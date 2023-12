Punaisenmeren laivahyökkäykset ovat iso uhka maailman merenkululle – mihin huthit iskuillaan pyrkivät?

Jemenin huthit ovat iskeneet Punaisenmeren kautta kulkeviin kauppalaivoihin drooneilla ja ohjuksilla marraskuusta lähtien. Lisäksi huthit ovat kaapanneet yhden suuren rahtilaivan, joka on nyt ankkuroituna Pohjois-Jemenin rannikolla.

The Wall Street Journal -lehden pääkirjoituksen mielestä huthien laivaiskut ovat merkittävin uhka maailman merenkululle vuosikymmeniin.

Punainenmeri ja Suezin kanava ovat maailman laivaliikenteelle tärkeä kapeikko. Niiden kautta kulkee eri arvioiden mukaan noin 10–15 prosenttia laivaliikenteestä. Konttilaivoista reittiä käyttää lähes kolmannes.

Tällä jutulla kerromme, mistä iskuissa on kyse ja mitä muut maat tekevät niiden lopettamiseksi.

1. Keitä huthit ovat?

Lähes vuosikymmenen kestäneen sisällissodan jäljiltä Jemen on jakautunut maa.

Jemenin pohjoisosaa ja Sanaa-pääkaupunkia hallitsevat niin sanotut huthi-kapinalliset. Nimi on peräisin vuonna 2004 surmatulta Hussein al-Houthilta, joka oli kansanedustaja ja kansanliikkeen johtaja.

Kyse on šiiamuslimien aseellisesta protestiliikkeestä, jonka virallinen nimi on Jumalan puolustajat. Sen tukialuetta on Pohjois-Jemenin syrjäseutu, jonka asukkaat ovat kokeneet jääneensä syrjään Jemenin kehityksestä.

Muslimien kaksi päähaaraa ovat sunnit ja šiiat. Jako näkyy jyrkästi Jemenissä. Šiiat ovat enemmistönä Pohjois-Jemenissä ja saavat tukea uskonveljiltään Iranista.

Sunnimuslimit puolestaan asuttavat Jemenin eteläosaa. He saavat tukea Saudi-Arabialta, jossa enemmistö asukkaista on sunnalaisia. Saudi-Arabia pönkittää Jemenin kansainvälisesti tunnustettua hallitusta, joka hallitsee osaa Etelä-Jemenistä.

Huthit ovat taistelleet paitsi etelän hallitusta, myös Saudi-Arabiaa vastaan. Lisäksi huthit pitävät vihollisinaan Israelia ja Yhdysvaltoja.

Iranin tuella huthit ovat nykyisin Jemenin vahvin osapuoli. Saudien tuesta huolimatta Jemenin hallitus jäi sodassa altavastaajaksi. Maassa on myös muita aseellisia ryhmiä.

Rauhanneuvottelut ovat kesken, mutta aseelliset välikohtaukset ovat pääosin tauonneet. YK arvioi, että jo kaksi vuotta sitten Jemenin sisällissodassa ja sen aiheuttamassa nälänhädässä oli kuollut noin 377 000 ihmistä.

2. Miksi huthit iskevät laivoihin Punaisellamerellä?

Huthien mukaan iskut ovat vastatoimi Israelin hyökkäykselle Gazaan. Jemenin sisällissodan myötä huthit hallitsevat aluettaan lähes kuin itsenäistä valtiota ja ovat julistaneet sodan Israelille.

Huthit ovat yrittäneet lähettää drooneja ja laukaista ohjuksia Israeliin, mutta ne on torjuttu tai ne eivät ole aiheuttaneet vahinkoa.

Huthien mielestä kaikki Israeliin liittyvät kohteet ovat sodassa hyväksyttäviä kohteita. Laivaliikenteen osalta huthit sanovat iskevänsä vain Israelin omistamiin tai Israelin satamia kohti purjehtiviin aluksiin.

Virallinen syy iskuihin ei kuitenkaan välttämättä ole todellinen syy.

– Huthit eivät ole järjestäneet raketti-iskuja palestiinalaisten auttamiseksi kuten he propagandassaan väittävät, vaan se on konfliktin ylläpitoa Jemenissä nyt kun rauhanneuvottelut ovat edistyneet sen ja Saudien välillä, arvioi Suomen Lähi-idän instituutin johtaja Susanne Dahlgren Ylelle sähköpostitse.

Dahlgren tuntee Jemenin tilanteen varsin hyvin. Hän luonnehtii huthien hallintoa ”sotaministeriöksi”, joka tarvitse konfliktin pysyäkseen vallassa.

3. Mitä seurauksia iskuilla on?

Iskujen takia yhä useammat Aasian ja Euroopan väliä liikennöivät rahtilaivat välttävät lyhintä reittiä Punaisenmeren ja Suezin kanavan kautta.

Vaihtoehtona on kiertää koko Afrikan manner. Se pidentää reittiä noin kolmanneksella, mikä nostaa rahtikustannuksia.

Kontin laivaus esimerkiksi Kiinasta Välimerelle maksoi 19. joulukuuta yli 2 400 dollaria. Kansainvälisen rahdin maksualustaa operoivan Freightos-yrityksen mukaan hinta oli noussut 44 prosenttia joulukuun alun jälkeen.

Koronapandemian aikaisista laivarahtien huippuhinnoista ollaan yhä kaukana, mutta turvallisuusongelmat näkyvät kuluttajille korkeampina hintoina ja viivästyksinä. Muun muassa Ikea on varoittanut toimitusviiveistä.

4. Miten laivaiskuja torjutaan?

Ensi hätään osa laivayhtiöistä on alkanut sijoittaa Punaisenmeren kautta kulkeviin laivoihinsa aseistettuja vartijoita. Jotkut laivat ovat sammuttaneet alusten tunnistamiseen ja sijaintiin käytettävän järjestelmän, jotta hyökkääjien olisi vaikeampi löytää laivoja.

Laivayhtiöiden keinot ovat kuitenkin vähissä, ja siksi länsimaat ovat valmiita lopettamaan iskut voimakeinoin.

Lähi-itää ympäröivillä merialueilla toimii 39 maan yhteinen laivasto-operaatio, jonka tarkoituksena on valvoa merenkulun turvallisuutta. Se perustettiin vuonna 2001 ja sitä johdetaan Bahrainista.

Operaation alaisuudessa on käynnistetty pienempi kansainvälinen erikoisyksikkö, Operation Prosperity Guardian, joka pyrkii turvaamaan merenkulun vapauden nimenomaan Punaisellamerellä. Yhdysvaltain mukaan toimintaan osallistuu yli 20 maata.

Ainakin osa liittouman aluksista on jo Punaisellamerellä. Sekä Britannian että Yhdysvaltain sota-alukset ovat jo pudottaneet huthien hyökkäyksissä käyttämiä drooneja.

Muun muassa Bloomberg-uutistoimisto kertoo Yhdysvaltain hallinnon nimettömiin lähteisiin perustuen, että Yhdysvallat liittolaisineen suunnittelee sotilaallista iskua hutheja vastaan.

Lisäksi Afrikan sarven ympäristössä toimii EU:n Atalanta-operaatio, joka perustettiin vuonna 2008 suojelemaan kauppalaivoja somalialaisilta merirosvoilta.

