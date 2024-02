Patricia, Elias ja Roope kastettiin viime kesänä – moni kirkkoon kuulumaton nuori haluaa nyt lähteä riparille

Nuorten innostus lähteä rippikoululeireille samoin kuin uskonnollisesti tunnustuksettomille protuleireille on kasvussa.

Helsingin seurakunnat kertoo, että rippikouluihin on ilmoittautunut 93 prosenttia tänä vuonna 15 vuotta täyttävistä kirkkoon kuuluvista.

Myös yhä useampi kirkkoon kuulumaton nuori on ilmoittautunut ensi kesän rippileireille. Helsingissä rippikoulun aikana kirkkoon on liittynyt vuosittain lähes 200 nuorta.

Helsingin Pakilan seurakunnan kirkkoherran mukaan luku on kasvava ja pienessäkin seurakunnassa rippileirille lähtee ryhmällisen verran aiemmin kirkkoon kuulumattomia.

– Nyt alkaa näkyä se, että kaikkia pieniä ei enää kasteta, vaan vanhemmat haluavat antaa nuorelle itselleen vapauden päättää ja valita. Tässä on luonnollinen paikka pohtia sitä, haluaako liittyä kirkon jäseneksi, arvioi Pakilan seurakunnan kirkkoherra Tiia Valve-Tuovinen.

Avaa kuvien katselu Kirkkoherra Tiia Valve-Tuovinen uskoo, että ripareille hakeutumisessa puskaradiolla on iso osuus. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Valve-Tuovisen näkemyksen mukaan riparikiinnostuksen takana ovat osin perheiden perinteet ja osin se, mitä sisaruksilta tai kavereilta on kuultu.

– Riparipalautteista selviää, että tunnelma ja kokemus kuulua ryhmään ovat tärkeässä roolissa, mutta esiin nousee myös tarve pohtia suhdetta omaan elämään ja Jumalaan.

Kävimme kysymässä, mikä viime kesän riparilaisia houkutteli mukaan

Rento yhdessäolo, uudet kaverit ja hauskanpito kuuluvat riparilaisten mielestä edelleen leirien ykkösasioihin, mutta myös keskustelut arvo- ja ajatusmaailmasta koettiin tärkeiksi.

Helsinkiläinen Roope Granqvist kertoo, että hänelle jäi leiriltä hyviä muistoja.

– Oletin, että se olisi ollut enemmän uskonnollinen, mutta siellä oli paljon muutakin kuin Jumalasta saarnausta. Puhuttiin yhteiskunnan tapahtumista ja tästä elämästä. Samanikäisinä meillä oli aika samanlaisia mielipiteitä.

Granqvist kertoo, että keskustelut ja pohdinnat tapahtuivat pienryhmissä. Lisäksi oli rukouksia ja oppitunteja, joissa käytiin läpi Jumalaan ja Jeesukseen liittyviä oppeja.

Roope Granqvist perusteli Helsingin Puotilan kappelin edustalla riparille lähtöään kavereiden myötävaikutuksella, ja toisaalta sillä, että oltuaan aina uskonnontunneilla, miksi ei samalla ottaisi kastetta ja liittyisi kirkkoon.

Granqvist ajattelee, ettei nykyään enää tarvitse tuntea noloutta sen suhteen, mihin uskoo.

– Ihmiset ymmärtävät ja hyväksyvät paljon paremmin toiset kuin joskus ennen vanhaan. Saa uskoo mihin uskoo. Mediassa ja muualla on puhuttu tästä ja ihmiset ovat menneet eteenpäin ja ymmärtävät, ettei siinä mihin uskoo, ole mitään noloa.

Myös Patricia Hovilla on tuore kokemus rippileiriltä. Hovi kertoo, että vaikka hän oli opiskellut pääosan peruskouluajasta elämänkatsomustietoa, Raamatun tutkiskelu ja eri Raamatun kohtien haku vaikutti helpolta.

