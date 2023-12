Miksi kaupunki ei käynnistä Helsingin areenan pakkolunastusta heti? Esitimme viisi kysymystä pormestari Vartiaiselle

Helsinki areena on ollut poissa käytöstä pian kaksi vuotta.

Areena on Helsingin pormestarin mukaan mahdollista saada käyttöön jopa jo keväällä.

Perjantaina julkaistu EU:n pakotepaketti mahdollistaa Helsingin areenan käyttöön saamisen. Kyseessä on pääkaupunkiseudun suurin halli, joka tunnettiin ennen nimellä Hartwall Arena. Kaupunki voi pakkolunastaa areenan valtioneuvoston päätöksellä, jos venäläiset omistajat eivät suostu myymään osuuttaan vapaaehtoisesti.

Areena on ollut tyhjillään keväästä 2022 lähtien, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaan.

Käytännössä pakotelistatut omistajat kykenevät nyt myymään rajattuna aikana jäädytettyä omaisuutta. Rahaksi kaupoiksi muuttuva omaisuus jää kuitenkin yhä jäädytetyksi, kertoi Yle perjantaina.

Hallin omistajista EU:n pakotelistalla ovat oligarkkiveljekset Arkadi ja Boris Rotenberg sekä Gennadi Timtšenko. Yhdysvaltojen pakotteiden piiriin kuuluvat myös Boris Rotenbergin poika Roman ja liikemies Kai Paananen, jotka vaikuttavat areenan taustayhtiön hallituksessa.

Helsingin sanomat uutisoi eilen, että areenalle on uskottava ostaja. Aiemmin tällä viikolla Ilta-Sanomat kertoi, että halli aukeaa todennäköisesti syksyllä 2024.

Kysyimme Helsingin pormestari Juhana Vartiaiselta (kok.), kuinka lähellä kauppojen syntyminen tällä hetkellä on ja missä vaiheessa kaupunki ryhtyy käyttämään pakkokeinoja, jos kauppoja ei yrityksistä huolimatta synny.

Kaupunki odottaa areena-kauppojen tapahtuvan lähikuukausina

Helsinki Areenasta on hierottu kauppaa tuloksetta yli vuoden. Osa ostajista on kertonut julkisuudessa, että ongelmana on se, että venäläiset omistajat eivät neuvotteluista huolimatta halua todellisuudessa myydä hallia.

1. Miksi Helsinki ei käynnistä hallin pakkolunastusprosessia heti, Juhana Vartiainen?

– Vapaaehtoinen kauppa on nopein tapa saada areena käyttöön. Pakkolunastus on oikeudellisesti pitkä ja vaikea prosessi.

2. Kuinka kauan kaupunki aikoo odottaa sitä, syntyykö areena-kaupat ennen kuin se ryhtyy pakkolunastukseen?

– Korostan, että emme jää kaupungin johdossa ikuisesti jahkailemaan, nyt kun EU:n pakotepaketti on saatu. Alkutalvesta on nähtävä jonkinlainen uskottava ratkaisu. Jos sitä ei tule, otamme kaupunkina seuraavan askeleen ja olemme valmiit käynnistämään prosessin, joka johtaa pakkolunastukseen.

3. Mikä on vapaaehtoiselle kaupalle ehdoton takaraja?

– En voi sanoa ehdotonta takarajaa, koska kyseessä on monimutkainen kauppa, jolla on kansainvälisiä poliittisia ja oikeudellisia ulottuvuuksia. Missään tapauksessa emme aio kuitenkaan jäädä myyjien vangeiksi ja sietää vitkuttelua esimerkiksi puolta vuotta, jonka pakotepaketti antaa vapaaehtoisten kauppojen aikaikkunaksi.

4. Kuinka todennäköiseltä tällä hetkellä näyttää se, että areena vaihtaa omistajaa vapaaehtoisesti?

– Tietojemme mukaan ryhmä sijoittajia on päässyt neuvotteluissa kohtuullisen pitkälle vapaaehtoisesta kaupasta. Sen perusteella, mitä tiedän, kauppa näyttää todennäköisemmältä kuin mitä se on ollut koskaan aikaisemmin.

5. Jos kaupat syntyvät muutaman kuukauden sisällä, onko mahdollista, että halli saadaan käyttöön jo keväällä?

– Ei se ole poissuljettua. Hallia on pidetty käsitykseni mukaan hyvässä kunnossa ja se olisi otettavissa nopeasti käyttöön, kun oikeudelliset ja omistukselliset kysymykset on ratkaistu.