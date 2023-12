”Kyllähän vieraat ensimmäisellä kerralla ihmettelevät tätä” – Pirjo Nykästä voi toden teolla kutsua jouluihmiseksi

Lemiläinen Pirjo Nykänen on jouluihminen. Se asia tulee selväksi heti Pirjo Nykäsen ja hänen miehensä Väinö Nykäsen kotipihassa.

Kaikki on koristeltu led-valoilla. Pihaa valaisevat useat erikokoiset lyhdyt, joista osa on ajastettu palamaan iltaisin.

Hangesta kohoaa Pirjo Nykäsen itse savesta valmistamiaan noin 30 senttimetriä korkeita alppityylisiä taloja. Taloihinkin on viritelty valoja.

Avaa kuvien katselu Pihaa koristavat vanhat noin puoli metriä pitkät tontut, valoista muotoiltu poro ja reki sekä lukuisat kynttilälyhdyt. Kuva: Ville Toijonen / Yle

Mitä ihmettä!

Varmuuden Pirjo Nykäsen luonnehdinnasta jouluihmiseksi saa, kun astuu kotiin sisälle. Jo tuulikaapissa avautuu näkymä, jolle ei löydy sanoja. Kuin sisutuskauppa, jonne on kuitenkin laitettu vielä vähän lisää koristeita.

Avaa kuvien katselu Vasemmalla Nykäsen tekemiä tonttuja. Takana näkyy joulukuusi, minkä koristeluun meni tänä jouluna aikaa vajaa neljä tuntia. Kuva: Ville Toijonen / Yle

Usean metrin käytävä on koristeltu molemmin puolin. Pöydillä tarkkailee savesta tehtyjä tonttuja – saviset alppitalot ja kuuset hehkuvat valoissa. Led-kynttilöitä kiemurtelee joka huoneessa ja koristelussa näkyy paljon myös normaalisti joulukuusesta tuttuja koristepalloja.

Avaa kuvien katselu Koristepalloja on satoja ympäri taloa. Kuva: Ville Toijonen / Yle

Nykänen on laittanut kimmaltelevia palloja muun muassa kulhoihin ja tarjoiluastioihin.

– Joulukuusessa on 200–300 koristepalloa. Ympäri taloa voi olla toinen mokoma, naurahtaa Nykänen.

Lapsuuden joulut maalla ovat jääneet mieleen

Pirjo Nykäsen joulukoristelu alkaa jo hyvissä ajoin joulukuun alussa ja kestää tammikuun lopulle. Perinne on tullut hänen synnyinkodistaan.

– Maatalossa laitettiin joulua hyvissä ajoin. Sekä äiti että isä olivat jouluihmisiä.

Varasto ja aitta täynnä koristeita

Sadat ja taas sadat joulukoristeet vievät paljon tilaa, ovat ne sitten talossa tai varastossa. Tammikuu on Nykäsen mielestä inhottavin kuukausi, koska silloin joulu on kerättävä taas laatikoihin.

– Onneksi meillä on omakotitalo ja varaston lisäksi pihalla on aitta. Minulla on läpinäkyviä laatikoita, joissa säilytän koristeita. Näen laatikoista heti, millaisia koristeita missäkin on. Aloitan tammikuussa pakkaamisen punaisista koristeista, Nykänen sanoo.

Avaa kuvien katselu Pienempi sivuhuonekin on koristeltu jouluun. Kuva: Ville Toijonen / Yle

Kodissa liikkuminen voisi jonkun mielestä olla vaikeaa, kun erilaisia koristeita on aivan joka paikassa. Mutta kun lapset ja lapsenlapset tulevat kylään, mitään ei putoa mistään. Koirakin osaa kuulemma kulkea talossa turvallisesti.

– Minäkin olen oppinut liikkumaan vatsaa sisään vedettynä, huikkaa sivusta Väinö Nykänen.