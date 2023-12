Ammuskelu Prahassa vaati ainakin kymmenen kuolonuhria

Tšekin pääkaupungin Prahan keskustassa sijaitsevassa oppilaitoksessa on tapahtunut ammuskelu.

Pelastustyöntekijöiden mukaan tapahtumapaikalta on löytynyt yksitoista kuollutta.

Poliisin mukaan tapahtumapaikalla on lisäksi kymmeniä haavoittuneita. Heistä yhdeksän kerrotaan haavoittuneen vakavasti.

Tšekin sisäministerin Vit Rakusan vahvistaa, että ammuskelija on tapettu. Rakusanin mukaan ampuja toimi yksin.

Poliisin mukaan ammuskelu tapahtui Jan Palachin aukion alueella sijaitsevassa koulussa. Prahan pormestarin Bohuslav Svobodan mukaan Kaarlen yliopiston filosofisen tiedekunnan rakennus on evakuoitu.

Uutistoimisto Reutersin mukaan yliopisto on lähettänyt opiskelijoille ja henkilökunnalle sähköpostin, jonka mukaan rakennuksessa on ammuttu. Viestissä opiskelijoita ja henkilökuntaa käskettiin pysymään paikallaan, lukitsemaan huoneiden ovet, sijoittamaan huonekaluja ovien eteen ja sammuttamaan valot.

Joukkoampumiset ovat Tšekissä harvinaisia. Viimeksi vuonna 2019 42-vuotias mies ampui kuusi ihmistä sairaalan odotustilassa Ostravan kaupungissa.

Lähteet: AFP, AP, Reuters