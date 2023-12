Suomeen Nato-joukkoja? Presidenttiehdokkaat eroavat toisistaan radikaalisti

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Yksi sanoo Nato-joukoille Suomessa kyllä, yksi ei. Muut asettuvat ääripäiden väliin.

Ylen vaalikone presidentinvaaleihin julkaistiin tänään. Vaalikoneessa presidenttiehdokkaat vastaavat 29 väitteeseen eri osa-alueilta ulko- ja turvallisuuspolitiikasta arvoihin ja tulevaisuuteen.

Yksi väitteistä liittyy Nato-joukkoihin ja siihen, pitäisikö niitä sijoittaa Suomeen pysyvästi. Asia on vahvasti presidentin pöydällä, sillä se liippaa sekä ulko- että turvallisuuspolitiikkaa.

Perustuslain mukaan Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Turvallisuuspolitiikka taas koostuu laajasti ulkopolitiikasta ja puolustuspolitiikasta.

Vahvimmin väitteen takana oleva Harry Harkimo (liik.) ei ole perustellut vastaustaan tarkemmin.

Toisessa ääripäässä on vasemmistoliiton Li Andersson, joka ilmoittaa olevansa eri mieltä. Hänen mielestään Suomen Nato-jäsenyyden täytyy olla puolustuksellinen.

– Norja on hyvä esimerkki siitä, miten Nato-jäsenyyden voi yhdistää kansallisiin ulkopolitiikan linjauksiin. Norja ei ole perinteisesti hyväksynyt maaperälleen ydinaseita eikä pysyviä ulkomaisia tukikohtia tai pysyviä joukkoja rauhan aikana. Myöskään Suomeen ei pidä ottaa ydinaseita, Naton pysyviä sotilastukikohtia tai pysyviä joukkoja.

Pysyviä Nato-joukkoja Suomeen ei ottaisi myöskään perussuomalaisten ehdokas Jussi Halla-aho, vaikka hän ei ollut väitteestä äärimmäisen eri mieltä.

– Sen sijaan infrastruktuuri on rakennettava sellaiseksi, että Suomi pystyy kriisin sattuessa ottamaan apua vastaan nopeasti.

Halla-ahon lailla valtaosa ehdokkaista asettuu kahden ääripään väliin.

Alexander Stubb (kok.) toivottaisi Nato-liittolaisten joukot tervetulleeksi Suomeen.

– Ne ovat osoitus siitä, että kuulumme maailman vahvimpaan puolustusliittoon, jossa kumppanit auttavat toisiaan. Realismia kuitenkin on, että ainakaan suuria määriä pysyviä joukkoja tuskin on tulossa. Suomen alueen puolustamisesta ensisijainen vastuu Natossakin on Suomella itsellään.

Krisillisdemokraattien ehdokas Sari Essayah taas ehdottaa, että Suomi voi osana yhteistä puolustussuunnittelua hakea yhteistä komentokeskusta alueelleen, jolloin se toisi pysyvämmin muiden maiden sotilaita Suomeen.

Tilanne ei nyt edellytä sitä, että Suomeen sijoitettaisiin muiden valtioiden Nato-joukkoja, valitsijayhdistyksen kautta ehdolla oleva Mika Aaltola sanoo.

Aaltolan mukaan kuitenkin esimerkiksi yhdysvaltalaisten tai ruotsalaisten joukkojen sijoittaminen Suomeen voisi tuottaa lisää tarvittavaa pelotetta.

Ruotsin Nato-jäsenyys ei ole vielä saanut lopullista sinettiään ratifiointien muodossa, vaan se voi viedä vielä kuukausia.

Valitsijayhdistyksen ehdokas ja vihreiden kansanedustaja Pekka Haavisto katsoo kuitenkin jo aikaan, kun myös Ruotsi on Naton jäsen.

– Suomen ja Ruotsin jäsenyys Natossa vaatii myös Naton esikuntarakenteiden kehittämistä, esimerkiksi maavoimien johtamisen osalta. Kun Naton omia rakenteita ja toimintoja kehitetään, kannattaa Suomen olla keskusteluissa mukana myös sijaintien ja toimintojen osalta. Olisi luontevaa, että Pohjoismaat olisivat tulevaisuudessa saman esikuntarakenteen alla.

Suomen oma asevelvollisuus turvaa paljon

Nato-joukkojen sijoittaminen Suomeen pitää tehdä aina tilannekohtaisen harkinnan perusteella, SDP:n Jutta Urpilainen toteaa. Hänen mukaansa Suomen kansallinen puolustuskyky on jo muutenkin hyvällä tasolla, sillä se perustuu asevelvollisuusjärjestelmään ja sen kautta laajaan reserviin.

– Naton jäsenmaana Suomi ylläpitää uskottavaa puolustuskykyä kaikissa olosuhteissa sekä varautuu tukemaan muita Nato-jäsenmaita velvollisuuksiensa mukaisesti. Ensisijainen vastuu Suomen alueen puolustuksesta säilyy Suomella myös Naton jäsenenä. Suomi ei ole hakenut pysyviä Nato-joukkoja, eikä niille ole näköpiirissä tarvetta.

Samoilla linjoilla on valitsijayhdistyksen kautta ja keskustan ehdokkaana oleva Olli Rehn.

Rehnistä pysyvien joukkojen sijoittaminen muista Nato-maista Suomeen ei ole puolustuksen kannalta akuutti kysymys, koska Suomen oma puolustuskyky ja maanpuolustustahto on vahva. Nato voi olla hänen mukaansa vahvasti läsnä Suomessa myös aktiivisen harjoitustoiminnan kautta.

– Suomen kannattaa olla aktiivinen Naton pysyvien toimintojen, kuten esikunta- ja tukikohtarakenteiden sekä muiden johtamisjärjestelmän osien ja osaamiskeskusten tavoittelussa. Samalla on muistettava, että liittokunnassa päätökset tehdään yhteisen puolustuksen edun pohjalta. Esimerkiksi uusien tukikohtien perustaminen on pitkän valmistelun tulos, eikä lähiaikoina ole todennäköistä, että niitä perustettaisiin Suomeen.

Suomessa pärjätään kuitenkin kansalaisten mielestä ilman Naton pysyviä joukkoja tai tukikohtaa, selviää vasta julkaistusta tutkimuksesta. Ydinaseiden säilyttäminen tai edes kuljettaminen Suomen kautta ei saanut tutkimuksessa suomalaisten hyväksyntää.

Tutkimuksen mukaan suomalaisten Nato-jäsenyyden kannatus on vankka.