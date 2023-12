Jäikö lahjojen osto viime tippaan? Tässä kirjavinkkejä mattimyöhäisille

Mitä Suomi lukee -tutkimuksen mukaan kirja on edelleen arvostettu ja suosittu lahja.

Kirjakaupoissa on tällä viikolla vuoden suurin ryysis. Kirja on yksi joulun suosituimmista lahjoista.

Tästä jutusta voit poimia ideoita, jos lahjakirjan valinta tuottaa päänvaivaa.

Avaa kuvien katselu Äänikirjojen suosiosta huolimatta perinteinen kirja on pitänyt pintansa. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Kirjastojen varatuimpien kirjojen listat kertovat, mitä suomalaiset loppuvuodesta lukevat tai mitä lukisivat, jos onnistuisivat ohittamaan varausjonon

Halutuimpiin niteisiin on tuhansien varaajien jonot.

Joulun lahjateoksia löytyy myös Kirjakauppaliiton joka kuukausi kokoamasta myydyimpien kirjojen tilastosta.

Paketista paljastuu Finlandia-voittaja

Sirpa Kähkönen voitti marraskuussa kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon kirjallaan 36 uurnaa. Valinnan tehnyt tanssitaiteilija, professori Jorma Uotinen kiitteli sitä mestariteokseksi, ”jonka tähden kannattaa elää”.

Palkintokirjojen tapaan 36 uurnaa ampaisi heti suosituimpien joukkoon. Kähkösen omaelämäkerrallinen romaani on kirjastojen varauslistoilla kärjessä.

Pääkaupunkiseudun Helmet-kirjastojen keskiviikkona julkistetun listan mukaan 36 uurnaa -kirjasta on eniten, runsas 5000 varausta.

Avaa kuvien katselu Äidin ja tyttären suhteen kuvaus saa lukijan pohtimaan omaa äitisuhdettaan. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Lue lisää Sirpa Kähkosen romaanista 36 uurnaa:

Sirpa Kähkönen voitti kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon omakohtaisella romaanillaan, jossa tehdään tilit selviksi kuolleen äidin kanssa

Lahjalistoille on noussut myös Iida Turpeisen kirjoittama romaani Elolliset. Myös se oli yksi Finlandia-ehdokkaista.

Kirja on taitava ja syvällinen esikoisteos lajikadosta. Vahva luonnonsuojelun puolustuspuheenvuoro on kiehtova tarina, jota on kuvattu ”maailmanluokan romaaniksi”.

Kirja antaa ymmärtää: vielä on toivoa, vaikka pelkästään tänä vuonna sukupuuttoon kuolleiden lajien lista on pitkä.

Kähkösen jälkeen Turpeisen Elolliset on Helmet-kirjastojen toisiksi halutuin luettava. Sitä jonottaa yli 4000 lainaajaa.

Rämö on dekkarikuningatar

Dekkareiden ystäville paketoidaan islantilaista mystiikkaa Ísafjörðurin kylästä.

Avaa kuvien katselu Jakob on kirjailija Satu Rämön uusin dekkari. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Satu Rämön dekkaritrilogian jokainen kirja on löytänyt uskollisen lukijakuntansa. Hildur, Rósa & Björk ja Jakob ovat myydyimpiä ja varatuimpia kotimaisia kaunokirjoja.

Uusimman kirjan nimi Jakob viittaa rikosetsivä Hildur Rúnarsdóttirin suomalaiseen poliisiharjoittelija Jakob Johanssoniin.

Miehen erityistaito on villapaitojen kutominen. Aika monta villapaitaa ehtii valmistua kaksikon ratkoessa murhia Islannin syrjäkylillä.

Satu Rämön Jakob oli kirjakaupoissa marraskuun myydyin kirja sekä painettuna että äänikirjana. Pokkareissa Hildur oli suosituin ostos.

Avaa kuvien katselu Antti Järvi on toimittaja ja tietokirjailija. Palkitussa teoksessaan hän selvittää isovaarinsa kohtaloa. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Antti Järvi vie rajan taakse

Jos sukujuuret ulottuvat luovutettuun Karjalaan, voi oikea lahjavalinta olla Antti Järven kirjoittama Minne katosi Antti Järvi?

