Aleksis Salusjärven kolumni: Suomalaista koulua ei tarvitse uudistaa – riittää, kun palataan vanhaan

Suomen peruskoulun luisua on vaikea ajoittaa mihinkään yhteen täsmälliseen kohtaan. Viidentoista vuoden aikana lasten osaamiserot ovat kasvaneet ja koulujen ongelmista on tullut kestopuheenaihe. Pisa-tutkimus on kartoittanut tätä alamäkeä säntillisesti.

Ikävä totuus on, että peruskoululaitosta alettiin muuttaa määrätietoisesti silloin, kun se oli maailman parhaita.

Taustalla oli halu muokata koulua vastaamaan maailman muutosta, tunnetuimpana esimerkki ehkä digiloikka. Diginatiivilapsille haluttiin tarjota tietoyhteiskunnan oikopolkuja, ja opettajien työtä alettiin täyttää laitteilla ja pilvipalveluilla. Tulokset eivät ole olleet erityisen kannustavia. Tällä tiellä ollaan silti edelleen, vaikka laiteriippuvuus on ilmeinen ongelma yhä useammalle nuorelle.

Taaksepäin katsoen näyttäisi siltä, että maailman parasta koululaitosta on heikennetty uudistusten myötä.

Ruotsissa digisiirtymää ollaan perumassa, ja opetusmateriaaleissa luotetaan entistä enemmän painettuun kirjaan. Samanhenkisiä terveisiä kerrotaan Virosta, jonka koululaitosta kehitettiin suomalaisen kaltaiseksi, kunnes siitä tuli meikäläistä peruskoulua parempi.

Taaksepäin katsoen näyttäisi siltä, että Suomen maailman parasta koululaitosta on heikennetty uudistusten myötä. Myös monet opettajat ajattelevat näin, mikä kertoo ainakin sen, että komentoketju on koulujärjestelmässä rikki. Suuri osa opettajista kokee, että opetustyön edellytykset ovat heikentyneet. Maailman parhaan koulun uudistaminen maailman ”yliparhaaksi” kouluksi on siis ainakin osittain tapahtunut opettamisen ja opettajien kustannuksella.

Oppimistulosten heikentyminen seurailee myös lasten kotiolojen heikentymistä.

Hyvin toimeentulevissa perheissä näihin uutisiin on reagoitu niin, että lapsia ohjataan painotetun opetuksen luokille. Yhä useampi lapsi saa nykyisin myös yksityisopetusta peruskoulun lisäksi. Suomi polarisoituu, ja se alkaa vääjäämättä näkyä myös lasten arjessa. Samalla kasvaa paine erottaa jyvät akanoista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Kun Pisa-tutkimusten yhä laskevista tuloksista taas joulukuussa uutisoitiin, keskustelussa pohdittiin paljon vain koulua. Mutta oppimistulosten heikentyminen seurailee myös lasten kotiolojen heikentymistä. Kuusi prosenttia lapsista elää nyt sijoitettuna kotinsa ulkopuolelle. Määrä tuplaantui viime vuosikymmenten aikana.

Voisivatko vanhat keinot olla parempia kuin pussillinen uusia?

Kun lapsuus menee rikki, se näkyy koulussa. Samaan aikaan kouluun on tuotu entistä tarmokkaammin inklusiivista opetusta, jonka ajatus on, että kaikentasoiset oppijat opiskelevat yhdessä, mutta tulevat silti tarpeinensa huomioiduksi. Kauniista tavoitteista huolimatta inkluusio on osaltaan johtanut kaoottisiin luokkahuoneisiin, joissa keskittymisestä on tullut yhä vaikeampaa.

Ehkä on siis käynyt niin, että maailman parasta peruskouluamme on kehitetty pelkästä kehittämisen ilosta. Peruskoululle on käynyt nokiat. Kun on jossain maailman paras, on riski omahyväisesti uskoa, että kaikki mihin ryhtyy, on tuomittu onnistumaan.

Nokian tavoin myös peruskoulun nykyongelmien syyllisiä nimetään hanakasti. Melkein jokaista puoluetta on vuorollaan Istutettu syyllisen paikalle, mutta kukaan ei ole itse nostanut kättään pystyyn virheen merkiksi.

Nyt käsillä oleviin ongelmiin on myös suuri houkutus etsiä ratkaisua taas ihan uusista uudistuksista. Mutta voisivatko vanhat keinot olla parempia kuin pussillinen uusia?

Olen opettanut viime vuosien aikana kymmenissä oppilaitoksissa tuhansia nuoria ympäri Suomea. Parhaimmat oppilaat ovat löytyneet kouluista, joissa oppilaat ja opettajat tuntevat toisensa, ja joissa on kiireetön tunnelma. Näissä kouluissa toimii tekniikan sijasta vuorovaikutus.

Nykyään maaseudullakin siirrytään yhä suurempiin yksiköihin, ja koulun oppilasmäärä saattaa olla yli tuhat. Silti arjen toimiva resepti on yhä varsin yksinkertainen: koulun aikuiset tuntevat jokaisen oppilaan nimeltä – ja jokainen nuori huomioidaan henkilökohtaisesti.

Aleksis Salusjärvi

Kirjoittaja on kirjallisuuden ammattilainen, joka opettaa tekstitaitoja erityisesti hankaluuksiin ajautuneille nuorille.