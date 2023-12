Ruoka-avun tarve on kova – Sinikka Hautala muuttui avun hakijasta avustajaksi

Paimiolainen Sinikka Hautala valmistelee ruokakasseja ja lapsiperheille tarkoitettuja laatikoita jouluviikon jakelussa. Hän on yksi vapaaehtoisista, jotka jakavat ruoka-apua Piikkiön adventtiseurakunnassa Kaarinassa.

Seurakunta jakaa ruoka-apua joka tiistai, oli joulu tai juhannus. Tänä vuonna tapaninpäivänäkin on jako, jossa varsinkin lapsiperheille on varattu elintarvikkeita.

Hautala kertoo, että hän oli aiemmin avunhakijana, mutta päätyi auttamaan muita. Alussa apua oli vaikea hakea, mutta Hautala rohkaisi mielensä. Myöhemmin häntä pyydettiin vapaaehtoiseksi.

– Taloudellinen tilanteeni on nyt kohtalaisen hyvä, mutta välillä on tiukkaa tietenkin, kun eläke on pieni. Vapaaehtoiset saavat myös kassin, ja se on tosi hyvä apu, kertoo Hautala, jolle ei yksin asuvana jää paljon ylimääräistä laskujen maksamisen jälkeen.

Jokatiistainen vapaaehtoistyö on tärkeää henkisesti.

– Täällä on oma porukka ja saa rupatella. Se on hieno fiilinki, sillä kotona höpöttelen vain yksin koirien ja kissan kanssa. Täällä ei tarvitse ujostella, kertoo Hautala.

Avaa kuvien katselu Vapaaehtoiset ja työntekijät täyttivät ruokakasseja Operaatio ruokakassin toimitiloissa jouluviikolla. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Turussa 800 vieraan juhla aatonaattona

Yle uutisoi aiemmin tällä viikolla, että ruoka-apua tarvitsevien suomalaisten määrä on neljättä vuotta kasvussa. Suomen Punainen Risti on selvittänyt säännöllisesti kyselytutkimuksella apuun turvautuvien tarvetta.

Turun seudulla toimiva avustusjärjestö Operaatio Ruokakassi on kutsunut perinteiseen vähävaraisten ja yksinäisten joulujuhlaan 800 vierasta.

Toiminnanjohtaja Julia Lastunen kertoo, että 400 on jo ilmoittautunut ennakkoon Turun Logomossa viideltä alkavaan tilaisuuteen. Loput juhlijat ohjataan paikalle saapumisjärjestyksessä.

– Pari kuukautta vaikutti epävarmalta, saammeko jaettavaksi riittävästi ruokaa. Viime hetken lahjoitusten turvin saamme tarpeeksi ruokaa, ruokakassit ja lahjat juhlan päätteeksi noin 1 500 lapselle ja nuorelle, kertoo Lastunen.

Avaa kuvien katselu Viime vuonna Logomon juhlaan olisi mahtunut enemmänkin väkeä. Toiminnanjohtaja Julia Lastunen kannustaa juhlimaan tällä kertaa. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Lastusen mukaan ruoka-avun tarve on lisääntynyt noin viidesosan syksyllä. Samaan aikaan ruokaa on ollut vähemmän tarjolla.

Operaatio Ruokakassi hakee ruokaa lähinnä isoista tukuista. Myös kauppojen hävikkiruoka on vähentynyt.

– Olemme joutuneet vähentämään jakopaikoille lähtevän ruuan määrä noin viidesosan syksyllä. Ruokakassit ovat pienentyneet. Tosin joulun jälkeen kaupoilla on paljon hävikkiruokaa, joten alkuvuonna meillä on paljon jaettavaa.

Logomon juhlaan ovat tervetulleita kaikki, jotka kokevat itsensä vähävaraisiksi tai yksinäisiksi.

– Osa ei halua viettää yksinäistä joulua ja haluaa tulla yhteisölliseen porukkaan mukaan. Ruokailun ja ruokakassin hakemisen lisäksi tarjoamme joulutunnelmaa ja ohjelmaa, kertoo Lastunen.

Perheet tarvitsevat apua

Operaatio Ruokakassin toiminnanjohtaja Julia Lastusen mukaan aiemmin lähinnä eläkeläiset ja työttömät hakivat ruoka-apua. Nyt myös lapsiperheitä on koko ajan enemmän.

Perheiden hädän on huomannut myös Piikkiön adventtiseurakunnassa ruokajakoja organisoiva Riitta-Liisa Peltonen. Seurakunta on jakanut ruoka-apua kymmenen vuoden ajan. Paikalla käy viikoittain noin 180 henkilöä, parhaimmillaan jopa 280. Kasseja jaetaan noin 10 000 vuosittain.

– On perheitä, joissa on paljon lapsia. He sanovat, että ruoka-apu on aivan ratkaisevaa heidän toimeentulolleen.

Avaa kuvien katselu Organisaattori Riitta-Liisa Peltonen kertoo, että Piikkiössä ruokaa jaetaan lapsiperheille myös tapaninpäivänä. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Operaatio ruokakassin lisäksi Piikkiöön saadaan jaettavia elintarvikkeita kahdesta puutarhayrityksestä ja Luonnonvarakeskuksesta.

– Yleensä kukaan ei jää ilman. Meillä on hirveästi kauraryynejä, joten niitä ainakin saa mukaansa, jos muuta ei ole. Meillä on pomo taivaassa, ja uskomme, että hän järjestää asiat ensi vuonnakin, kertoo Peltonen.