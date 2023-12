Maria Veitolan dokumenttisarjan kausi siirtyy keväälle, kertoo MTV – kohua aiheuttanut Milan Jaffin haastattelu poistetaan

Mediapersoona Maria Veitolan tähdittämän Veitola.doc-dokumenttisarjan uusi kausi siirtyy keväälle, uutisoi MTV. Lisäksi Katujengit ja nuorten rikollisuus -nimistä jaksoa muutetaan niin, että siinä ollut haastattelu poistetaan.

MTV kertoo syyksi sarjan julkaisuajankohdan siirtymiselle olevan kohua aiheuttanut rikollisuusjakso, jossa on tuomitun räppärin Milan Jaffin haastattelu. Veitolan haastattelussa Jaff kertoo, miten lähti rikolliselle uralle.

Jaff on helsinkiläisen katujengin keulahahmo ja hänet on tuomittu useista rikoksista. Hän on syyllistynyt seksuaali- ja väkivaltarikoksiin, omaisuusrikoksiin ja huumausainerikoksiin. Hän sai tuomion muun muassa törkeästä lapsenraiskauksesta ja raiskauksesta.

MTV:n mukaan Jaffin haastattelu on herättänyt keskustelua erityisesti siitä, onko oikeudenmukaista antaa tämän luokan rikolliselle ja hänen tarinalleen tilaa mediassa.

– Katujengit ja nuorten rikollisuus ovat erittäin tärkeitä aiheita käsitellä. Emme halua, että jaksossa nähtävä yksittäinen haastattelu vie huomion tärkeältä yhteiskunnalliselta keskustelulta ja jakson kokonaisuudelta. Olemme tarkastelleet Katujengit ja nuorten rikollisuus -jaksoa uudelleen. Jaksoa editoidaan ja poistamme Milan Jaffin haastattelun, MTV:n Sisällöistä ja kanavista vastaava johtaja Iina Eloranta kertoo.

Eloranta ei suostunut kommentoimaan aihetta Ylelle.

Kauden ensimmäisen jakson piti alun perin olla katsottavissa 28. joulukuuta. Uuden kauden julkaisuaikaa ei ole toistaiseksi ilmoitettu MTV Katsomossa.

Asiantuntija pitää haitallisena, jos tuomitusta tehdään sankari

Alkuvuodesta samantapaista kohua herätti WSOY:n kustantama, Aki Linnanahteen kirjoittama kirja Katiska-huumevyyhdistä tunnetusta Niko Ranta-ahosta. Otava oli jo aiemmin kustantanut kirjan Ranta-ahosta. Lisäksi Katiska-vyyhdistä on tehty tv-sarja.

Tuolloin Yle kysyi kustantamoilta ja rikosoikeuden asiantuntijoilta, miksi niin moni rikoksista tuomittu saa kirjan tai tv-sarjan.

Kriminologian yliopistonlehtori Matti Näsi totesi Ylelle, että rikostematiikka kiinnostaa ihmisiä. Hänen mukaansa haittana voi kuitenkin olla se, että rikoksesta tuomitusta tehdään sankari.

– Rikollisille annetaan ääni, koska rikostematiikka ylipäätään kiinnostaa ja se myy. Katiska-sarjat ja muu true crime ovat tällä hetkellä erittäin suosittuja ja se on onnistuneesti kaupallistettu. Taustalla ovat siis varmasti samantyyppiset mekanismit ja syyt kuin siinä, miksi rikosuutisointia tuotetaan nykyisellä volyymillä ja klikkiotsikoilla.