Eläköitynyt turkulainen sairaanhoitaja lähti avuksi Utsjoelle, joka kärsii huutavasta hoitajapulasta

Eläkeläinen Eija Puha Turusta on työskennellyt kuukauden Utsjoen vuodeosastolla.

Turkulainen sairaanhoitaja Eija Puha jäi kolme vuotta sitten eläkkeelle. Kaipuu potilastyöhön ei kuitenkaan ottanut loppuakseen. Niinpä hän lähti tuhannen kilometrin päähän avuksi. Hän tiesi Suomen pohjoisimman kunnan huutavasta hoitajapulasta.

Nyt hän on ollut kuukauden verran töissä Utsjoen vuodeosastolla.

– Tuli sellainen olo, että haluan oikeaan Lappiin, missä matkailu ja muu ei ole se pääasia. Kyselin töitä Utsjoelta, kun tiesin, että siellä on työvoimapula. Sijainti on haasteellinen ja paikkakunta on pieni, kertoo Puha.

Ilman Puhan kaltaisia Utsjoki olisi vielä enemmän pulassa. Keikkailevat eläkeläiset ja pätkätyöläiset ovat pelastajia ja hetken helpotuksia. Tällä hetkellä tarve on yli kymmenelle hoitohenkilölle.

Pitkä välimatkat ja perheen puuttuminen eivät ehkä innosta jäämään

Ei Puhakaan vuosikausiksi jää. Hän lähtee pois ennen sääskien saapumista. Puhan mielestä on useita mahdollisia syitä, miksi varsinkaan nuoret eivät jää vakituisesti Utsjoelle. Pitkät välimatkat ovat niistä yksi.

– Jos nuoremmilla ei ole siteitä tai perhettä täällä, he eivät halua kiinnittyä pitkäksi aikaa.

Vuokrafirmojen edut ja palkka on parempi, uskoo Puha.

– Kun ei työvoimaa saada, se on raskaampaa niille, jotka ovat töissä. Vaihtuvuus on suurta ja on paljon perehdytettävää. Tämä tekee kierteen, mikä ruokkii itse itseään, jatkaa Puha.

Työvuorolistoissa tyhjiä kohtia, kaikkiin vuoroihin ei löydy tekijää

Utsjoen vastaava sairaanhoitaja Nina Mickelsson-Nikula on melkein mahdottoman edessä. Vuoden alku vaikuttaa lohduttomalta.

– Nyt rupesin tekemään ensi vuoden ensimmäistä listaa. En saa edes kaikkiin vuoroihin työntekijöitä, kertoo Mickelsson-Nikula.

Särkymävaraa ei ole. Jos joku sairastuu, tietää se toiselle pidempää päivää.

– Meillä ei ole sijaispankkia. Työvuoromuutoksilla, extravuoroilla ja pitkillä vuoroilla on jouduttu järjestämään asioita.

Hän lataa lukuja tiskiin. Utsjoen kunnassa asuu reilu tuhat ihmistä ja töitä riittäisi usealle.

– Tehostetussa palvelussa on 5–6 paikkaa auki, osastolle tarvittaisiin neljä sairaanhoitajaa. Eläköitymisten vuoksi tulee auki vielä pari lähihoitajan paikkaa, kuvailee Mickelsson-Nikula tarvetta.

Puskaradiot luovat toivoa – kevääksi ja kesäksi löytyy kiinnostuneita

Työntekijöitä on etsitty Kuntarekryn lisäksi sosiaalisesta mediasta ja tuttavien kautta. Yhteydenottoja on tullut, mutta ei akuuttiin hätään.

– Keväälle ja kesälle on kyselyitä tullut. Sinnepäin katselen ihan hyvillä mielin. Me tarvitsisimme vakituisia työntekijöitä, ettei pelkillä sijaisilla mentäisi.

Utsjoen lisäksi muutkin paikkakunnat kärsivät sosiaali- ja terveysalan työvoimapulasta. Toissa kesänä Sodankylän kunta esimerkiksi tarjosi kesän ajan sijaisille ilmaisen asunnon sekä 200 euron kuukausittaisen rekrytointilisän.

– Ammattijärjestöt ovat puhuneet tästä vuosia, että tilanne tulee olemaan huono. Työntekijät jäävät eläkkeelle. Palkkoja pitäisi nostaa, mutta tässä sitä ollaan, sanoo Mickelsson-Nikula aukkoja sisältävien työvuorolistojen ääreltä.