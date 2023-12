Vuosi 2024 koittaa – ennakoinnin asiantuntija tiivistää neljä oleellista asiaa ensi vuodesta

– Geopoliittisten jännitteiden kasvu, Ukrainan sota, Gazan tilanne, tekoälyn kehitys, sote-sektorin tilanne, ilmaston kuumeneminen ja luontokato. Nämä kaikki tulevat pysymään pinnalla myös tulevana vuonna. Elämme tietynlaisessa epäjatkuvuustilassa, on vaikea ennakoida, mihin suuntaan olemme menossa.

Näin sanoo Sitran ennakointitiimin asiantuntija Lilli Poussa. Ennakointitiimissä tuotetaan tulevaisuuteen luotaavaa ennakointitietoa ja kehitetään työkaluja tulevaisuusajattelun tueksi.

Poussan mukaan epävarmat olosuhteet vaikuttavat ennakointityöhön aiempaa enemmän. Epävarmat ajat jatkuvat myös ensi vuonna, mutta jotain positiivisia suuntauksiakin on luvassa.

Pyysimme Poussaa tiivistämään ensi vuoden oleellisimmat asiat, joita kannattaa seurata.

1. Historiallinen vaalivuosi

Sitran ennakoinnin asiantuntijan Lilli Poussan huomio numero 1.

Ensimmäisenä Poussa kuvailee vuotta 2024 maailmanlaajuiseksi vaalien supervuodeksi. Noin 40 maassa järjestetään ensi vuonna vaalit, eli arviolta kaksi miljardia ihmistä tulee käymään vaaliuurnilla.

Vaalien supervuodella on kaksi isoa merkitystä.

– Vaalit ovat aina demokratian kannalta iso testi. Tiedämme, että viimeiset kuusi vuotta demokratian tila on mennyt huonompaan suuntaan globaalisti. Vaaleissa näemme, mikä tilanne oikeasti on. Tiedämme jo nyt, että osa vaaleista tulee olemaan vapaita ja reiluja, osa ei. Toinen merkitys on tietysti se, että näissä vaaleissa tullaan valitsemaan päättäjiä, jotka tulevat vaikuttamaan merkittävästi siihen, millaiseksi meidän tulevaisuus muotoutuu, Poussa sanoo.

Suomalaisittain kiinnostavat erityisesti vuoden alussa käytävät presidentinvaalit sekä kesäkuussa järjestettävät europarlamenttivaalit. Maailmanlaajuisesti suurin merkitys on loppuvuoden USA:n presidentinvaaleilla.

– Jos mietimme vaikka ilmastotoimia, USA:n presidentti voi olla ilmastotoimien ajuri tai jarru. Jos ajattelemme Suomea, myös eurovaaleilla on iso merkitys; millaiset päättäjät valitaan europarlamenttiin ja millaiseksi EU:n tulevaisuus lähtee kehittymään.

Lisäksi vaaleja järjestetään muun muassa Iso-Britanniassa, Iranissa, Etelä-Afrikassa ja Venäjällä. Vladimir Putinin valinta pitää hänet vallassa vuoteen 2030.

Myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kausi päättyy ensi vuonna.

– On kiinnostavaa myös nähdä, järjestetäänkö Ukrainassa presidentinvaalit tällaisissa poikkeusoloissa, Poussa sanoo.

2. Uusi piristysruiske vihreälle siirtymälle?

Sitran ennakoinnin asiantuntijan Lilli Poussan huomio numero 2.

Dubain ilmastokokouksen päätöslauselmasta toivotaan vihreälle siirtymälle uutta piristysruisketta vuodelle 2024.

– Ensi vuonna on kiinnostavaa nähdä, millä vauhdilla investoinnit uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen lähtevät moninkertaistumaan fossiilikirjauksen myötä, koska signaali oli tosi selkeä, Lilli Poussa sanoo.

Erityisesti Poussan mukaan on syytä pitää silmällä, mitä Kiinan päästöille tapahtuu.

– Monet asiantuntijat ennakoivat, että ensi vuonna Kiina saavuttaa päästöhuippunsa ja sen jälkeen sen päästöt lähtevät laskemaan. Koska Kiina on maailman isoin päästöjen tuottaja, se tarkoittaa sitä, että koko maailman päästöt lähtisivät laskemaan.

3. Iso muutos kaikkien some-käyttäjien arkeen

Sitran ennakoinnin asiantuntijan Lilli Poussan huomio numero 3.

EU:n uusi digipalvelusäädös astuu voimaan helmikuussa 2024. Tällä on Lilli Poussan mukaan iso merkitys kaikille sosiaalisen median käyttäjille.

– Se tarkoittaa sitä, että kaikki, jotka käyttävät sosiaalisen median palveluita, esimerkiksi Instagramia, Tiktokia, Facebookia tai vaikka X-palvelua, pystyvät kytkemään suosittelualgoritmin pois päältä. Se tarkoittaa sitä, että syötteessä näkyvät seurattavien päivitykset aikajärjestyksessä, eikä tarvitse katsoa suosittelualgoritmin tuottamaa, hyvin koukuttavaa sisältötulvaa.

4. Vuoden 2024 yllätys

Sitran ennakoinnin asiantuntijan Lilli Poussan huomio numero 4.

Ensi vuoden yllättäjäksi ennakoinnin asiantuntija Lilli Poussa nostaa keskustelun mielen yksityisyydestä, joka liittyy neuroteknologian ja tekoälyn nopeaan kehitykseen.

– Puhutaan siis siitä, miten pystytään erilaisilla sensoreilla, esimerkiksi sormuksilla ja rannekkeilla seuraamaan vaikkapa työntekijöiden vireystilaa, keskittymistä ja stressitasoja. Esimerkiksi digijätti Amazonin varastoilla on ollut jo käytössä tällaisia, joilla pystytään muun muassa katsomaan, milloin ihmiset pitävät taukoja.

Elon Muskin Neuralink-yritys sai toukokuussa luvan aloittaa aivosirun testaamisen ihmisellä, ja nyt yritys etsii koekaniineita. Ensimmäiset aivosirut on tarkoitus istuttaa neliraajahalvaantuneille potilaille, jotka voisivat sirun avulla käyttää tietokonetta.

– Halvaantuneiden ja vammaisten näkökulmasta tässä on paljon potentiaalia. On mahdollista kehittää innovaatioita, jotka helpottavat ihmisten elämää. Siinä vaiheessa, kun neuroteknologia kehittyy paljon, se mahdollistaa sen, että pystymme tulkitsemaan ihmisten mielentiloja, tunteita, ajatuksia ja aikeita ja voi tietysti miettiä, mitä siitä voi seurata, jos tällaiset teknologiat joutuvat väärien yksilöiden, yritysten tai hallitusten käsiin. Uskon, että tämä keskustelu tulee lisääntymään ensi vuonna.

Vaikka teknologian kehittyminen vie aikaa, olisi keskustelu siitä Poussan mukaan hyvä aloittaa.

– Mikä on mielen yksityisyys ja pitääkö meidän säädellä sitä. Miten me takaamme ajattelun ja mielen autonomian tulevaisuudessa. Tästä pitää muodostaa mielipide jo nyt.