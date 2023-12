Pian sitä taas saa: valoa

Monelle valon määrän lisääntyminen on helpotus ja nyt se taas tapahtuu.

Nyt on hyviä uutisia heille, jotka kaipaavat valoa väsyttävään pimeyteen. Ihan pian alkaa nimittäin helpottaa.

Huomenna perjantaina on talvipäivänseisaus eli vuoden lyhyin päivä. Sen jälkeen päivä pitenee, valon määrä lisääntyy. Vuodesta riippuen talvipäivänseisausta vietetään joko 21. tai 22. joulukuuta.

Helsingissä päivä on nyt vajaan kuuden tunnin mittainen, Jyväskylässä viiden tunnin ja Rovaniemellä runsaan kahden tunnin mittainen. Napapiirin pohjoispuolella on vielä hetkisen kaamos, mutta pian sekin on selätetty.

Vaikka kaamos onkin pimeää aikaa, on se myös valon juhlaa ja monin tavoin tunnelmallista aikaa.

Toisaalta valon määrä vaikuttaa useimmilla mielialaan tavalla tai toisella. Viidennes suomalaisista kokee myös niin sanottua kaamosmasennusta. Sen vuoksi päivän pidentyminen ja valoon lisääntyminen vaikuttavat myös hyvinvointiin ja jaksamiseen.