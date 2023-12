Toimitukselta: Poikkeuksellinen palautevyöry Gazan sodasta täytti Ylen toimituksen – tällaisin periaattein teemme työtämme

Uutistoiminnan ytimessä on huolehtia siitä, että yleisö saa uutta, merkityksellistä ja tarkistettua tietoa. Israelin ja Hamasin välisessä sodassa se on helpommin sanottu kuin tehty.

Yleen on tullut poikkeuksellisen paljon palautetta Gazan sodan raportoinnista.

Se on ymmärrettävää. Sota käynnistyi Hamasin terroristien raa’alla iskulla siviilejä kohtaan Israelissa, ja pian alkoi Israelin armeijan ankara sotiminen Hamasia vastaan keskellä Gazan siviilejä.

Konfliktia seuratessa voi tuskin olla huolestumatta, ahdistumatta tai tuntematta muita vaikeita tunteita.

Suurin osa meille palautetta lähettävistä asettuu joko palestiinalaisten tai israelilaisten puolelle. Saamme kuulla kummankin osapuolen puolustajilta syytöksiä siitä, että olemme toisen puolella. Meitä moititaan vääristä sanavalinnoista, ja lähteitämme kyseenalaistetaan.

Samasta ilmiöstä kertovat kollegani muiden Euroopan maiden yleisradioyhtiöistä. Iso osa palautteesta on hyvin perusteltua, ja suhtaudumme siihen vakavasti.

Avaan tässä kirjoituksessa Ylen uutisointia Gazan sodasta. Kerron, mitä teemme ja millä periaatteilla, ja pohdin myös, mitä olisimme voineet tehdä paremmin ja mihin kiinnitämme huomiomme vastakin.

Toteutamme tiedonvälitystehtävää. Suomalaisilla on oikeus saada uutta, merkityksellistä ja tarkistettua tietoa maailman tapahtumista ja muodostaa oma näkemys.

On tärkeää ymmärtää, että Ylen uutistoimituksen tehtävä ei ole olla Israelin ja Hamasin välisen konfliktin osapuoli. Tehtävämme ei ole ottaa kantaa, vaikka sitä meiltä vaaditaankin. Uutistyössä ei kuulu julistautua konfliktin osapuolen asianajajaksi.

Julkisen palvelun mediana Yleisradio on demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen puolella. Seuraamme esimerkiksi, miten sodan osapuolet noudattavat sodan oikeussääntöjä.

Mitä olisimme sitten voineet tehdä kuluneena syksynä toisin?

Lähdimme liikkeelle liian hitaasti ja liian pienellä volyymilla hyökkäyksen jälkeen lokakuun 7. päivänä. Hamasin terrori-iskun mittakaava hahmottui vasta pala palalta. Valtavan somevyöryn olisi kuitenkin pitänyt kyllä saada meidät ripeämmin liikkeelle.

Tuona ensimmäisenä viikonloppuna sosiaalisen median sisällön ja luotettavan uutistoimijan tilannekuvan välillä oli iso kuilu. Kuilu syntyi siitä, että toisin kuin sometoimijoiden, meidän luotettavana uutistalona pitää tarkistaa julkaisemamme tieto, myös väitetyt silminnäkijähavainnot.

Videoiden, kuvien ja muun materiaalin tarkistaminen vie aikaa. Tässä asiassa meidän ja muun uutismedian pitää parantaa ja tehostaa käytäntöjään, jotta yleisö pääsee nopeammin tarkistetun, luotettavan tiedon äärelle.

Aina tiedon tarkistaminen riippumattomista lähteistä ei tosin ole mahdollista, ja silloin kerromme avoimesti tietoon liittyvästä epävarmuudesta tai miltä taholta tieto on peräisin.

Tarjoamme sisältöä muodoissa, jotka palvelevat yleisöä parhaiten

Sodasta raportoiminen ei ole helppoa. Usein se on hengenvaarallista. Toimittajilla on myös harvoin pääsyä tiedon ja ihmiskohtaloiden äärelle tasapuolisesti, ja niin on se tässäkin sodassa. Vaikeuskierrettä Israelin ja Hamasin välisessä konfliktissa lisää se, että osapuolet ovat perin eriparisia: toinen on ristiriitoja herättävä valtio ja toinen on terroristijärjestö, joka hallitsee parimiljoonaista siviiliväestöä.

Toimittajien työtä vaikeuttavat sodissa monet asiat. Konfliktien osapuolet pyrkivät manipuloimaan totuutta ja pönkittämään itselleen tärkeitä näkökulmia. Toimittajan työskentelymahdollisuuksia rajoitetaan, ainakin jonkin verran. Sodan etulinjaan pääsee yleensä vain armeijan matkassa ja armeijan ehdoilla.

Moni ulkomaantoimittajamme on ollut raportoimassa Israelissa ja Länsirannalla, mutta Gazaan Israel ei ole Ylen toimittajia päästänyt. Saamme journalistista sisältöä Gazasta uutistoimisto Reutersilta ja muilta yhteistyökumppaneiltamme.

Oman toimittajan raportit paikan päältä kuuluvat kuitenkin Ylen ulkomaanjournalismin ytimeen. Toimittajiemme tehtävä on kysyä, tarkistaa tietoja, kuunnella, kohdata, havainnoida, analysoida ja näyttää suomalaisen yleisömme puolesta ja sitä varten.

Sodan uhrien kohtalot tulevat sitä lähemmäs, mitä enemmän heistä tietää. Pommien voimasta romahtavat rakennukset jäävät helposti etäisiksi, vaikka tietäisimme, että siinä silmiemme edessä tuhoutui juuri jonkun koti.

Niin yksinkertaiset asiat kuin nimi, ikä ja elämäntarina auttavat meitä samaistumaan sodan uhreihin, ja näitä tarinoita pääsemme parhaiten kertomaan olemalla paikan päällä.

Kipuilemme toimituksessa juuri tämän asian kanssa: emme saa riittävästi autenttista materiaalia Gazan humanitaarisesta kriisistä, koska meitä ei päästetä paikalle.

Lopetimme erillisen Gazan sotaa hetki hetkeltä seuraavan liveartkkelin päivittämisen Yle.fi-uutissivustollamme viime viikolla. Saimme asiasta huolestuneita kysymyksiä: olemmeko lopettamassa sodan seurannan? Emme tietenkään.

Liveartikkeli oli vain yksi osa sodan kattavaa uutisseurantaa.

Näimme käyttäjädatasta, että liveartikkeli ei ollut konfliktin pitkittyessä enää se paikka, josta yleisö uutiset löysi. Erilliset uutisjutut Gazan sodasta ovat selvästi luetumpia ja katsotumpia. Meille on tärkeää, että tarjoamme uutiset ja sisältömme sellaisessa muodossa, että yleisö ne löytää ja niitä helposti kuluttaa.

Ylen tehtävä ei ole olla konfliktin osapuoli

Gazan sota on kestänyt nyt jo viikkoja. Yle on tehnyt siitä valtavan määrän sisältöä kaikille kanavilleen verkkoon, televisioon ja radioon. Tarjolla on ollut verkon nopeaa uutispalvelua, pidempiä reportaaseja, historiallista kontekstia ja konfliktiin kytkeytyvää laajaa kansainvälisen politiikan isoa kuvaa.

Lupaamme jatkaa nopeaa ja kattavaa seurantaamme, pyrkiä pääsemään Gazaan ja avata journalistisia ratkaisujamme yleisölle vastakin.

Kiitos palautteestanne!

Kirjoittaja on Ylen Uutis- ja ajankohtaistoimituksen ulkomaantoimituksen päällikkö.