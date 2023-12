Mediakonkarit perustavat uuden kaupunkilehden, joka alkaa ilmestyä Rauman seudulla jo ensi kuussa

Rauman mediakenttä kokee vuoden alussa monia mullistuksia.

Helmikuun alussa raumalainen perinteinen sanomalehti Länsi-Suomi yhdistyy porilaiseen Satakunnan Kansaan. Raumalla on muutoksen ansiosta haistettu markkinarako uudelle lehtituotteelle, jota aletaan julkaista jo tammikuussa.

Kaupunkilehti Uutisrauma jaetaan koteihin ilmaisena printtilehtenä joka keskiviikko. Uutisia voi lukea ilmaiseksi joka päivä täydennettävästä nettipalvelusta, joka sivusto löytyy osoitteesta uutisrauma.fi.

Entinen päätoimittaja mukana remmissä

Uuden lehden taustalla on runsaasti media-alan kokemusta.

Lehteä varten perustettavan kustannusyhtiön ensimmäisessä vaiheessa ovat mukana Samu Vahteristo, Pauli Uusi-Kilponen ja Satakunnan Viikko, jota kustantaa satakuntalainen media-alan kustannusyhtiö. Satakunnan Viikko on tähän mennessä jaettu joka viikko myös Raumalle, mutta jatkossa raumalaisten, euralaisten ja eurajokelaisten kaupunkilehtenä toimii Uutisrauma.

Uuden lehden päätoimittaja on Samu Vahteristo, joka on tehnyt pitkän uran markkinointi- ja media-alalla. Hän on työskennellyt muun muassa toimittajana ja toimitussihteerinä Länsi-Suomessa. Hän toimii vuoden loppuun Kokoomuksen Satakunnan piirin puheenjohtajana.

Pauli Uusi-Kilponen on tunnettu lehtialan tekijä. Hän toiminut päätoimittajana Länsi-Suomi-lehdessä ja Hämeen Sanomissa ja ollut lehtiyhtiöiden toimitusjohtajana.

Lehteä ryhtyy tekemään myös Länsi-Suomen entinen päätoimittaja Janne Rantanen. Hän siirtyi lokakuussa raumalaisen Viestintäosakeyhtiö Bonden mediaviestinnän asiantuntijaksi. Hän tekee aktiivisesti podcasteja ja kirjoittaa kolumneja raumalaisista aiheista.

Vaihtoehto paikalliseen mediakenttään

Perustajat uskovat, että raumalaisissa aiheissa kiinni olevalle lehdelle on nyt tarve.

– Meillä on vahva luottamus siihen, että paikalliset yritykset kaipaavat Rauman seudun omaa ilmoituskanavaa ja ääntä, Samu Vahteristo linjaa.

Lehden jakelulevikki on 28 000 lehteä.

– Uskon, että Satakunnan Kansa Länsi-Suomi tulee olemaan laadukas lehti, eikä kerran viikossa ilmestyvällä lehdellä pystytä samalla tavalla kilpailemaan. Haluamme tuoda mediakenttään vaihtoehtoja ja paikallista tekemistä, Vahteristo sanoo.

Lehden perustajat ovat jo neuvotelleet paikallisten ilmoittajien kanssa. Palaute on Vahteriston mukaan ollut myönteistä.

Lehteen rekrytoidaan alkuvaihteessa ilmoitusmyyjä. Journalistinen työ tehdään alkuvaiheessa pääosin freelance-voimin.