Kirjakauppaliiton toimitusjohtaja Laura Karlsson suosittelee 2023 tietokirjallisuuden Finlandia-voittajaa lahjaksi historiasta kiinnostuneille.

Teoksessa kirjailija lähtee etsimään sukulaista, joka katosi ensin rajan taakse ja sitten myös suvun muistoista.

Haukio muistelee elämää presidentin rinnalla

Elämäkertojen ystävä on vaikean valinnan edessä. Niitä on ilmestynyt tänä vuonna runsaasti.

Laura Karlsson vinkkaa, että joulupaketeista löytyy tohtori Jenni Haukion kirjoittama Sinun tähtesi täällä: vuodet presidentin puolisona.

Toukokuussa ilmestynyt muistelmateos on ollut myyntihitti. Ensimmäinen painos myytiin heti loppuun.

Helmet-kirjastoissa kirja on vielä joulukuussa eniten varattu tietokirja.

Jenni Haukio kertoi teoksestaan ja elämästään Ylen haastattelussa. Voit lukea sen täältä: Jenni Haukio kertoo muistelmissaan, kuinka presidenttipari joutui ”pakenemaan” synnytyssairaalasta Aaro-pojan kanssa

Avaa kuvien katselu Vuonna 2021 kuolleen Lucinda Rileyn kirjoja on myyty maailmanlaajuisesti kymmeniä miljoonia kappaleita. Erityisen suosittu on Seitsemän sisarta -sarja. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Lukijoita kiinnostavat paljolti samat nimikkeet eri puolilla Suomea. Esimerkiksi Kjell Westön tänä vuonna julkaistu romaani Molly & Henry on suosittu halki maan.

Edesmenneen menestyskirjailija Lucinda Rileyn romaanit kiehtovat yhtä lailla pääkaupunkiseudun asukkaita kuin Eepos-kirjastojen asiakkaita Pohjanmaalla.

Kirjakauppiaiden Mitä Suomi lukee -listan käännetyn kaunokirjallisuuden kärkipaikkaa on loppuvuodesta pitänyt Rileyn Valo ikkunassa.

Joulun ikisuosikki kokoaa ennätykset

Vielä kaksi joka joulun lahjakirjojen kestosuosikkia. Jos luulit, ettei niitä enää paineta tai kukaan edes lue, erehdyit.

– Joulun ikisuosikkeja ovat Mitä missä milloin ja Guinnessin ennätysten kirja, sanoo Kirjakauppaliiton toimitusjohtaja Laura Karlsson.

Avaa kuvien katselu Tältä näyttää uusin Mitä missä milloin. Kannessa tuttu vihreäpaitainen mies. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Mitä missä milloin ilmestyi ensimmäisen kerran jo vuonna 1950. Tietokirja kertoo vuoden tärkeistä tapahtumista ja puheenaiheista. Uusimman kannessa kurkistaa Käärijä.

Guinnessin ennätysten kirja on koonnut vuosittaiset ennätystulokset kansien väliin jo vuodesta 1955 lähtien.

Kummallakin kirjasarjalla on uskollinen ostajakunta.

– Ne ovat suorastaan instituutioita, Karlsson lisää.

Sarvijumalassa on imua

Pisa-tutkimusten mukaan nuorten lukutaidossa ei ole hurraamista, vaan se on huolestuttavasti heikentynyt.

Jospa nuorison lahjapussiin ujuttaisi myös kirjan?

Avaa kuvien katselu Magdalena Hain kirjoittama Sarvijumala näkyy ylimmäisenä pinossa. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Amerikkalaisen Jeff Kinneyn kirjoittama Neropatin päiväkirja: Helppo nakki on tämän vuoden nuortenkirja-suosikki. Neropatit on Suomen suosituin nuortenkirjasarja. Niitä on myyty suomeksi yli miljoona kappaletta.

Tai nuorta voi muistaa lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-voittajalla. Magdalena Hain Sarvijumala sisältää kauhua, syyllisyyttä ja vetoavaa symboliikkaa.

Voittajateoksen valinnut muusikko Herra Ylppö kiitteli palkintopuheessaan romaanin tunnelmaa ja totesi:

– Tässä kirjassa on imua.

Kerro oma joulun kirjavinkkisi. Keskustelu on auki la 23.12. klo 23 saakka.