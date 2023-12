Etelä-Saimaa: Lappeenrannan kaupunki haluaa käydä rahoitushuijauksen läpi SaiPan kanssa

Kuva: Elmeri Elo / All Over Press

Lappeenrannan kaupunki haluaa käydä SaiPan rahoitushuijauksen läpi urheiluseuran kanssa, Etelä-Saimaa kertoo.

Iltalehti uutisoi viime viikolla, että turkkilaiset tahot olivat onnistuneet huijaamaan jääkiekon SM-liigajoukkue Lappeenrannan SaiPaa. Vyyhti alkoi sähköpostiviestistä, joka johti neuvotteluihin Milanossa Italiassa keväällä 2022.

SaiPan silloinen toimitusjohtaja Jussi Markkanen tapasi turkkilaisia kumppaneita, jotka olisivat halunneet sijoittaa lappeenrantalaisseuraan. SaiPa meni ansaan ja menetti yli 100 000 euroa huijareille.

SM-liigan urheilujohtajana nykyään työskentelevä Markkanen vahvistaa Etelä-Saimaalle, ettei ollut kertonut rahoitusneuvotteluista turkkilaisten kanssa Liiga-Saipan hallitukselle, Kisakentän toimijoille tai Lappeenrannan kaupungille.

Avaa kuvien katselu Jussi Markkanen työskenteli rahoitushuijauksen aikaan SaiPan toimitusjohtajana. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Lappeenrannan vs. kaupunginjohtaja Tuomo Sallinen sanoo lehdelle, että kaupungillekin yllättäen esiintulleista Jussi Markkasen toimista ja niiden käsittelystä Liiga-Saipassa on käytävä keskustelut Liiga-Saipan kanssa. Sallinen toteaa, että tapahtumat ja sopimukset on käytävä läpi vastaisuuden varalta.

Tuomo Sallinen huomauttaa, että Liiga-Saipa on monella tapaa kaupungin yhteistyökumppani.

– Liiga-Saipa on keskeinen toimija päävuokralaisena ja pääkäyttäjänä, rakennetaan tuleva jäähalli minne tahansa. Kun tällaisia seikkoja yhtiön toiminnasta tulee esiin, vaikuttaa se luottamukseen, Sallinen sanoo.

Kaupunki myy Liiga-Saipalle jäähallista jääaikaa sekä mainos-, ravintola- ja muuta tilaa. Markkinointiyhteistyörahaa Liiga-Saipa sai 12 500 euroa.

Okko: Mielellämme käymme asiat läpi

Liiga-Saipan puheenjohtaja Jussi Okolla ei ole kaupungin kanssa käytävästä keskustelusta vielä tarkempaa tietoa, mutta hän sanoo Ylelle, että kävisi mielellään asiat kaupungin kanssa läpi.

– Yhteishengessä tässä asioita viedään eteenpäin. Tottakai kaupunki on Saipalle tärkeä, ja toisinpäinkin toivottavasti, Okko sanoo.

Kysyttäessä huolestuttaako kaupungin luottamuksen menetys, Okko sanoo, että on pidettävä mielessä, mistä asiassa on kyse.

– Toimitusjohtaja toimi yli valtuuksiensa ja hallitus ei ollut asiasta tietoinen. Kyseinen henkilö ei ole SaiPassa enää edes töissä. Tämähän kulminoituu kuitenkin kyseiseen henkilöön, eikä niinkään Liiga-Saipaan. En näe riskiä, että kaupungin ja Liiga-Saipan välit olisivat tässä jotenkin muuttumassa, Jussi Okko sanoo.