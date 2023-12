Ensi vuodesta alkaen kalastuslaki määrää tappamaan kalat heti, eikä pilkittyjä kaloja saa jättää jäälle kuolemaan

Jo aiemmin eläinsuojelulaissa ollut määräys kalojen lopettamisesta heti noston jälkeen saa vahvistusta vuodenvaihteessa, kun kalastuslain muutokset astuvat voimaan.

Kalastuslain voimaan tuleva uusi 58 a -pykälä yksiselitteisesti määrää, että saaliiksi otettava tai syöttinä käytettävä kala on lopetettava mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti. Myös saaliiksi saadut ravut on lopetettava menetelmällä, joka aiheuttaa kuoleman mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti.

Poliisi on joutunut jo aiemmin huomauttamaan esimerkiksi kalastuskilpailuja järjestäviä tahoja siitä, että eläinsuojelulaki koskee myös kalastusta.

Kala tulee heti tainnuttaa esimerkiksi lujalla lyönnillä päähän, minkä jälkeen siitä lasketaan veri. Hyvin pienikokoisella kalalla voi riittää myös luja isku päähän tai niskan murtaminen joko käsin vääntämällä päätä ylöspäin tai saksien tai puukon avulla.

Esimerkiksi pilkkiessä pienetkin kalat on lopetettava, eikä niitä saa jättää jäälle tukehtumaan.

Lopetusvelvollisuudesta on säädetty poikkeuksia kolmessa tapauksessa:

Jos kerralla saatava saalismäärä on suuri, esimerkiksi trooli- tai nuottakalastuksessa.

Kaloja ei myöskään tarvitse lopettaa, mikäli olosuhteet edellyttävät siirtymistä suojaisemmalle vesialueelle, satamaan tai maihin ennen kalojen lopetusta.

Kolmas poikkeus on kalojen sumputus vettä vaihtavassa tai riittävän suuressa sumpussa.

Kala on aina laskettava takaisin veteen, jos se on saatu rauhoitus- tai kieltoaikana tai kielletyllä kalastusvälineellä tai kielletyllä kalastustavalla.

Lisäksi lain 58 pykälään lisättiin kolmas momentti, jossa määrätään, että takaisin veteen laskettavaa kalaa on käsiteltävä mahdollisimman varoen. Mikäli takaisin veteen laskettava kala on selvästi vahingoittunut, kala on lopetettava ennen kuin se lasketaan veteen.