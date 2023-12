30 ihmistä oli jäädä keskelle liekkejä viime jouluna – nyt puhuvat palavasta kirkosta ulos selvinneet

Lahja ja Alpo Hyyrynen olivat kirkossa vuosi sitten, kun palo syttyi. He kertovat mitä näkivät ja kuulivat.

Rautjärven kirkon palosta tulee kuluneeksi tänä jouluna vuosi. He, jotka pelastuivat palavan kirkon sisältä, ovat käsitelleet kokemaansa.

– Näen edelleen palavan kirkontornin silmissäni, kun sytytän leivinuuniin tulen, sanoo Kari Luumi.

Kirkkopalo oli raskas asia Rautjärven entiselle kirkkoherralle, joka on kasvanut ja elänyt lähes koko ikänsä kirkon vieressä.

Eteenpäin on kuitenkin menty menetyksen jälkeen. Tilanteessa on rohkaissut koko kylä, ja kannustavia puheluita on tullut ulkomailta saakka.

Rautjärven 1881 rakennettu kirkko paloi viime vuoden joulupäivänä kivijalkaan saakka. Syttymishetkellä kirkossa sisällä olleet seurakuntalaiset ehtivät ulos vahingoittumattomina.

Avaa kuvien katselu Marja-Leena ja Kari Luumin joulussa on mukana nyt myös suru. Vuosi on kulunut kirkon palosta. Kuva: Noora Palola / Yle

Halusiko joku tappaa

Monet kysymykset ovat jääneet silti avoimiksi. Oliko polttajan motiivina viha? Ja jos oli, kohdistuiko se kirkkoa vastaan? Vai halusiko joku tapaa sisällä olleita kyläläisiä? Tähän suuntaan ajatuksia vie se, että kirkon ovet oli suljettu ulkopuolelta narulla.

– Olen joutunut miettimään, miksi joku halusi tappaa minut, sanoo Kari Luumin vaimo Marja-Leena Luumi.

Marja-Leena ja Kari Luumi ovat havainneet, että ihmisillä on tarve muistella kirkkoa.

Kirkkoja on palanut ennenkin Suomessa. Tästä tapauksesta erilaisen teki se, että ihmiset olivat siellä sisällä.

Kaakkois-Suomen poliisi on lopettanut kirkkopalon aktiivisen tutkinnan. Ainoa palon sytyttäjäksi epäilty löytyi kuolleena samana päivänä.

Avaa kuvien katselu Tältä näytti viime vuonna paljon jälkeen. Rauniot savusivat pitkään. Arkistokuva. Kuva: Ville Toijonen / Yle

Monien muistojen paikka

Tämän joulun aattona hartaus pidetään taivasalla, palaneen kirkon kirkkotarhassa. Muistot kirkosta tuovat myös hyvät asiat esiin.

– Monella on ollut tarve muistella kirkkoa ja siellä vietettyjä tilaisuuksia, häitä, kasteita, siunaustilaisuuksia, musiikkia, luettelee Marja-Leena Luumi.

Kari Luumi toi kirkon raunioille muistokirjan pian palon jälkeen. Postilaatikossa säilytettävään kirjaan ohikulkijat ovat saaneet kirjoittaa muistojaan.

Kirkko oli paljon enemmän kuin pelkkä seurakuntaelämän keskus. Rakennuksessa oli maalaustaidetta, kulttuurihistoriaa ja se oli viehättävä konserttipaikka.

Kirkkoon mentiin Rautjärvellä ennen hevosella. Antero Lattu kertoo lapsuusmuistonsa. Moni on kertonut Luumeille hyviä muistoja palaneesta kirkosta.

Me puhuimme ja puhuimme

Onneksi myös paloon liittyviä traumaattisia muistoja voi jakaa. Paikalla palon sattuessa oli kolmekymmentä ihmistä.

– Minulle ei ole jäänyt mitään painajaisia. Ehkä se auttoi, että heti alusta saakka puhuimme ja puhuimme. Ei pidä jäädä yksin, sanoo palavasta kirkosta ulos selvinnyt Lahja Hyyrynen.

Hän ja hänen miehensä Alpo Hyyrynen menivät viime vuonna kirkkoon jouluaattohartauteen viimeisten joukossa.

– Pihalle autoon jäi oudosti käyttäytynyt mies. Ajattelin, että hän on ehkä kuski, koska hän vain seuraa eikä tule kirkkoon, sanoo Alpo Hyyrynen.

Myöhemmin pariskunta on miettinyt oliko henkilö ehkä palon sytyttäjä.

Avaa kuvien katselu Kirkkopalosta selvinneet Alpo ja Lahja Hyyrynen kertovat puhumisen olleen tärkeää asian käsittelyssä. Kuva: Noora Palola / Yle

Lahja Hyyrynen kävi aikoinaan koulua ja rippikoulua samaan aikaan kuin epäilty polttaja.

– Hän oli sellainen hiljainen, omiin oloihinsa vetäytyvä ihminen. Ehkä hän jäi sitten liian yksin, hän miettii.

”Kirkko kuuluu paikkaansa”

Palopaikalla Hyyrysten auto jäi paloautojen takia saarroksiin. He menivät Luumien luokse odottamaan sammutustöitä ja näkivät siinä samalla, kun kirkko luhistui.

– Risti pysyi pystyssä ihan loppuun saakka. Se vain putosi alemmas ja alemmas kun palo eteni, sanoo Lahja Hyyrynen.

Nyt suunnitelmissa siintää jo uusi kirkko. Syksyllä siitä nähtiin sen ensimmäiset piirustukset.

– En ole erityisen harras näissä asioissa, mutta siitä huolimatta kirkko kuuluu siihen vanhalle paikalleen, sanoo Alpo Hyyrynen.

– Kyllä se yhdistää ihmisiä, jatkaa Lahja Hyyrynen.