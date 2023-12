”Pitäisikö avata meidän avioliitto?” Alma Pöystin esittämä Juulia kysyy elokuvassa, joka haastaa yksiavioisuuden

Selma Vilhusen uutuuselokuva Neljä pientä aikuista on tarina polyamoriasta. Se kutsuu katsojan pohtimaan, mitä kaikkea rakkaus voi tässä ajassa tarkoittaa.

Mitä avioliitolle tapahtuu kun puolison uskottomuus paljastuu? Selma Vilhusen uusi elokuva Neljä pientä aikuista kysyy, pitääkö suhteen mennä rikki? Vai voiko sittenkin saada kaiken: onnellisen avioliiton ja rakkautta myös sen ulkopuolelta?

Juulia tekee näyttävää uraa kansanedustajana. Matias-puoliso on kirkkoherra. Pariskunnalla on ihana poika ja kaunis koti yhdessä Töölön himotuimmista taloyhtiöistä. Vällyjen välissä kipinöi vielä kahdenkymmenen yhteisen vuoden jälkeenkin.

Yhtenä päivänä Juulia saa tietää, että Matiaksella on suhde toiseen naiseen.

Katso kohtaus Neljä pientä aikuista elokuvasta tästä:

Alma Pöystin esittämä Juulia tekee ehdotuksen aviomiehelleen Matiakselle (Eero Milonoff) ja tämän naisystävä Ennille (Oona Airola).

Vilhunen kertoo, että Neljä pientä aikuista sai alkunsa halusta kirjoittaa rakkaudesta. Elokuvantekijä myöntää aluksi arastelleensa kliseistä teemaa. Että rakkaus olisi jotenkin heppoinen tai pohjia myöten kaluttu aihe.

Kun hän keksi nostaa keskiöön monisuhteisuuden, elokuvantekijä huomasi pian tarttuneensa todelliseen runsaudensarveen. Kun tarinaan kuuluvat usean ihmisen tunteet ja tarpeet, myös mahdollisia asetelmia ja tilanteita on paljon. Ehkä kysymys siitä, mitä rakkaus oikein on, on yhä ajankohtaisempi.

– Lopulta polyamorisissa suhteissa on kuitenkin kyse ihan samanlaisista asioista kuin perinteisissä parisuhteissa. Niissäkin pohditaan sitä, miten aikaa ja emotionaalisia resursseja jaetaan, Vilhunen miettii.

Selma Vilhunen kertoo pohtineensa elokuvansa kautta sitä, mitä on oikeudenmukaisuus ja miten lähestyä oikeudenmukaista päätöksentekoa ihmissuhteissa.

Oscar-ehdokkuudella vuonna 2014 noteerattu elokuvantekijä kuvailee kolmatta pitkää fiktioelokuvaansa Neljää pientä aikuista tutkimusmatkaksi. Vilhunen halusi tarkastella valkokankaalla ihmisten erilaisten toiveiden ja tarpeiden yhteensovittamista.

– Mitä rakkaus on sen jälkeen, kun he ovat saaneet toisensa? Miten rakkaus elää ja mukautuu kun ihmiset ovat olleet yhdessä sen viisi, kymmenen tai kaksikymmentä vuotta?

Monisuhteisuus pakottaa vaikeisiin keskusteluihin

Kun Alma Pöystin esittämä Juulia saa kuulla miehensä vuoden kestäneestä salasuhteesta Enni-nimiseen naiseen, hän ei halua erota. Juulia ilmoittaa Eero Milonoffin esittämälle Matiakselle, että haluaa tavata tämän Oona Airolan esittämän Ennin. Juulia toivottaa toisen naisen aidon lämpimästi tervetulleeksi, keittää kahvit, kattaa pöytään lähileipomon viinerit ja sanoo ajatuksensa ääneen:

”Pitäisikö meidän avata meidän avioliitto?”

”Miten se sitten käytännössä menisi? Varataanko me Google-kalenterista jotain Matias-vuoroja?”, Enni kysyy ihmeissään.

”No, esimerkiksi.”

Kuvattu tilanne voisi olla ihan totta. Tämän tietää toimittaja-kirjailija Riikka Suominen. Hän on monisuhteisuuden kokemusasiantuntija, joka on pyrkinyt ravistelemaan parisuhdenormeja Vallattomia suhteita ja Suuri rakkaushuijaus -podcasteissaan.

– Avoimissa suhteissa esimerkiksi ajankäytöstä ja rajoista on pakko puhua alusta asti enemmän, koska asioita ei voi olettaa, itsekin monisuhteinen Suominen sanoo.

Toimittaja-kirjailija Riikka Suominen uskoo, että mitä enemmän viihteessä on variaatiota, sitä helpommin ihminen löytää sieltä itseään ja omaa elämäänsä peilaavia tarinoita.

Keskustelemisen kautta on mahdollista hakeutua kohti sellaista tilannetta, joka palvelee itseään ja muita osapuolia. Suominen muistuttaa, että rehellisestä keskusteluyhteydestä tuskin on haittaa suhdemuodosta riippumatta.

Suominen katsoi elokuvan jo ennen sen ensi-iltaa. Hänen mielestä Neljän pienen aikuisen kuvaus monisuhteisuudesta toimii monin paikoin hyvin, vaikka yksi teemaa käsittelevä elokuva ei tietenkään ole koko totuus.

