuuli- ja aurinkosähkön tuotantokustannus on noin 2–3 senttiä kilowattitunnilta. Kuluttajahinta voi silloin asettua 4–5 senttiin kilowattitunnilta.

Toisaalta kuluneen vuoden kaltaisia isoja hintaheilahteluja nähdään varmasti ensi vuonnakin – ääriesimerkkeinä elokuun plus 86 senttiä ja marraskuun miinus 50 senttiä kilowattitunnilta.

– Varmaa on vain se, että sähkön hinta tulee vaihtelemaan. Se on seurausta sääriippuvaisen tuotannon kasvusta. Mutta vaihtelusta voi ottaa hyödyn irti. Jos vaan pystyy ajoittamaan omaa kulutustaan ja käyttämään sähköä nimenomaan halvan sähkön aikaan, niin siitä kiittää sekä lompakko, että sähköjärjestelmä, Sihvonen-Punkka sanoo.

Vuodenvaihteessa toimitusjohtajaksi nouseva Sihvonen-Punkka on ollut Fingridin palveluksessa kahdeksan vuotta. Ennen Fingridiä hän on toiminut muun muassa Viestintäviraston pääjohtajana sekä Energiamarkkinaviraston ylijohtajana.

– Tuntuu tosi hyvältä ja tehtävä mielenkiintoiselta. Tästä on hyvät pohjat jatkaa.

Fingridin omistajina ovat Suomen valtio ja suomalaiset eläkeyhtiöt. Yhtiön tehtävänä on huolehtia, että Suomi saa sähköä häiriöttä. Sähkö siirtyy tuotantolaitoksilta teollisuudelle ja sähköyhtiöille Fingridin maanlaajuista kantaverkkoa pitkin. Sähköä virtaa jatkuvasti myös maasta toiseen siirtoyhteyksien avulla.

