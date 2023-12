Palopäällikkö muistuttaa palovaroittimen tarpeesta makuuhuoneessa: ”Ihminen on haavoittuvimmillaan, kun hän nukkuu”

Asuinhuoneiston tulipalo syttyy useimmiten keittiössä, mutta eniten kuolonuhreja tulipalot aiheuttavat makuuhuoneissa.

Palopäällikkö Pasi Paloluoma Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta kaipaakin tarkennusta palovaroittimien asennussääntöihin.

Nykyisen lainsäädännön mukaan huoneiston jokaisessa kerroksessa tai tasossa tulisi olla yksi palovaroitin jokaista alkavaa 60 neliömetriä kohden. Asetuksessa ei kuitenkaan ole ohjeistettu, mihin huoneisiin varoittimet kannattaisi kodeissa asentaa.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ohjeessa huomautetaankin, että palovaroitinten määrän ja sijainnin osalta olennaista ei ole vain se, kuinka isosta asunnosta on kyse, vaan se, missä nukutaan ja missä on mahdollisia vaaranpaikkoja ja palon syttymislähteitä.

Pasi Paloluoma pitää tärkeänä, että palovaroitin asennetaan makuutiloihin tai niiden välittömään läheisyyteen.

– Ihminen on haavoittuvimmillaan, kun hän nukkuu.

Paloluoman kokemuksen mukaan makuuhuoneissa on palovaroittimia vain harvoin. Jos asuntoon asennetaan minimimäärä varoittimia, jää makuuhuone usein ilman.

Tämä voi osoittautua tulipalotilanteessa kohtalokkaaksi, sillä nukkuessa ihminen ei pysty reagoimaan siihen, mitä ympärillä tapahtuu.

– Palo voi kehittyä tai savu levitä hyvinkin pitkälle, eikä ihminen välttämättä herää unestaan enää ollenkaan, vaan tuupertuu niihin kaasuihin, mitä palo synnyttää.

Asennus keskelle kattoa korkeimmalle kohdalle

Toinen syy palovaroittimen asentamiseen juuri makuuhuoneeseen on se, että makuuhuoneissa on yleensä pehmustettuja huonekaluja, eli käytännössä sänkypatjoja.

– Jos palo etenee niihin, palaminen on nopeaa ja synnyttää paljon myrkyllisiä kaasuja. Ilman palovaroitinta tilanne voi olla tosi hankala, palopäällikkö Pasi Paloluoma toteaa.

Hän muistuttaa, että myös makuuhuoneessa kannattaa miettiä, minne palovaroittimen asentaa. Yleensä paras paikka on keskellä kattoa. Jos katossa on eri tasoja, niin palovaroittimen paikka on katon korkeimmassa kohdassa.

Palovaroittimista huolehtiminen siirtyy taloyhtiöille

Uudessa pelastuslaissa vastuu palovaroittimista on kiinteistön omistajalla. Kerrostalohuoneistoissa varoittimien kuntokartoitus jää siis taloyhtiöiden kontolle.

– Taloyhtiöiden pitää uuden lain myötä huolehtia esimerkiksi palovaroittimien paristojen vaihdosta, sanoo Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen ry:n toiminnanjohtaja Juuso Kallio.

Hän kehottaa pohtimaan palovaroittimien hankintaa mahdollisimman pitkällä tähtäimellä. Halvin, paristokäyttöinen laite on usein käyttöiältään lyhytikäisin.

– Akkukäyttöisissä varoittimissa luvataan yleensä sellaista kymmenen vuoden toiminta-aikaa.

Avaa kuvien katselu Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen ry:n toiminnanjohtaja Juuso Kallio on saanut jonkun verran kyselyjä uudesta pelastuslaista. Osa kuitenkin odottaa kahden vuoden siirtymäaikaa. Kuva: Karri Laihonen / Yle

Palovaroittimen puute yleisin syy palokuolemiin

Palovaroittimien kunnossapitovastuu siirtyy taloyhtiöille viimeistään vuoden 2026 alusta.

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen ry:n toiminnanjohtaja Juuso Kallion mielestä pelastuslain tarkennus tulee tarpeeseen.

– Kerros- ja rivitaloasunnoissa palovaroittimien puute on yleisin syy palokuolemiin.

Aiemman pelastuslain aikana yksittäisen ihmisen laiminlyönti palovaroittimen kunnon tarkistamisessa on voinut vaarantaa koko kerrostalon asumisturvallisuuden.

Älykäs palovaroitin sisältää myös riskejä

Nykykotien älykäs ekosysteemi tarjoaa palovaroittimille uusia mahdollisuuksia. Ne voi esimerkiksi kytkeä wifi-verkkoon, ja saada näin tiedon kotona piippaavasta palovaroittimesta puhelimeensa. Se helpottaa palokunnan hälyttämistä paikalle, kun ei ole itse kotona.

Langaton verkko on kuitenkin haavoittuvainen ja nettiin kytketty palovaroitin saattaa olla houkutteleva kohde rikollisille.

– Rikollinen saattaa pystyä murtautumaan langattomassa verkossa olevaan palovaroittimeen ja päästä seuraamaan tietoliikennettä, kertoo Traficomin kyberturvallisuuskeskuksen tietoturva-asiantuntija Samuli Könönen

Hyökkääjä voi muiden älylaitteiden tavoin käyttää palovaroitinta myös jälkiensä peittelyyn.

– Kannattaakin miettiä tarvitseeko todella sellaista palovaroitinta, jonka voi liittää internetiin vai riittääkö sellainen, joka toimii ilman nettiä, suosittelee Könönen.