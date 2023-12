”Tarvitsemme toisiamme ja joulun suurinta sanomaa: rakkautta”, sanoo piispa Mari Parkkinen

Vastavalittu Mikkelin hiippakunnan piispa Mari Parkkinen on seurannut surullisena Gazan ja Israelin konfliktia. Israelissa oli levotonta jo vuosina 2014–2017, jolloin Parkkinen oli Jerusalemissa lähetystyössä, mutta nykytilanne surettaa häntä erityisesti.

– Molemmilta puolilta kuolevat tulevat sukupolvet. Lapsia ja nuoria on kuollut paljon. Lasku, joka sodista maksetaan, on suunnaton, sanoo Parkkinen.

Parkkisen mukaan meidän on pakko ymmärtää, että tarvitsemme toisiamme tässä maailmassa. Hän toivoo ihmisten muistavan rakkauden sanoman ja toivon, joka löytyy seimen lapsesta.

– Kun katsoo pientä vastasyntynyttä Jeesus-lasta tai ketä tahansa ihanaa pientä vastasyntynyttä, ymmärtää, että pieni lapsi ei pärjää ilman rakkautta. Se on se suurin joulun sanoma, Jumalan sanoma, rakkauden sanoma.

Parkkinen löytää itse joulurauhan keskiyön messusta, kun kaikki hälinä ympäriltä on hiljentynyt.

Kuuntele, mitä Parkkinen kertoo omasta joulunvietostaan ja siitä, miten meidän pitäisi suhtautua ihmisiin, jotka ovat kanssamme eri mieltä. Parkkista haastattelee Maija Salminen.

Suomalaiset auttavat parhaansa mukaan

Piispa Parkkisen mukaan kirkon ajatellaan olevan hitaasti liikkuva laiva. Hän kuitenkin pitää ruohonjuuritasolla kirkkoa hyvinkin ketteränä.

– Meillä järjestetään koko ajan erilaisia keräyksiä. Me lähdemme auttamaan silloin, kun apua tarvitaan. Nuoriin on satsattu tosi paljon. Erityisnuorisotyöhön ja nuorisotyöhön ylipäätään.

Lapsiköyhyys on kasvamassa Suomessa ensi vuonna, selviää Suomen sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö Sosten uusista laskelmista.

Parkkisen mukaan suomalaiset ovat reagoineet uutiseen ja auttavat parhaansa mukaan.

– Toisista huolen pitäminen on ihan kristinuskon ydintä. Kentältä on tullut ihanaa viestiä, että ihmisillä on edelleen halua auttaa. Sama on nähty Ukrainan sodassa.

Nuorten masennukseen Parkkinen näkee monta syytä. Maailman tapahtumat tulevat kännykkään jatkuvalla syötöllä, ja nuorten maailmankuva värittyy huolista, murheista ja suruista. Myös nettikiusaamisen ja polarisaation piispa näkee äärimmäisen huolestuttavana.

– Nämä ovat asioita, joihin me aikuiset pystymme vaikuttamaan. Mutta se vaatii meiltä työtä: keskittymistä, nuorten äärelle asettumista, kuuntelua ja auttamista eteenpäin.

Avaa kuvien katselu Piispa Mari Parkkinen työhuoneessaan. Kuva: Sari Ursin / Yle

Jäsenmäärä ei huolestuta

Kirkon jäsenmäärän vähentyminen ei erityisesti huolestuta piispa Parkkista. Kirkkoon kuuluvat ne, jotka tahtovat kuulua. Hänestä on hyvä asia, että ihmiset miettivät asiaa.

– Jokainen tekee omalla kohdallaan valinnan, ja työtä jatketaan niissä puitteissa. Ei kirkko mihinkään häviä.

Kirkkoherrana Mari Parkkinen osallistui seurakuntaelämään aktiivisesti tapahtumissa, viikkomessuissa ja jumalanpalveluksissa. Piispan työnkuvaan kuuluu enemmän hallinnollista työtä kuin papin työssä sekä reissaamista Helsinkiin ja ympäri hiippakuntaa.

– Mutta kyllä piispanakin pääsee jumalanpalveluselämää viettämään. On esimerkiksi kirkkoherrojen virkaan asettamista tai juhlapyhiä, kuten joulu tai pääsiäinen.

Mikkelin hiippakunnassa on 36 seurakuntaa ja noin 430 000 jäsentä. Joissakin seurakunnissa tuomiokapituli saatetaan kokea kaukaiseksi. Seuraavien parin vuoden aikana piispa aikoo vierailla jokaisessa seurakunnassa ja tutustua seurakuntalaisiin.

– Ne ovat oikeastaan niitä parhaimpia hetkiä. Pidän tosi paljon siitä, että saadaan viettää yhteistä messua tai muutoin tavata kylillä ja toreilla, sanoo Parkkinen.