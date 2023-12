Itäraja suljettiin ja Tullin työntekijät paiskivat nyt hommia kaukana kotoa: ”Oman elämän suunnittelu vaikeaa”

Jos rajanylityspaikkojen sulut jatkuvat pitkään, on Tullissa selvitettävä työvoiman tarvetta.

Tullin työntekijöille riittää töitä itärajan rajanylityspaikkojen sulusta huolimatta. Monille tilanne tarkoittaa kuitenkin pitkää komennusta jopa toiselle puolelle maata.

– Toistaiseksi ei ole ollut sellaista tilannetta, että meillä ei olisi ollut tarjota työtä. Mutta se on tarkoittanut henkilöstölle sitä, että työn perässä on pitänyt matkustaa, sanoo Tullin johtokeskuksen päällikkö Linda Satola.

Tilannetta helpottaa se, että postissa ja ulkomaanliikenteessä eletään joulusesonkia. Pääkaupunkiseudulla lento- ja meritullissa taas on jo aikaisemmin ollut pulaa työvoimasta.

Itärajan sulku vaikuttaa noin 250 työntekijään. Kaikkiaan Tullissa on noin 2 000 työntekijää.

Sijoitukset osaamisen perusteella

Työntekijöille nopeasti ja moneen kertaan muuttunut rajatilanne on hankala. Henkilökunnalle komennus tarkoittaa hotelliöitä ja työskentelyä jopa satojen kilometrien päässä kotoa.

– Oman elämän suunnittelu on vaikeaa. Esimerkiksi perheellisten pitää järjestää lastenhoitoa uudestaan, kuvailee Tullin työntekijöitä edustavan Tullivirkamiesliiton puheenjohtaja Jari Nieminen.

Työntekijöitä on sijoitettu osaamisen perusteella. Pohjoisen lentokentille on siirretty työntekijöitä Nuijamaan ja Vaalimaan rajanylityspaikoilta, sillä heidän tehtäviinsä on jo aikaisemmin kuulunut myös rajatarkastusten tekeminen.

– Siellä on paljon joulusesonkiin liittyviä lentoja kolmansista maista. Tuemme siellä Rajavartiolaitosta rajatarkastustehtävissä, Linda Satola sanoo.

Imatralta ja Niiralasta on lähdetty erityisesti pääkaupunkiseudulle lento- ja meritulliin. Tullissa on myös esimerkiksi ulkomaankauppaan ja verotukseen liittyviä tehtäviä, joita voidaan tehdä etätyönä vaikka suljetuilla rajanylityspaikoilla.

Avaa kuvien katselu Joulusesonki on työllistänyt Tullin työntekijöitä itärajan sulusta huolimatta. Työntekijöitä on sijoitettu muihin tehtäviin osaamisensa perusteella. Kuvituskuva. Kuva: Tulli

Niemisen mukaan Tullin johto on pitänyt työntekijät hyvin kartalla tilanteesta. Tilannetta on pystytty ratkomaan yhteistyössä.

– Ymmärrämme, että tässä ei ole kyse Tullin johdon toimista vaan Venäjän hybridioperaatiosta.

Työvoiman tarve selvitettävä

Epävarma tilanne rajalla voi jatkua pitkään. Jopa rajanylityspaikkojen määrän pysyvää karsimista on ehdotettu. On siis mahdollista, että Tullin työntekijöiden tarve laskee pysyvästi.

Linda Satola ei kuitenkaan lähde ennakoimaan tulevaa.

– Kaikki skenaariot pitää ottaa huomioon ja tehdä alustavia laskelmia. On kartoitettava mitä tehtäviä meillä on ja mitä osaamista keneltäkin löytyy. Pyrimme hyödyntämään henkilöstöä myös jatkossa siellä, missä tarve on.