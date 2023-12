Valtakunnan ykköskuusi Turun tuomiokirkon edessä on selvästi vinossa – selvitimme syyn

Valtakunnan ykkösjoulukuusi Turun tuomiokirkon edessä on vinossa. Monet kaupunkilaiset ovat jo ihmetelleet tätä eikä kyseessä ole näköharha.

Kuntecin työmaapäällikkö Jaana Saraste haki kuusen Mynämäestä ja toi sen työryhmänsä kanssa kirkolle marraskuun lopulla.

Syynä erikoiseen asentoon on kuusen vino runko.

– Se on alusta asti ollut vinossa. Kävimme katsomassa, miten saisimme suoristettua sitä. Kuusta ei saada suoristumaan, sillä sen kanta on sijoitettu suoraan monttuun, jonka takareunassa se on kiinni. Kuusi ei taivu siihen suuntaan, johon sitä pitäisi suoristaa, kertoo Saraste.

Kuusen tuuheus peittää sen vinoutta tästä suunnasta. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Ei kaatumisvaaraa

Usein jouluna jonkun paikkakunnan joulukuusi kaatuu esimerkiksi myrskytuulissa. Kun Turun tuomiokirkon kuusta katsoo kirkon portaiden suunnasta, puu näyttää todella vinolta.

Työmaapäällikkö Jaana Saraste vakuuttaa, että valtakunnan ykköskuusi ei kaadu.

Se on vahvasti kiinni, ja pysyy pystyssä muun muassa vaijereiden avulla myös myrskytuulissa.

– Se on vino, kun sitä katsoo tietystä suunnasta. Aninkaistenkadun suunnasta se näyttää vinolta, mutta toisesta suunnasta se näyttää suoralta, kertoo Saraste.