Osuvimpiin kohtauksiin kuuluu Suomisen mukaan hetki, jossa pääparin ulkopuoliset kumppanit Enni ja Pietu Wikströmin esittämä Miska tekevät epävarmuutensa näkyväksi pohtimalla, kuinka tärkeitä he ovat. Ovatko he vain sivuviihdykettä? Miksi Enni saa joululahjaksi vaneriset korvakorut, mutta vaimo-Juulialle on annettu timantteja?

– Sellainen keskustelu on sydämeen menevää, koska siinä tavoitettiin ihan oikeita tunteita.

Erilaisten ihmissuhdekuvausten tuleminen elokuviin ja televisiosarjoihin tuntuu Suomisesta hyvältä, kuvaahan se osuvammin todellisuutta ja tätä aikaa.

Juulia (Alma Pöysti) tapaa yökerhossa lumoavan Miskan (Pietu Wikström) ja aloittaa tämän kanssa suhteen.

Hän muistuttaa, että ihmiset elävät oikeassa elämässä suhteissaan paljon kekseliäämmin ja omannäköisempää elämää, kuin mitä olemme valtavirtaviihteessä tottuneet näkemään.

Romanttisen komedian peruskysymys siitä, kumman kilpakosijan päähenkilö valitsee, näyttäytyy hänen mielestään polyamoriselle katsojalle ”ihan ufona”.

– Eivätkö nämä ihmiset oikeasti keksi mitään tapaa, jolla he kaikki voisivat olla toistensa elämässä?

Parisuhde ei ole nykyajassa enää pakko

Polyamoria tarkoittaa kirjaimellisesti ”useaa rakkautta”. Ajatus haastaa syvälle juurtuneen käsityksen monogamiasta, eli yksiavioisuudesta. Monisuhteisuudesta on puhuttu viime vuosien aikana paljon, sillä siihen liitetty hämyinen stigma on haalistumassa.

Riikka Suomisen mielestä suurin syy monisuhteisuuden yleistymiselle on se, ettei meidän länsimaissa ole enää pakko muodostaa parisuhteita saati mennä naimisiin. Ja jos näin tehdään, niin parisuhteessa ja avioliitossa ei ole enää samalla tavalla pakko pysyä kuin ennen.

– Aiemmin etenkin naisilla saattoi olla vaikeaa tulla taloudellisesti toimeen, kasvattaa lapsia tai ylipäänsä olla edes kunniallinen kansalainen ilman miestä. Nykyään meillä ei ole mitään pakkoja, joten ihmiset ovat alkaneet miettiä, millaista elämää oikeasti haluavat elää, Suominen summaa.

Enni (Oona Airola), Juulia (Alma Pöysti), Miska (Pietu Wikström) ja Matias (Eero Milonoff) juhlistavat rakkauttaan, jota on paljon, mutta joka ei ole mutkatonta.

Elokuvaohjaaja Selma Vilhunen kertoo, että monisuhteisuus on inspiroinut häntä, koska se on elämänvalinta, joka vaalii kaikkea rakkautta ja toivottaa sen tervetulleeksi. Hän uskoo, että kuka tahansa voi oppia monisuhteisten ihmisten kokemuksista, vaikka valitsisi elää perinteisessä parisuhteessa.

– On hyvä asia, että asioita kyseenalaistetaan, silloin avarakatseisuus ja suvaitsevaisuus lisääntyy. Ymmärretään, että parisuhde ei ole ainoa tapa elää tässä maailmassa ja rakkaussuhteessa.

Uusi käsitys rakkaudesta

Elokuvan nimi Neljä pientä aikuista tulee siitä, että sen päähenkilöt ovat keskeneräisiä, tunteissaan ristiriitaisia ja kaikkinensa kovin inhimillisiä. Usein hyvin pieniä ihmisiä.

Yhteiskunta normeineen on määrittänyt rakkaudelle pienen tilan, josta elokuvan hahmot yrittävät laajentaa. Se ei onnistu kolhuitta.

Kaija Pakarinen näyttelee Kaarina-anoppia, joka tekee ennakkoluuloineen näkyväksi perinteisen yleisesti hyväksytyn käsityksen parisuhteesta. Miniänsä kanssa jouluaattona tupakkaa parvekkeella polttaessaan Kaarina sanoo Juulialle tiukasti, että oli hänelläkin joskus tällainen sivusuhde. Sellaisesta ei puhuttu ääneen. Älyäisit sinäkin olla hiljaa.

– Roolihenkilöni tehtävä on osoittaa vanha käsitys rakkaudesta ja parisuhteesta. Elokuvan nuoret puolestaan näyttävät, että jos tällaisista asioista puhutaan avoimesti, jokainen saa enemmän ja kaikki voittavat, Pakarinen sanoo.

Katja Pakarisen esittämä Kaarina-anoppi joutuu kohtaamaan elokuvassa ennakkoluulonsa. Kuvassa myös näyttelijä Pietu Wikström.

Tarinat, joissa mies ja nainen rakastuvat ja elävät elämänsä onnellisina loppuun (tai ainakin lopputeksteihin) saakka, eivät katoa mihinkään. Aika on kypsä sille, että niiden rinnalle tulee toisenlaisiakin tarinoita.

Niin valkokankaalle kuin todelliseen elämään, mutta uskallusta se vaatii. Tämän on monisuhteista oppinut toimittaja-kirjailija Riikka Suominen.

– Ensin siinä miettii, että apua, miten täällä seilataan? Sitten tajuaa, että taivas ei pudonnut niskaan, eikä mitään pahaa tapahtunut. Lieviä peltikolareita voi tulla, mutta parhaassa tapauksessa elämään tulee tosi paljon rakkautta, Riikka Suominen vinkkaa.

