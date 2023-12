Heka sai Helsingiltä 17 miljoonaa euroa, jotta vuokrankorotukset olisivat pienemmät – osalle silti 12 prosentin korotus

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Helsingin kaupungin asuntojen eli Hekan suunnitellut vuokrankorotukset lievenivät, mutta osalla asukkaista vuokra nousee edelleen jopa 12 prosenttia nykyisestä.

Heka ilmoitti lokakuussa, että asuntojen vuokrat nousevat vuodenvaihteessa keskimäärin 12 prosenttia asukasta kohden. Nousun vaihteluväli eri asukkailla oli noin 7–15 prosenttia. Syynä Hekan mukaan on euriboriin sidotulla lainarahalla rahoitettu toiminta ja lainakorkojen ja kustannusten nousu. Hekalla on lainaa noin kolme miljardia euroa.

Korotukset saivat laajaa vastustusta. Helsingin kaupunki kritisoi Hekaa huonosta varautumisesta korkojen normalisoitumiseen.

Helsingin kaupunginhallitus päätti marraskuussa Hekan tukemisesta 17 miljoonalla eurolla, jotta vuokrankorotukset olisivat maltillisempia.

Heka lupasi käyttää koko pääomitussumman suoraan vuokranalennuksiin jo vuodenvaihteesta lähtien. Keskimäärin 12 prosentin korotukset saatiin pudotettua keskimäärin 8,4 prosenttiin.

Tästä huolimatta helsinkiläisen Sirkku Rantasen vuokra nousee nykyisestään vuodenvaihteessa 102 euroa eli 11,96 prosenttia.

– Olen päätoiminen opiskelija ja teen ohessa töitä. Minulla on kaksivuotias lapsi, joten en voi tehdä töitä opiskelun lisäksi enempää kuin nyt.

Rantanen asuu Heka-asunnossa Myllypurossa lapsensa kanssa. Hän on laskenut, että Kela laskee hänen asumistukeaan ensi vuoden huhtikuussa arviolta noin 120 euroa.

– Vaikutus elämääni on radikaali. Asumismenoni siis kasvavat reilulla 200 eurolla, joka on pois siitä rahasta, joka mulla on tähän asti mennyt esimerkiksi ruokaan ja harrastuksiin.

Korotukset ovat keskiarvoja

Vuokrankorotuksia on esitelty mediassa paljon keskiarvoina, painottaa Hekan toimitusjohtaja Jaana Närö. Ennen Helsingin kaupungin väliintuloa joidenkin asukkaiden korotukset saattoivat lähennellä viittätoista prosenttia, joten Helsingin kaupungin tuesta huolimatta asukkaan vuokrankorotus voi edelleen olla yli 12 prosenttia.

– Osalla taas vuokra nousee nyt selvästi alle kahdeksan prosentin, jos se vuokran nousu oli myös aiemmin pienempi, Närö sanoo.

Vuokrankorotukset määräytyvät Närön mukaan asunnon käyttöarvon mukaan, joka syntyy useasta eri tekijästä: asunnon iästä, korjausvuodesta, varustelusta ja muusta.

Helsingin kaupungin antaman pääomituksen jälkeen vuokran korotuksen alennus on keskimäärin 45 senttiä per neliömetri per kuukausi.

Harkinnassa muutto toiseen kaupunkiin

Aluksi uutiset Helsingin kaupungin antamasta tuesta rauhoittivat Sirkku Rantasen mieltä. Hän toivoi korotusten laskevan usealla kymmenellä eurolla. Pudotusta alkuperäiseen tuli lopulta 18 euroa.

Hän harkitsee nyt muuttoa toiseen kaupunkiin, sillä Helsingin hintataso on hänelle liikaa.

Aluksi hän yrittää vaihtaa Hekan sisällä pienempään ja halvempaan asuntoon. Nykyinen kolmio on noin 70 neliön kokoinen. Vuokran suuruus on vuodenvaihteen jälkeen hieman yli 954 euroa kuussa. Yle on nähnyt Rantasen vuokratositteet.

– Olen katsonut Hekan asunnonvaihtoilmoituksia. Siellä on paljon muitakin liikkeellä. Moni taitaa haluta vaihtaa nyt halvempaan asuntoon.

Vaikeita vuosia edelleen edessä

17 miljoonan pääomitus antoi Hekan toimitusjohtaja Jaana Närön mukaan vain väliaikaista helpotusta. Vuokrien korotuspaine laski hieman lähinnä tältä vuodelta.

– On tässä vielä vaikeita vuosia edessä, Närö sanoo.

Heka pyrkii säästämään nostamalla autopaikkojen ja saunavuorojen hintoja sekä pienentämällä asukasdemokratiatoiminnan kokouspalkkioita ja määrärahoja. Lisäksi Hekan aluetoimistoja lopetetaan ja toiminta keskitetään yhteen toimipisteeseen.

Hekan työntekijöiden työsuhde-eduista ollaan karsimassa työntekijöiden työtehtävissä käytettyjen autojen pesu Hekan tiloissa. Lisäksi Hekan asunnoissa asuvien Hekan työntekijöiden saunavuorot muuttuvat maksullisiksi helmikuusta eteenpäin.

Hekan asukkaat vaativat vastuunkantoa vuokrankorotuksista. Video julkaistu 14. elokuuta 2023.

– Työsuhde-etujen muuttamisessa oli ensi sijassa kysymys Hekan työntekijöiden yhdenvertaisesta kohtelusta, ei niinkään säästötoimista, Närö selventää.

Hekalla pyritään katsomaan ensi vuotta pidemmälle.

– Ratkaisuja on pohdittu, mutta mitään uutta kerrottavaa ei vielä ole.