Hovin mielestä rippileirikokemus avarsi maailmankuvaa, ja sai pohtimaan sitä, minkälainen elämä voi olla kuoleman jälkeen sekä sitä, miten eri tavoin ihmiset voivat ajatella maailmankaikkeudesta.

– Se, ettei ketään saa kiusata tai häiritä hänen uskomustensa vuoksi korostui ja tuli tavallaan itsestäänselvyydeksi. Pitää kunnioittaa muita ja olla kohtelias, eikä väheksyä toista sen takia, minkälainen hän on.

Avaa kuvien katselu Patricia Hovi on lähtenyt isoskoulutukseen. Hän koki riparin niin kivaksi, että haluaa kokea sen myös isosena. Kuva: Jorge González / Yle

Riparin hauskimpina muistoina Hoville jäivät mieleen vesisodat ja uusien kavereiden kanssa hengailu.

– Kyllä mä suosittelisin riparia muillekin. Aika kiva kokemus ja pääsee samalla avartumaan se, millä tavalla muut uskoo.

”Suvaitsevaisuuteen kuuluu keskustelu, ja se vaatii turvallisen tilan”

Pakilan seurakunnan kirkkoherran Tiia Valve-Tuovisen mukaan nykyajassa näkyy se, että kaikista asioista puhutaan avoimemmin ja on tärkeätä nähdä ihmiset omina persooninaan ja ymmärtää, että olemme kaikki erilaisia.

– Halutaan tuoda esille ja pohtia omia arvoja ja toisaalta kuulla toisten ihmisen näkökulmia, luulen että se on tämän meidän aikamme ilmiö, mikä on vuosien saatossa kehkeytynyt.

Kirkkoherra korostaa, että kun halutaan suvaita, dialogi on olennainen osa sitä. Ilman keskustelua ei välttämättä ymmärretä toista, joten siksi on tärkeätä, että on paikkoja ja turvallisia tiloja, joissa pystyy keskustelemaan.

Avaa kuvien katselu Tänä vuonna Helsingissä on mahdollista osallistua ensi kertaa nepsy-nuorille räätälöidylle pienryhmäriparille. Kuva: Antti Lähteenmäki / Yle

Valve-Tuominen kertoo, että on seurakunnasta riippuvaista minkälaisia teemoja on rippikouluihin on tarjoilla, joillakin saattaa olla tarjolla esimerkiksi vaellusripareita, myös päivärippikoulua ilman leiriä on edelleen mahdollista käydä.

Sen lisäksi yhdistykset ja seurat järjestävät muun muassa urheilupainotteisia ripareita.

Ennen konfirmaatiota on käytävä kasteella

Ennen konfirmaatiota kirkkoon kuulumattomien täytyy saada kaste. Osa haluaa kirkkoherran mukaan saada kasteen jo ennen riparia, osa riparilla ja osa vasta sen jälkeen.

Elias Vainio oli yksi Lapuan Karhumäellä järjestetyllä riparilla kastetuista.

– Meillä oli ihan kunnon kastejuhla eli sain päälleni valkoisen kaavun, laulettiin ja soitettiin musiikkia ja kastekynttilät sain kotiin viemisiksi.

– Kummit eivät päässeet sinne asti paikalle, mutta riparikaverit olivat siinä mun vierellä todistajina, Vainio kertoo.

Avaa kuvien katselu Vainio (kuvassa harmaassa hupparissa Pakilan seurakunnan nuortenillassa) ei mahtunut tuttujen kavereiden kanssa samalle rippileirille, mutta se ei häntä harmittanut, koska hän pääsi leiriporukkaansa hyvin mukaan. Kuva: Antti Lähteenmäki / Yle

Mukavimpina muistoina Vainiolla mieleen riparista jäivät kavereiden kanssa oleilu ja hauskanpito sekä uintiretket ja liikunta-aktiviteetit.

Hän olisi valmis käymään riparin vaikka uudestaan.

– Ripari antaa uuden kokemuksen, tutustuu uusiin ihmisiin ja samalla saa uutta näkökulmaa tästä uskonnosta.