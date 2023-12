Näillä keinoilla saat taloutesi parempaan kuntoon – asiantuntijat antavat 6 neuvoa

Raha-asiat voivat stressata, mutta on mahdollista oppia keinoja hallita kulutusta ja tehdä fiksuja valintoja.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Kuluttajaliiton tutkimuksen mukaan jo joka neljäs suomalainen elää taloudellisessa ahdingossa tai aivan sen partaalla. Nousseet elinkustannukset näkyvät arjessa, eivätkä tulot ole kasvaneet samassa suhteessa menojen kanssa.

Kokosimme talouden asiantuntijoiden ohjeista kuuden kohdan listan, kuinka saada oma rahatilanne vakaammalle pohjalle vuonna 2024.

1. Suunnittelu

Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoellin mukaan oman talouden hallinta vaatii suunnittelua.

Beurling-Pomoellin neuvoo, että suunnittelulle kannattaa varata paljon aikaa ja varmistaa, että sitä ennen on nukkunut riittävästi ja syönyt hyvin.

– Tämä, jotta on edellytyksiä keskittyä oman talouden haltuunottoon. Se vaatii vaivannäköä.

Beurling-Pomoell tietää, että on paljon ihmisiä, joiden henkilökohtaiset resurssit ovat kapeat.

– Jos yksin ei pysty, voi pyytää asiaan apua esimerkiksi julkisesta talous- ja velkaneuvontatoimistosta ja alkaa siellä tehdä oman talouden suunnitelmaa.

2. Perusteellinen selvitys

Suunnittelu alkaa siitä, että tuntee oman taloutensa tunnusluvut: tulot, menot ja velat.

– Tulopuoli on yleensä helppo selvittää, mutta menot ei. Ne voi esimerkiksi selvittää seuraamalla ainakin kuukauden ajan sentin tarkasti, mihin rahat menevät, Beurling-Pomoell sanoo.

Oman budjetin laadinnassa täytyy huomioida erityisesti kiinteät menot, kuten vuokra ja vakuutukset, ja arvioida, kuinka paljon rahaa kuluu muuhun, kuten ruokaan.

– Budjetin laadinnan apuna voi käyttää monenlaisia välineitä ruutupaperista sähköisiin taloudenhallinnan sovelluksiin. Myös omat tiliotteet kertovat paljon. On tärkeä pohtia, onko kuluttaminen suhteutettu omaan tulotasoon, neuvoo sosiaalisen luototuksen ja talousneuvonnan päällikkö Anna-Mari Niiranen Helsingin kaupungilta.

Kun tulot ja menot vähentää toisistaan, jää pelivara – jos jää.

– Jos se on 100 euroa, niin tietää, että se on liikkumavara, joka on koko kuukaudelle kaikkeen muuhun, mitä budjetissa ei vielä ole huomioitu, Beurling-Pomoell sanoo.

3. Budjetin seuranta

Kun budjetti on laadittu, tulee seurata sen toteutumista. Toisinaan ihmisillä on taipumusta kaunistella kulujaan.

– Ihminen voi ajatella, että ruokaan menee 200–300 euroa kuukaudessa, ja saattaa huomata, että siihen onkin mennyt enemmän, Kuluttajaliiton Juha Beurling-Pomoell sanoo.

Jos tulot ja menot eivät kohtaa, talouden lukuja pitää pyrkiä muuttamaan, jos se vain on mahdollista.

Avaa kuvien katselu ”Jos pystyy laittamaa edes pienen summan rahaa säästöön kuukaudessa, niin taloudelliset riskit pienenevät. Pienikin summa, 10 euroa kuussa, ajan kuluessa kasvattaa puskuria talouteen”, sanoo Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurlin-Pomoell. Kuva: Linda Lipponen / Lifu

– Jotkut saattavat pyrkiä lisäämään tulojaan pyytämällä palkankorotusta, vaihtamalla työpaikkaa tai tekemällä pientä sivutoimea muiden töiden lomassa. Kaikki eivät tietenkään tähän pysty, mutta jos pystyy, niin sitä kannattaa selvittää, Beurling-Pomoell sanoo.

