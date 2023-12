Uimahalli päätti luopua ilmaisista pefleteistä – paljas pylly lauteilla ei olekaan niin vaarallinen kuin on luultu

Pefletin materiaalilla ei ole merkitystä, sillä alustan tarkoitus on estää ihokontakti lauteeseen, sanoo mikrobiologian professori. Riski saada yleisestä saunasta jokin tartunta on kuitenkin hyvin pieni.

Norovirus, hepatiitti, jalkasieni ja silsa. Esimerkiksi jonkin näistä voi teoriassa saada yleisestä saunasta.

Monet uimahallit ja kylpylät eivät enää tarjoa ilmaisia peflettejä, vaan vaihtoehtoina on tuoda oma alusta tai istua lauteilla paljain pyllyin. Vuoden alusta ilmaispefletit poistuvat Kokkolan uintikeskuksesta ympäristösyistä.

Mutta onko ilman peflettiä istuminen riski?

1. Rikkoutunut iho on riskitekijä

Saunassa iho on kontaktissa lauteeseen ja esimerkiksi ihossa oleva naarmu tai haava voi levittää bakteereja tai sitä kautta voi saada infektion.

Myös ihmisen peräaukosta voi myös valua lauteille ulosteperäisiä bakteereja, sanoo Helsingin yliopiston mikrobiologian professori Per Saris.

– Ulosteperäiset bakteerit eivät ehdi kuolla, jos yksi ihminen nousee ja toinen istahtaa puolen minuutin sisään, sillä normaalisaunassa ei ole tarpeeksi kuuma.

Kuiva sauna tappaa bakteereja hitaammin kuin kostea. Alalauteilla lämpötila ei Sariksen mukaan nouse niin korkeaksi, että bakteerit varmasti kuolisivat.

– Jos esimerkiksi raapaisee takapuoltaan ja sitten kaivaa hampaitansa, niin voi saada toisen ihmisen suolistomikrobeja suuhunsa.

2. Riski on kuitenkin hyvin pieni

Jos niissä muhii viruksia tai bakteereja, tartunta on mahdollinen.

– Sanoisin, että pefletillä voi olla pieni turvallisuusvaikutus, mutta en näe kovin suurta riskiä, vaikka istuisi ilman. Jos on immuunipuutteinen, niin kannattaa miettiä pefletin käyttöä, sanoo Saris.

Hän muistuttaa kuitenkin, että vaikka teoreettisesti on täysin mahdollista saada yleisestä saunasta jokin haitallinen bakteeri, riski on todella minimaalinen.

– Jos sauna olisi paikka, jossa sairastuu, niin se olisi käynyt tutkimuksissa ilmi. Tietääkseni epidemiat ovat lähteneet pikemmin uimavedestä, ja on suurempi riski saada vatsatauti suun kautta kuin istumalla saunassa ilman peflettiä.

3. Uimapuku on yhä pannassa saunassa

Suurimmassa osassa uimahalleja alasti ollaan vain saunassa. Yrjönkadun uimahallissa Helsingin ydinkeskustassa uimapukuja ei alun perin sallittu lainkaan, sillä niitä pidettiin epähygieenisinä. Uimapuvun käyttö uidessa sallittiin vasta vuonna 2001.

Yrjönkadun uimahalli tiimiesihenkilö Kara Koskinen sanoo, että hygienian kannalta ei ole väliä, uiko alasti vai uimapuku päällä.

– Peseytymisen laatu ratkaisee. Hygienia saadaan taattua, sillä uimahallissa opastetaan peseytymään huolellisesti.

Kokkolan uintikeskus Vesiveijarin palvelupäällikkö Jukka Luhtio kertoo, että ihmiset peseytyvät suurimmaksi osaksi hyvin, mutta joukossa on myös niitä, jotka eivät peseydy niin hyvin.

Sen sijaan saunaan ei uimahalleissa ole asiaa uimapuku päällä.

Professori Per Saris pitää sääntöä erikoisena. Hän uskoo, että voisi olla jopa hygieenisempää istua saunassa uima-asu päällä, koska silloin iho ei ole kosketuksessa saunanlauteeseen.

– Veikkaan, että sääntö on tullut siitä, että halutaan ihmisten käyvän suihkussa. Riski on, että ihminen jättää uima-asun päälle eikä käy suihkussa, jolloin ihmisen anuksen ympärillä on enemmän ulosteperäistä bakteerimassaa, joka kulkeutuu sitä kautta uimaveteen.

4. Pefletin materiaalilla ei ole väliä

Kokkolassa VesiVeijarin palvelupäällikkö Jukka Luhtio korostaa, että edelleenkään uimapuvussa ei saa mennä saunaan eikä pukua voi käyttää peflettinä, koska sen mukana kulkeutuu allasveteen likaa.

Helsingin Yrjönkadulla pefletin käyttö saunassa on vapaaehtoista, mutta sitä kuitenkin suositellaan.

Myös Kokkolan Vesiveijarissa suositaan yhä peflettien käyttöä. Uimahallissa ei ole rajoitettu sitä, millainen laudeliina käy.

– Se voi olla esimerkiksi pieni käsipyyhe tai sama pyyhe, johon kuivaa itsensä. Toki saa tuoda myös kertakäyttöpeflettejä, Luhtio sanoo.

Mikrobiologian professori Per-Erik Saris vahvistaa, ettei pefletin materiaalilla ole väliä, koska sen tarkoituksena on vain estää kontakti lauteeseen. Istuinalusta estää ihmisen ihosta irtoavien ihosolujen ja rasvan tarttumista lauteisiin ja helpottaa näin myös puhtaanapitoa.

