Hallituspuolueet kiemurtelivat säästökohteista A-studiossa - Wille Rydmanin mukaan veronkevennyksiä ei peruta

Hallitus ei lähde perumaan tähän mennessä suunniteltuja veronkevennyksiä, totesi elinkeinoministeri Wille Rydman (ps.) A-studion poliitikkodebatissa keskiviikkona.

– Tämän hallituksen verotukseen tähän asti tekemät muutokset ovat kokonaisuudessaan hyvin pieniä. Kokonaisuudessaan alkoholin verotus nimenomaisesti kiristyy. Solidaarisuusverokin olisi loppunut, jos hallitus ei olisi päättänyt jatkaa sitä.

Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Eeva Kalli puolestaan piti kevennyksiä epäoikeudenmukaisina.

– Minä en tässä tilanteessa kyllä lähtisi väheksymään yksittäisiä menolisäyksiä tai yksittäisiä veronkevennyksiä, jotka tehdään velaksi.

Hallitus aikoo toteuttaa lisää sopeutustoimia heikentyneen taloustilanteen vuoksi. Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) esittää blogikirjoituksessaan, että myös verotukseen liittyvät säästöt on nostettava mahdollisten säästökohteiden listalle.

A-studio kysyi elinkeinoministeri Rydmanilta sekä RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Anderssonilta, mitkä verotuskohteet olisivat listan kärjessä, mutta selkeää vastausta ei saatu.

– Kaikissa veronkiristyksissä on haittapuolia. Jos heikentää esimerkiksi työnteon ja yrittäjyyden kannustusta, niin sillä ei kasvua saada. Neuvottelut käydään sitten, kun on niiden aika, mutta arvonlisäverokokonaisuus on varmaan sellainen, mitä on välttämätöntä jollain tavalla tarkastella.

Valtiovarainministeri Purra väläytti hiljattain ruoan arvolisäveron kiristämisen olevan yksi mahdollisuus hallituksen keinovalikoimassa. Rydman ei kertonut A-studiossa, onko asiasta keskusteltu hallituksen sisällä.

– En nyt lähde kommentoimaan yksittäisiä asioita näistä keskusteluista, mutta kyse on siitä, että kaikkiin vaihtoehtoihin tulee suhtautua avoimesti. Veronkorotusten tulisi rajoittua vain sellaisiin toimenpiteisiin, joilla on mahdollisimman vähän haitallista vaikutusta työnteon, yrittämisen ja tulevaisuuden kasvun kannalta.

Andersson ei ensimmäisenä lähtisi kiristämään ruoan arvonlisäveroa.

– Ruoan arvonlisävero on siltä osin hankala, että sillä on hyvin voimakkaat sosioekonomiset vaikutukset, jos sitä korotetaan.