Talousneuvonnan päällikkö Anna-Mari Niiranen huomauttaa, että myös kuluja pitää arvioida.

– Mikä on välttämätön, mikä tarpeellista ja mikä turhaa?

4. Säästäminen ja sijoittaminen

Oman talouden tarkastelu paljastaa, millaiset mahdollisuudet on säästämiseen. Mikäli sinnitellään toimeentulon rajoilla, ei säästäminen ole aina mahdollista.

Talousneuvonnan päällikön Anna-Mari Niirasen mukaan tasapainoinen budjetti on ensimmäinen askel säästämiseen.

Hän listaa kuusi kohtaa sen saavuttamiseksi:

Aseta säästämisellesi tavoite.

Seuraa kulutustasi.

Harkitse ostojasi: tee ostoslista ja pitäydy siinä.

Karsi menojasi: korjaa ja osta käytettynä.

Avaa erillinen säästötili. Lisää sinne yksi euro jokaisesta ostoksestasi tai talleta itsellesi sopiva summa jokaisesta palkastasi.

Muista: säästöt ovat säästöön – ei tuhlattavaksi.

Laita hyvä kiertämään ja kerro parhaat säästövinkkisi – teemme juttua aiheesta. Voit kertoa ideasi alla olevalla lomakkeella.

5. Kilpailuttaminen

Menojen seuraaminen on avainasemassa taloudenhallinnassa. Siksi palveluita ja tuotteita kannattaa jatkuvasti kilpailuttaa.

– Suomessakin on paljon niin sanottua palveluhävikkiä, kun esimerkiksi luottokortilta menee automaattisesti veloituksia. On esimerkiksi suoratoistopalveluja, joita ei edes käytetä, Kuluttajaliiton Beurling-Pomoell pohtii.

Säästöjä voi myös syntyä kilpailuttamalla halvempaan. Jos löytyy vaikkapa halvempi kuntosali, siihen kannattaa tarttua.

Beurling-Pomoell muistuttaa, että nyt on vuokraajan markkinat.

– Kannattaa kartoittaa, kuinka paljon voisi säästää rahaa vaihtamalla edullisempaan asuntoon. Muuttaminen on työlästä ja kallista, mutta jos siihen pystyy, niin tällä hetkellä säästö voi olla kuukausitasolla suuri.

On hyvä pohtia, ovatko kaikki hankinnat todella tarpeellisia.

Kuluttajaliiton Beurling-Pomoell muistuttaa kulutusluottojen kalliista koroista.

– Älä koskaan turvaudu pikavippeihin. Pyydä mieluummin laskuihin maksuaikaa tai tee maksusuunnitelma.

6. Hae apua ajoissa

Kun huoli omasta talouden tilasta herää, kannattaa hakea heti apua, sillä sitä on tarjolla.

– Asioista kannattaa puhua perheenjäsenille tai ystäville. Asian kanssa ei kannata jäädä yksin. Jo keskustelu muiden kanssa auttaa ja helpottaa omaa tilannetta, Anna-Mari Niiranen muistuttaa.

Velkajärjestelyyn voi päästä, jos sen edellytykset täyttyvät. Sellaisen voi saada hakeutumalla talous- ja velkaneuvontaan omalla paikkakunnalla.

– Jos on valtava määrä laskuja, joista ei enää selviä ja on ulosotossa, eli tilanne on mennyt tosi pahaksi, niin velkajärjestelyn mahdollisuutta kannattaa selvittää, Juha Beurlin-Pomoell sanoo.

Apua taloudellisiin ongelmiin tarjoavat tahot Oikeusaputoimistot

Talous- ja velkaneuvonta

Ulosotto

Takuusäätiö

Talousneuvolat

Ev.lut kirkon diakonia Lisää tietoa taloudenhallinnasta, velka-asioista ja talousosaamisesta saa Takuusäätiöstä, oikeusaputoimistojen talous- ja velkaneuvonnasta sekä esimerkiksi Suomen Pankin Talousosaamis-hankkeesta.

