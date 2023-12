”Maailman tulisin sipsi” poistettiin kaupan valikoimasta: kauppias – ”Haluamme myydä selkeästi turvallisia tuotteita”

Tällainen on maailman tulisimmiksi mainostettujen sipsien pakkaus. Video: Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

Tampereella sijaitseva K-supermarket veti tiistaina pois myynnistä maailman tulisimmiksi mainostetut maissilastut.

K-market Kuninkaankulman kauppias Jonna Railamo kertoo, että tuotteen turvallisuuden suhteen ei haluttu ottaa riskejä.

– Haluamme myydä selkeästi turvallisia tuotteita. Mielestämme tuotteen varoitukset eivät olleet riittävän selkeästi esillä, joten teimme tällaisen päätöksen, Railamo perustelee ratkaisua.

Hot Chip Challenge -nimellä kulkeva tuote ehti olla kaupan valikoimassa vain päiviä.

Asiasta kertoi ensin Iltalehti.

Haaste levinnyt netissä

Keskon viestinnästä kerrottiin Iltalehdelle, että Hot Chip Challengea on ollut myynnissä tänä vuonna noin kolmessakymmenessä eri K-kaupassa.

Värikäs tuotelaatikko sisältää yhden maissilastun, joka on maustettu tulisuudestaan tunnetulla Carolina Reaper -chilillä. Tuotteessa on käytetty myös Scorpion-chilijauhetta.

Tuotteen käyttöohjeissa on lukuisia kohtia. Selosteen mukaan käyttö on kiellettyä raskaana oleville naisille, imettäville naisille ja ihmisille, joilla on terveysongelmia. Tuote tulee pitää poissa myös muun muassa lasten ulottuvilta.

Avaa kuvien katselu Pakkauksessa on yksi 3 gramman erittäin tulinen tortillasipsi, joka on umpiopakattu. Paketin sisältä löytyvät myös suojakäsine, jota tulee käyttää sipsiä käsitellessä. Kuva: Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

Erityisen tulisuuden vuoksi tuotetta suositellaan vain aikuisille ja kokeneille tulisten makujen käsittelijöille.

Tshekissä valmistettua tuotetta markkinoidaan nimensä mukaisesti haasteena. Pakkauksen kannessa on hashtag, jolla haasteeseen voi osallistua. Maissilastut ovat olleet suosittuja erityisesti sosiaalisessa mediassa.

Moni käyttäjä on ikuistanut osallistumisensa haasteeseen muun muassa Tiktokiin sekä Youtubeen.

”Ihan järkyttävän tulisia”

Yliopistotutkija Markus Haapala Helsingin yliopistosta on toiminut aiemmin Suomen Chiliyhdistyksen tiedottajana ja hallituksen jäsenenä lähes kymmenen vuoden ajan. Viime vuonna yhdistystoiminta sai jäädä, mutta hän on edelleen innokas chiliharrastaja.

Haapala kertoo törmänneensä moniin videoihin, joissa ihmiset maistavat toinen toistaan tulisempia, chiliä sisältäviä sipsejä.

Vastaavia sipsejä ei kannata syödä jos ei tiedä mitä tekee, Haapala sanoo.

– Onhan ne ihan järkyttävän tulisia ihmiselle, joka ei ole chiliin tottunut, hän toteaa.

Haapala pitää Hot Chip Challengen kaltaisia tuotteita turhina erikoisuuksina.

– En itse harrasta tällaisten poikkeuksellisen tulisten chilien syöntiä, mutta ymmärrän, että nykyaikana kaikki äärimmäiset asiat ovat suosittuja.

Tuotteen turvallisuus on yrityksen vastuulla

Ruokaviraston elintarvikkeiden koostumusjaoston päällikkö Sari Sippola kertoo, ettei voi ottaa kantaa yksittäiseen tuotteeseen tai sen vaikutuksiin.

Hän toteaa yleisellä tasolla, että elintarvikkeen pitää aina olla turvallinen.

– Tuotteen tulisuus ei saa olla niin polttavaa, että se aiheuttaisi terveydelle haittaa, kuten esimerkiksi limakalvovaurioita, Sippola sanoo.

Elintarvikkeiden markkinoille saattamisella ei ole olemassa lupamenettelyä, vaan on yrityksen vastuulla tuoda markkinoille vain turvallisia tuotteita. Valvonnassa tuotteiden myyntiin voidaan puuttua jälkijättöisesti.

Jos tuote on haitallinen terveydelle tai sen epäillään olevan haitallinen, tuote voidaan vaatia poistettavaksi markkinoilta.