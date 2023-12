Vapettavia oppilaita ei voi päästää edes vessaan ilman valvontaa – tupakkalain muutoksesta toivotaan apua

Kertakäyttöiset nikotiinittomat vapet halutaan mukaan uudistuvaan tupakkalakiin, koska nykyisen laki aiheuttaa hankaluuksia esimerkiksi kouluissa.

Tällä hetkellä opettaja voi ottaa pois nikotiinia sisältävät vapet eli sähkötupakat, koska tupakkalain mukaan alle 18-vuotias ei saa pitää niitä hallussa. Nikotiinitonta vapea ei voi ottaa oppilaalta, ellei sen käyttö esimerkiksi häiritse opetusta.

Vapeista ei erota päällepäin, mitä ne sisältävät.

Oppilaiden vapen käyttö on lisääntynyt valtavasti peruskouluissa. Oppilaat yrittävät sauhutella jopa oppitunneilla.

Syöpäjärjestöt toivovat tupakkalakiin viime hetken muutosta

Tupakkalain muutosesitys käsitellään eduskunnassa mahdollisesti jo alkuvuoden 2024 aikana. Kertakäyttöiset nikotiinittomat vapet eivät ole kuitenkaan esityksessä mukana, vaikka useat lainmuutoksen lausuntokierroksella mukana olleet tahot ovat puhuneet tämän puolesta.

Yksi lausunnon antaneista tahoista on Syöpäjärjestöt. Sen kanta on, että myös nikotiinittomat tuotteet ovat nuorelle haitallisia, koska ne sisältävät kuumennettuna ja höyrystettynä keuhkoille haitallisia aineita. Niistä osa on syöpävaarallisia.

– Lisäksi tuotteiden käyttö madaltaa kynnystä käyttää nikotiinia ja tupakkaa sisältäviä tuotteita, kertoo Syöpäjärjestöjen terveyden edistämisen asiantuntija Tuuli Hynynen.

Hynynen työskentelee järjestön nuorten terveyden edistämisen tiimissä. Hän uskoo, että lakimuutokseen pystytään vielä vaikuttamaan. Lausunnoissa on tuotu esille laajasti vapen tuomat haasteet ja ongelmat.

– Nyt on tuhannen taalan paikka vaikuttaa siihen, kuinka meidän nuoret voivat tulevaisuudessa. Lainsäädännön radikaali muuttaminen on nyt tarpeen, hän sanoo.

Nikotiinittomat vapet ovat terveydelle haitallisia Asiantuntija Tuuli Hynynen kertoo lisää Syöpäjärjestöjen näkemyksestä haastattelussa. Toimittajana Marianne Mattila.

Tupakkalaki ohjaa myös koulujen järjestyssääntöjä

Opetushallituksen juristi Olli Korhonen kertoo, että koulun järjestyssäännöissä voidaan todeta kielletyiksi esineiksi ja aineiksi ne tuotteet, jotka ovat lain mukaan kiellettyjä. Tällaisia ovat esimerkiksi alkoholi ja erilaiset tupakkalaissa määritellyt tuotteet.

– Nikotiinittomien tuotteiden haltuunotto oppilailta on mahdollista, jos oppilas häiritsee niillä opetusta tai oppimista, Korhonen sanoo.

Näin toimitaan muun muassa kuopiolaisessa Hatsalan yläkoulussa, jossa vapetus on yksi syy muun muassa siihen, että vessat eivät ole vapaasti oppilaiden käytössä.

– Esimerkiksi välitunnilla ovet ovat lukossa, ja välituntivalvoja avaa ne tarvittaessa, kertoo rehtori Heikki Pulkkinen.

THL:n tietopaketti kouluille Tietopaketissa määritellään uudet tupakan vastikkeet, jotka eivät toistaiseksi kuulu tupakointikieltojen piiriin. Tällaisia ovat: Nikotiinittomat sähkösavukkeen kaltaiset kertakäyttöiset höyrystimet eli niin sanotut ”vapet”, jotka eivät ole uudelleentäytettäviä, kuten sähkösavukkeet. Nikotiinipussit, jotka muistuttavat ulkonäöltään nuuskaa, mutta eivät sisällä tupakkakasvia. (Toim. huom. Nämä ovat mukana tupakkalain muutosehdotuksessa)

Toiveena myös valtakunnallinen tiedotus kaikille

OAJ:n koulutuspolitiikan johtaja Nina Lahtinen tietää, että juuri vessakäynteihin on puututtu muuallakin. Ennen vessoissa poltettiin tupakkaa. Nyt siellä vapetetaan.

– Olen kuullut jopa koulusta, jossa koppien ovet on otettu pois sen takia, Lahtinen kertoo.

Hän toivoo, että Suomessa saataisiin aikaan selkeä laki, joka yksinkertaisesti kieltäisi myös tupakan vastikkeiden käytön koulun alueella ja antaisi opettajille mahdollisuuden poistaa ne oppilailta.

– Tämän lisäksi siitä pitäisi tiedottaa valtakunnallisesti niin opettajille kuin vanhemmille, Lahtinen sanoo.

Rehtori Heikki Pulkkinen uskoo, että lakimuutos selkeyttäisi vähän tilannetta, mutta se ei kuitenkaan lopettaisi vapettamista.

– Ne oppilaat, jotka haluavat pitää sitä mukana, tekevät niin, oli se sallittua tai ei, Pulkkinen uskoo.

Lahtinen painottaa myös huoltajien vastuuta. Esimerkiksi rahankäyttöä olisi hyvä seurata myös siksi, että vapen myyntiin liittyy rikollista toimintaa.

– Kauppaa käydään myös kouluissa, ja siitä saattaa seurata uhkailua esimerkiksi velaksi vapea ostaneelle oppilaalle, hän kertoo.