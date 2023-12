Viallinen kiuas aiheutti tulipalon Hakunilassa, jossa kuoli äiti ja neljä lasta – näin vuokranantajat muuttavat toimintaansa

Äidin ja neljän lapsen hengen vaatinut tulipalo Vantaan Hakunilassa on saanut turma-asunnon omistavan vuokrakonsernin muuttamaan käytäntöjään. Vantaan kaupungin VAV-konsernissa uskotaan, että lokakuinen huoneistopalo vaikuttaa käytäntöihin koko maassa.

Poliisin tällä viikolla julkistaman tiedon mukaan palo sai alkunsa vioittuneesta saunan kiukaasta.

Hakunilan Heporinteessä sijaitseva turma-asunto on Vantaan kaupungin vuokrataloyhtiön VAV:n omistama.

VAV on vuokrannut osan rakennuksen huoneistoista Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle, joka on edelleen vuokrannut niitä omille asiakkailleen.

Osan VAV on vuokrannut suoraan asukkaille.

Hyvinvointialueen isännöitsijät huolehtivat edelleen vuokrattujen asuntojen asukashallintaan ja asuntoihin liittyvistä asioista. Suuremmista kunnossapitotöistä ja peruskorjauksista vastaa VAV-konserni rakennusten omistajana.

Onnettomuuden vaikutuksia selvitetään molemmissa organisaatioissa.

– Olemme yhteydessä Onnettomuustutkintakeskukseen ja neuvottelemme heidän kanssaan, samoin kiuasvalmistajan kanssa. Selvitämme, vaatiiko tämä jotain suurempia toimenpiteitä, sanoo VAV-konsernin väliaikainen toimitusjohtaja Lasse Käck.

Käckin mukaan kaikkien VAV:n asuntojen saunat pyritään tarkastamaan ensi vuoden aikana. Tarkastuskierroksille lähdetään vasta Onnettomuustutkintakeskus Otkesin kanssa käytävien keskustelujen jälkeen.

Otkes on luvannut oman kannanottonsa tapahtuneesta tammikuun puoliväliin mennessä.

Ohjeita tarkennetaan havainnekuvilla ja käännetään erikielisiksi

Jokaiseen VAV:n vuokrakohteeseen kuuluu niin kutsuttu kodinkansio, joiden ohjeistus käydään nyt uudelleen läpi.

Lisäksi ainakin saunojen käytön ohjeistuksia käännetään jatkossa useille vieraille kielille, sillä jo nyt Vantaalla joka viides puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea.

– Ohjeistuksia aiotaan tehdä useilla kielillä havainnekuvien kanssa. Järjestyssääntöjä on jo tarkennettu saunojen käyttämisen osalta, VAV-konsernin va. toimitusjohtaja Käck sanoo.

Käckin mukaan tulipalo on ollut niin pysäyttävä tapahtuma, että se varmasti vaikuttaa ohjeistuksiin muallakin kuin Vantaalla.

– Kyllä sitä varmasti miettii jokainen, ihan asukkaista lähtien, miten saunoja tulisi käyttää.

Asiaa on käyty läpi myös työyhteisön palavereissa. Niissä on pohdittu, mitä tapahtuneesta voi ottaa opiksi ja mitä asioita on muutettava, jotta vastaavilta onnettomuuksilta vältyttäisiin tulevaisuudessa.

– Katsomme, löytyykö ohjeistuksessa parannettavaa, ja uskomme, että löytyy, Käck pohtii.

Hyvinvointialueen tilakeskuspäällikkö Pasi Salo pitää lisäkäännösten tuloa tärkeänä.

– On tärkeää, että kaikki ymmärtävät käyttöohjeet ja turvallisuusriskit, joita laitteiden käyttöön liittyy.

Asunnot tarkastetaan ennen uusia vuokralaisia

Yksityiskohtaisesti va. toimitusjohtaja Käck ei halua käsitellä yksittäisen asunnon tilannetta.

Muuton yhteydessä tehdään huoneistotarkastus, johon kuuluu muun muassa pintojen ja saunan kiukaan tarkastaminen. Remonttien yhteydessä tutkitaan palovaroittimen kunto ja se vaihdetaan tarvittaessa.

– Yhteistyössä arvioimme kunnostustarpeet ja sen kenen piikkiin ne tehdään, Käck sanoo.

Hyvinvointialueen ja VAV:n välinen vastuunjako on sovittu etukäteen. Se noudattaa aika tyypillisesti normaalin vuokrataloyhtiön tai asunto-osakeyhtiön vastuunjakoa.

– Omistajan vastuulla on ilmanvaihtoon, lämmitykseen ja sähköjärjestelmiin liittyvät laitteet. Vuokralaisen tai asukkaan vastuulle tulee sitten lähinnä lamppujen vaihdot asunnossa, sanoo tilakeskuspäällikkö Pasi Salo Vantaa-Keravan hyvinvointialueelta.

Salon mukaan huoneistokohtaiset, silmämääräiset tarkastukset tehdään vuokrasopimuksen yhteydessä ennen uusien vuokralaisten tuloa. Hyvinvointialue hyödyntää omien vuokralaistensa ohjeistuksissa VAV:n laatimia ohjeita.

– Asiakkaiden opastuksesta vastaavat esimerkiksi sosiaalipuolella sen alueen työntekijät, Salo sanoo.

Salo näkee, että VAV:n ja hyvinvointialueen keskinäistä vastuunjakoa on tapahtuneen jälkeen syytä tarkentaa, ettei ole olemassa harmaata tai epäselvää aluetta. Hänen mielestään myös ohjeita ja niiden jakelua on hyvä parantaa vuokralaisille.