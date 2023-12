Sisäministeri Rantanen nihkeänä EU:n maahanmuuttosovusta: ”Ei se tätä siirtolaisongelmaa ratkaise”

EU:n parlamentti ja neuvosto löysivät keskiviikkona sovun unionin maahanmuutto- ja turvapaikkalakien uudistamisesta.

Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) ei iloinnut sopimuksesta, vaikka maahanmuuton suitsiminen on yksi perussuomalaisten politiikan pääteemoista.

Mitä hyötyä tai haittaa sopimuksesta on Suomelle?

– Se yhtenäistää nämä turvapaikkasäännökset, mutta ei se tätä siirtolaisongelmaa ratkaise, joka tulee EU:hun yhä suurempana paineena. Nyt tarvitaan seuraavat stepit. Pitää katsoa sinne kolmansiin maihin ja pyrkiä siihen, ettei Eurooppaan tulla näillä volyymeilla.

– Suomen tulee tehdä nyt äärimmäisen voimakkaasti työtä sen eteen, että ihmisiä ei tule Eurooppan alueelle näin paljon, Rantanen sanoi eduskunnassa.

Uudistuksen kerrotaan nopeuttavan maahantulotarkastuksia ja mahdollistavan odotuskeskusten perustamisen raja-alueille. Kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden maastakarkottaminen myös nopeutuu.

Lisäksi sovittiin pakollisesta taakanjakomekanismista: muiden jäsenmaiden on joko otettava osansa turvapaikanhakijoista tai tuettava taloudellisesti niitä maita, jotka heitä ottavat.

Siirtolaisia joko otettava vastaan tai annettava rahaa tai materiaaleja

Joutuuko Suomi jatkossa ottamaan etelän maihin tulleita turvapaikanhakijoita tai maksamaan rahaa, jos heitä ei tänne oteta?

Rantanen sanoo, ettei ole ehtinyt katsoa viimeisintä versiota sopimuksesta.

– Se taakanjakomekanismi on kuitenkin pakollinen. Sen sijaan toimet, ainakin siinä esityksessä, mikä meni käsittelyyn ovat vapaaehtoisia. On siis mahdollista joko ottaa vastaan näitä siirtolaisia tai antaa rahallista tai materiaalista apua. Siinä pitää sitten valikoida ne keinot. Se ei siis tarkoita, että sieltä otetaan isoja ihmismääriä tänne.

– Mutta tällä ei kyllä eurooppalaista maahanmuuttojärjestelmää ratkaista. Tämä on käytännössä sopimus, joka yhtenäistetään EU-maissa nämä säännöt. Mutta tämä ei poista ongelmaa, joka meillä on. Tänä vuonna EU-alueella on jätetty lähes miljoona turvapaikkahakemusta.

Rantanen toisti vaatimuksen, että kolmansissa maissa pitää tehdä nyt työtä, jolla pyritään vähentämään Eurooppaan kohdistuvaa siirtolaispainetta.

Pakollisella taakanjaolla koitetaan helpottaa eniten pakolaisia vastaanottavien jäsenmaiden taakkaa. Suurin osa turvapaikanhakijoista tulee nykyisin eteläiseen Eurooppaan. Unionin alueelle tuli tammi-marraskuussa yli 355 000 maahanmuuttajaksi pyrkivää. Määrä on kasvanut 17 prosenttia viime vuodesta.

Hakukeskusten perustamista kolmansiin maihin selvitetään

Ovatko sopimuksessa olevat odotuskeskukset samantyyppisiä kuin sisäministeriön valmistelussa olevat keskukset? Näillä lakimuutoksilla rajoitettaisiin turvapaikanhakijoiden liikkumista Suomessa.

– Jos se on järjestelmä, jossa pysytään rajan pinnassa, niin kyllä niissä varmasti oma järkensä on. Mutta pitää myös katsoa tätä suojelun tai turvapaikan hakemista ja antamista turvallisiin kolmansiin maihin. Se on selkeästi nyt noussut EU:ssa ja tämän tyyppiset ratkaisut tulee tässä kohtaa tutkittua.

Auttaako käännytyksen nopeuttaminen Suomea, koska Venäjä ei ota vastaan itärajan yli tänne tulleita turvapaikanhakijoita?

– Ei nyt voisi sanoa, etteikö Venäjälle voisi ketään palauttaa. Eurooppaan kohdistuvaa siirtolaispainetta on saatava vähenemään. Sen täytyy olla nyt selkeästi keskiössä.

Eurooppa-neuvoston ja EU-parlamentin on vielä muodollisesti hyväksyttävä sopimus.