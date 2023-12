”Lopettakaa Gazan kansanmurha” – mielenilmaukset ympäri maata vaativat tulitaukoa Palestiinaan mahdollisimman pian

Eri puolilla maata on järjestetty mielenilmauksia palestiinalaisten tueksi. Tapahtumilla ei ole yhteistä järjestäjää.

Ainakin Helsingissä, Vaasassa, Oulussa ja Jyväskylässä järjestettiin tänään keskiviikkona mielenilmauksia palestiinalaisten tueksi. Jokaisella tapahtumalla oli oma järjestäjä.

Palestiinaa tukevia mielenilmauksia on järjestetty useita jo aikaisemmin marras-joulukuussa eri puolilla maata. Ne kaikki liittyvät Hamasin lokakuun alussa aloittamaan hyökkäykseen Israelissa. Se johti Israelin asevoimien massiiviseen operaatioon Gazassa, Hamasin hallitsemalla palestiinalaisalueella.

Jyväskylässä Free Palestine Jkl -kynttiläkulkueeseen osallistui noin 70 ihmistä. Osallistujat vaativat palestiinalaisten sorron lopettamista Gazassa ja Länsirannalla. Mielenosoitus oli hiljainen, ja poliisi seurasi sitä.

Osalla Jyväskylän mielenosoittajista oli käsissään vauvojen ruumiita kuvastavia nyyttejä. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Yksi osallistujista kantoi kylttiä, jossa vaadittiin ”Stop the genocide in Gaza” eli lopettakaa Gazan kansanmurha. Tapahtuman taustalla ei ollut virallista järjestäjää, vaan yksittäisiä ihmisiä.

”Kyse ei ole Israelin siviiliväestöstä”

Vaasassa tapahtuman taustalla oli Vaasa for Palestine -nimeä kantava ryhmä, joka koostuu eri taustoista tulevista ja eri uskontoja edustavista vaasalaisista. Yasmina Limamin mielestä tärkeintä olisi saada aikaan tulitauko Gazan alueella.

– Tavoitteena on yksiselitteisesti tuomita Palestiinassa tapahtuvat julmuudet ja puolustaa ihmishenkiä ja -arvoa.

Limam on yksi mielenilmauksen noin 40 järjestäjästä. Vaasa for Palestine oli alun perin kolmen ihmisen ajatus, josta on kasvanut paikallinen ilmiö.

Vaasassa mielenilmausta olivat järjestämässä muun muassa Tekla Qvisen ja Yasmina Limam. Kuva: Matti Rinnekangas / Yle

Limamin mukaan mielenilmauksissa ei sallittu syrjivää käytöstä ketään kohtaan: se on varmistettu tapahtumien sosiaalisen median markkinoinnin avulla.

Jyväskylässä mielenilmaukseen osallistui punaisiin pukeutuneet Elokapinan Veriprikaatilaiset. Kuva: Niko Mannonen / Yle

– Kaikilla on yhteinen sävel siitä, millaisia kylttejä saa tuoda. Sekin on tehty selväksi, että jokaisesta puhutaan tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti, sanoi Limam.

Limam korosti, että mielenilmaus kohdistuu Israelin hallituksen toimiin.

– Missään nimessä kyse ei ole siviiliväestöstä Israelin puolella.

Oulussa Solidarity with Gaza -kulkueen järjestäjänä oli yksityishenkilö. Kaupungin keskusta-alueen kiertänyt mielenilmaus pysähtyi Rotuaarin lavalle pitämään puheita.