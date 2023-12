Kauneusalan yrittäjät kertovat uudesta ilmiöstä: vanhemmat suuttuvat, kun lapsille ei laiteta ripsienpidennyksiä

Kynsiteknikko ja -kouluttaja Tiia Puputti on huolissaan siitä, että rakennekynsiä ja ripsienpidennyksiä kysytään jopa 9-vuotiaille lapsille. Kuva ja video: Iina Heilala / Yle

Kauneusalan yrittäjät eivät suosittele rakennekynsiä ja ripsienpidennyksiä alle 18-vuotiaille. He toivovat, että terveysriskeistä puhuttaisiin enemmän.

Kynsimuotoilija, kouluttaja Tiia Puputilta kysyttiin äskettäin kynsien geelilakkausta yhdeksänvuotiaalle tytölle. Kysyjä oli lapsen vanhempi.

Turussa TP Art & Nails -kynsistudiota pyörittävä Puputti on huomannut, että rakennekynsiä ja ripsienpidennyksiä halutaan yhä nuoremmille lapsille. Etenkin ennen joulua kyselyjä tuli paljon, kun vanhemmat halusivat antaa lapsilleen lahjaksi geeli- tai rakennekynnet.

– Moni on todella yllättynyt, kun kerromme, ettei kynsiä voi tehdä näin nuorille, Puputti kertoo.

Ilmiö on tuttu myös ripsiteknikko ja -kouluttaja Aune Vuoriselle.

– Todella yleistä on, että 13–14-vuotiaat tytöt tulevat vanhempiensa kanssa kysymään ripsienpidennyksiä. Kun kerromme ikärajoista, vanhemmat saattavat jopa suuttua, turkulainen yrittäjä kuvailee.

Ripsien ja kynsien tekemisessä käytetään akrylaattia, mikä on voimakkaasti allergisoivaa etenkin kovettumattomassa muodossa. Allergisoitumisriski on yrittäjien mukaan sitä suurempi, mitä nuoremmasta henkilöstä on kyse.

– Alle 18-vuotiaan iho ja kynnet kehittyvät vielä. Kynnet ovat lapsilla pehmeät, ja rakennekynsien tekeminen voi vaurioittaa niitä pysyvästi, Puputti varoittaa.

Huomio mahdollisiin haittoihin

Yrittäjät toivovat, että terveyshaitoista puhuttaisiin enemmän. Ripsienpidennyksistä ja rakennekynsistä ei pidä tehdä mörköä, mutta riskit kannattaa tiedostaa.

– Oikein tehdyt ripsienpidennykset eivät vahingoita ketään. Se on fakta, mutta kyse on myös kemikaalista, jolle kuka tahansa voi allergisoitua, Aune Vuorinen huomauttaa.

Ikärajasuositus ripsienpidennyksille ja rakennekynsille on 16 vuotta. Käytännössä liikkeet saavat kuitenkin päättää ikärajasta itse, sillä mikään taho ei valvo sitä.

– Meilläkin käy alle 16-vuotiaita nuoria kysymässä kynsihuoltoa rakennekynsiin, jotka on tehty toisessa liikkeessä. Kyse on tekijöiden moraalista ja ammattitaidosta, Tiia Puputti toteaa.

Puputti ja Vuorinen eivät tee ripsienpidennyksiä ja rakennekynsiä alle 18-vuotiaille. Geelikynsissä ikäraja on Puputin liikkeessä 16 vuotta.

Avaa kuvien katselu Ikärajat tulevat kynsimuotoilija ja -kouluttaja Tiia Puputin mukaan asiakkaille usein yllätyksensä. Kuva: Iina Heilala / Yle

Puputti törmää työssään myös nuorten itse tekemiin geelilakkauksiin ja tekokynsiin. Tarvikkeet niihin on tilattu usein netistä ulkomaalaisista verkkokaupoista. Hän muistuttaa, että EU:n ulkopuolelta tilattujen tuotteiden sisältöä ei valvota Suomen säädösten mukaisesti.

– Purkki voi sisältää mitä vain. Tekijä ei välttämättä myöskään osaa suojata itseään kemikaaleilta. Geeliä ei saisi koskaan mennä paljaalle iholle, Puputti varoittaa.

Turha altistaa nuoria

Iho- ja kosmetiikka-asiantuntija Merike Laine Helsingin Astma- ja allergiayhdistyksestä pitää ripsien ja kynsien laittamista lapsille huolestuttavana ilmiönä. Allergisen reaktion lisäksi akrylaatit voivat ärsyttää ihoa ja hengitysteitä.

Ripsienpidennysten käyttö voi hänen mukaansa lisätä riskiä omien ripsien harvenemiselle, ärsytysoireille ja silmätulehduksille.

– Rakennekynsiä ja ripsienpidennyksiä ei ole missään nimessä tarkoitettu lapsille. Turha altistaa lapsia näin voimakkaasti allergisoiville aineille, Laine näkee.

Hän painottaa, että rakennekynnet ja ripsienpidennykset tulisi teettää aina ammattilaisilla.

– Koulutettu ammattilainen osaa ottaa huomioon riskit ja kertoa niistä myös asiakkaille.