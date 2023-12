Suomen kirjallisuuden luento keskeytyi ampumiseen – suomalaisopettaja kertoo Prahan tapahtumista

Prahassa Kaarlen yliopistossa, jossa tapahtui torstaina joukkoampuminen, on myös Suomen kielen ja kirjallisuuden osasto.

Joukkoampumisen näyttämöksi joutuneessa Kaarlen yliopistossa Prahassa opiskeltiin ampumisen aikaan Suomen kirjallisuutta.

Yrjö Lauranto työskentelee Kaarlen yliopistossa suomen kielen ja kulttuurin lehtorina. Laitoksella työskentelee myös kolme muuta, tšekkiläistä opettajaa. Opiskelijoita on yhteensä noin 40.

Suomen kielen osasto sijaitsee humanististen tieteiden suuressa rakennuksessa, jossa opiskelee ja työskentelee suuri määrä eri alojen ihmisiä. Samassa rakennuksessa tapahtui torstaina ainakin 15 ihmisen hengen vaatinut joukkoampuminen.

Kuolleiden joukossa on myös epäilty ampuja, 24-vuotias yliopiston opiskelija. Haavoittuneita on ainakin 24, ja heistä monet ovat haavoittuneet vakavasti.

Lauranto ei ollut paikalla ampumisen tapahtuessa, sillä hän tekee torstaisin etätyöpäiviä kotonaan parin kilometrin päässä.

– Jo ennen kuin sain viestin, jossa kehotettiin pysymään sisätiloissa, kuulin sireenien ääniä. Koko päivän kaupungissa ovat soineet sireenit.

Avaa kuvien katselu Suomen kielen osasto sijaitsee filosofisen tiedekunnan rakennuksessa. Kuva: Maiju Hakalahti / Yle

Suomen nykykirjallisuuden luento jäi kesken

Lauranto on ollut koko päivän yhteydessä kollegoihinsa ja suomen opiskelijoihin. Lauranto on ollut puhelinyhteydessä jokaisen vuosikurssin opiskelijoihin ja vaikuttaa siltä, että he ovat selvinneet.

– Lähimmältä kollegaltani sain viestin, että hän pääsi pakenemaan rakennuksesta ja hän näki myös opiskelijoiden pakenevan, Lauranto kertoo.

Toinen Laurannon työkavereista on myös torstaisin etätöissä, Prahan ulkopuolella.

Kolmas Laurannon kollegoista, Suomen kirjallisuuden asiantuntija, oli ampumisen tapahtuessa yliopistolla.

– Katsoin järjestelmästämme, että hänellä oli juuri siihen aikaan luento kesken. Hän opetti siellä muistaakseni Suomen nykykirjallisuutta.

Luento pidettiin humanistisen tiedekunnan rakennuksen 4. kerroksessa – samassa, josta ampuminen alkoi.

Suomen opiskelijat pääsivät Laurannon tiedon mukaan pakoon ampujaa. Sen sijaan opettajan tilanne huolettaa Laurantoa.

– Hänestä ei ole kuulunut mitään.

Ampumispaikalle tuli pian lukuisia pelastuslaitoksen ja poliisin ajoneuvoja.

”Tämä koko maailmantilanne on järkyttävä”

Lauranto kuvailee ampumistapausta järkyttäväksi.

– Tietysti se on järkyttävää, tämä koko maailmantilanne on järkyttävä, Lauranto sanoo ja mainitsee muun muassa Ukrainan ja Gazan tapahtumat.

– Tämä on vain yksi osa sitä pahuutta ja kauheutta, mitä me joudumme tässä maailmassa kärsimään.

Suomen kielen opiskelijat eivät ole suomalaisia eikä laitoksella ole esimerkiksi suomalaisia vaihto-opiskelijoita. Lauranto ei osaa kertoa suomalaisten opiskelijoiden tilanteesta.

Suomen Tšekin suurlähettiläs Pasi Tuominen arvioi aiemmin, että Prahassa on noin 50 matkustusilmoituksen tehnyttä suomalaista. Tuomisen mukaan yliopistolla opiskelee myös ainakin yksi suomalainen, mutta heitä voi olla enemmän.

Tuomisen mukaan ei ole tiedossa, että suomalaisia olisi kuollut tai loukkaantunut.